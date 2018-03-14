Часть завещанных Глазуновым картин выставят на Московском культурном форуме

Часть коллекции картин, завещанных художником Ильей Глазуновым столице, выставят на Московском культурном форуме. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», об этом заявил глава департамента культуры Александр Кибовский.

«В своем завещании огромное количество предметов он завещал Москве. На площадке Московского культурного форума мы сделаем небольшую экспозицию, которая покажет некоторую часть шедевров», — рассказал Кибовский.

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Форум будет проходить в Центральном Манеже с 23 по 25 марта.

Глазунов скончался в 2017 году.