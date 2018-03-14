Маколей Калкин назвал Стивена Хокинга любимым героем из «Симпсонов»

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Актер Маколей Калкин, известный по фильму «Один дома», назвал ученого Стивена Хокинга любимым героем из «Симпсонов».

«Только что узнал о смерти Стивена Хокинга. Он был и гением, и моим любимым персонажем в «Симпсонах», — написал Калкин в твиттере.

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С соболезнованиями также выступил сценарист и продюсер «Симпсонов» Эл Джин. По его словам, чувство юмора у Хокинга было огромным как вселенная.

По ученому скорбит и актриса Маим Бялик из сериала «Теория большого взрыва» (в котором Хокинг снимался в качестве приглашенной звезды).

Ранее «Газета.Ru» рассказала об известных фактах из жизни Хокинга.