В России снова экранизируют роман «Мастер и Маргарита»
В России снимут еще одну экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», следует из пресс-релиза, поступившего в «Газету.Ru».
Режиссер и автор сценария — Николай Лебедев.
Продюсеры — Константин Эрнст (Первый канал), Рубен Дишдишян («Марс Медиа»), Леонард Блаватник («Амедиа Продакшн») и Игорь Толстунов («Профит»).
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В прокат фильм выйдет в 2021 году.
«Технологическое состояние российского кинематографа сегодня позволяет приступить к экранизации, адекватно воспроизводящей фантасмагорию булгаковского воображения», — отметил Эрнст.
Ранее сообщалось, что BBC снимет сериал по циклу Терри Пратчетта «Плоский мир».