Еще один лауреат «Оскара» отказался от работы с Вуди Алленом

Британский актер Майкл Кейн отказался от работы с режиссером Вуди Алленом, сообщает Deadline.

Кейн — двукратный лауреат премии «Оскар». Один из призов он выиграл за роль в фильме «Ханна и ее сестры» Аллена. Артист также известен по лентам «Отпетые мошенники», «Бэтмен: Начало», «Правила виноделов».

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По словам 84-летнего Кейна, больше сотрудничать с Алленом он не намерен.

Поводом для такого решения стали возобновившиеся обвинения против режиссера со стороны его приемной дочери Дилан Фэрроу и движение #TimesUp.

Как отметил Кейн, он потрясен и не может смириться с ситуацией вокруг Аллена, поскольку любил режиссера и прекрасно проводил с ним время. Актер добавил, что не жалеет о совместной работе, поскольку на тот момент он ничего не знал, но больше сотрудничать с постановщиком не станет.

Ранее сообщалось, что актер Колин Ферт отказался работать с Алленом из-за секс-скандала.

Также сообщалось, что актриса Дайан Китон вслед за своим коллегой Алеком Болдуином поддержала Аллена на фоне секс-скандала, в ходе которого многие артисты заявляют об отказе от сотрудничества с постановщиком.