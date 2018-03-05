«Оскар» за лучшую женскую роль второго плана получила Эллисон Дженни

Актриса Эллисон Дженни получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Тоня против всех».

Ее конкурентами в данной номинации были Мэри Джей Блайдж («Ферма «Мадбаунд»), Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»), Лори Меткалф («Леди Берд»), а также Октавия Спенсер («Форма воды») .

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90-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар» проходит в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии.