Верховной раде предложили создать спецреестр для гастролирующих в России украинских артистов, сообщает РИА «Новости».

Об этом заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. Ранее он говорил, что законопроект о введении целевого гастрольного сбора в поддержку вооруженных сил с местных исполнителей, которые выступают в России, зарегистрирован в Раде.

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По словам Кириленко, перед гастролями в России все артисты должны уведомить об этом Службу безопасности Украины, после чего их внесут в специальный реестр.

Чиновник выразил надежду, что депутаты примут законопроект до середины июля.

Ранее российский певец Митя Фомин оценил идею «маркировать» гастролирующих в России украинских артистов.