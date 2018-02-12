«Известия»: культуру в России планируют исключить из сферы услуг

Культуру в России планируется исключить из сферы услуг. Об этом пишут «Известия».

Как рассказал член совета Дмитрий Трубочкин, такой подход поддерживают в Совете по культуре и искусству при президенте России. Эту информацию также подтвердили двое его коллег.

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Подчеркивается, что разработать концепцию нового закона о культуре, который должен заменить устаревший документ 1992 года, президент Владимир Путин поручил в декабре.

«В рамках работы над концепцией нового закона «О культуре» для организаций могут предусмотреть новые юридическо-правовые формы, а также вывести их из-под действия закона о госзакупках», — пишет издание.

В Совете по культуре и искусству при президенте полагают, что это позволит избежать в дальнейшем ситуаций, аналогичных делу режиссера Кирилла Серебренникова.

При этом, отмечает газета, в разработке концепции нового закона Минкультуры участвовать не будет.

Ранее сообщалось, что Путин поручил подготовить концепцию закона «О культуре» до 15 марта.