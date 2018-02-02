Джина Лоллобриджида удостоена звезды на Аллее славы в Голливуде
Легенда итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида удостоена звезды на Аллее славы в Голливуде, сообщает Daily Mail.
90-летняя актриса, которую когда-то называли самой красивой женщиной мира, лично посетила церемонию.
Ее именная звезда получила 2628-й номер.
Реклама
Лоллобриджида известна по фильмам «Собор Парижской Богоматери» и «Фанфан-Тюльпан».
Ранее сообщалось, что актриса Джиллиан Андерсон, известная по сериалам «Секретные материалы» и «Американские боги», получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде.