Джина Лоллобриджида удостоена звезды на Аллее славы в Голливуде

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Легенда итальянского кинематографа Джина Лоллобриджида удостоена звезды на Аллее славы в Голливуде, сообщает Daily Mail.

90-летняя актриса, которую когда-то называли самой красивой женщиной мира, лично посетила церемонию.

Ее именная звезда получила 2628-й номер.

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Лоллобриджида известна по фильмам «Собор Парижской Богоматери» и «Фанфан-Тюльпан».

Ранее сообщалось, что актриса Джиллиан Андерсон, известная по сериалам «Секретные материалы» и «Американские боги», получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде.