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В Твери умерла мать Михаила Круга, Зоя Воробьева. Об этом сообщил Фонд Творческого Наследия Михаила Круга.

Ей был 81 год.

«Сегодня утром не стало мамы Михаила Круга, Зои Петровны.. Ей был 81 год... Выражаем свои глубочайшие соболезнования родным и близким...» — говорится в сообщении.

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Информацию сайту kp.ru подтвердила сестра Круга Ольга Медведева.

«7 января у мамы случился инфаркт. Два дня она была в больнице. 8 января вечером мы были у нее, ничего не предвещало. Но 9 января в 9 утра ее не стало. Сердце останавливалось три раза», — сказала Медведева.

Похоронят ее на Дмитрово-Черкасском кладбище Твери, рядом с сыном. Сам Михаил Круг умер в 2002 году.