Джастин Бибер и Адель проиграли борьбу за звание самой богатой молодой звезды Forbes

Стали известны самые высокооплачиваемые молодые звезды 2017 года. Рейтинг опубликован на сайте Forbes.ru.

По подсчетам экспертов, знаменитости младше 30 лет за год вместе заработали $1,24 млрд.

Лидирует в списке американского Forbes 27-летний певец Эйбел Тесфайе, более известный как The Weeknd. Он заработал около $92 млн за год.

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На втором месте — 23-летний певец Джастин Бибер ($83,5 млн), на третьем — 29-летняя певица Адель ($69 млн).

Далее идут спортсмены. Четвертую позицию эксперты отдали баскетболисту Кевину Дюранту ($60,6 млн), пятую и шестую строчку поделили игрок в американский футбол Эндрю Лак ($50 млн) и гольфист Рори Макилрой ($50 млн).

На седьмом и восьмом местах оказались баскетболисты Стефен Карри ($47,3 млн) и Джеймс Харден ($46,6 млн).

Замыкают десятку певица Тейлор Свифт ($44 млн) и модель, звезда реалити-шоу Кайли Дженнер ($41 млн).

Ранее сообщалось, что трое россиян попали в молодежный рейтинг Forbes.