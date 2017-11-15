Иван Ургант помог Патрисии Каас правильно произнести «Воронеж»

Телеведущий Иван Ургант помог певице Патрисии Каас правильно произнести слово «Воронеж».

Французская исполнительница была гостьей программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В частности, она рассказала о своем российском туре и прочитала список городов, в которых запланированы ее концерты.

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С названиями некоторых населенных пунктов у Каас возникли трудности, например, с произношением Иваново.

Кроме того, Ургант помог певице правильно произнести слово «Воронеж», которое сначала прозвучало в исполнении Каас как «Вороньеж».

Ранее сообщалось, что актера Данилу Козловского «задержали» за чтение «Гамлета» в центре Москвы в программе «Вечерний Ургант».