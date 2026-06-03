Тайные записи. Дочь Алена Делона добилась от братьев компенсации за клевету

Дочь Алена Делона Анушка, обвинявшая в клевете двух своих братьев, добилась компенсации в суде. Однако сумма оказалась гораздо ниже, чем та, на которую она рассчитывала изначально. При этом родной брат Анушки Делон и сам судится с сестрой. «Газета.Ru» — о страстях вокруг покойного актера.

Дочь Алена Делона одержала в суде победу над двумя своими братьями, которых обвиняла в клевете и диффамации. По итогам заседания, прошедшего в Париже 3 июня Энтони и Алена-Фабьена Делонов обязали выплатить 35-летней сестре компенсацию за моральный ущерб. Штраф с отсрочкой исполнения составил, соответственно, 1000 евро на каждого плюс 2000 и 3000 евро в качестве возмещения убытков.

Клевета и манипуляции

Дочь Алена Делона получит куда меньше, чем рассчитывала. Еще в январе 2024 года, за за семь месяцев до смерти отца, Анушка Делон, дочь актера от нидерландской модели и актрисы Розали Ван Бреемен, подала в суд на , своего 32-летнего родного брата Алена-Фабьена и 61-летнего Энтони, сына Алена Делона от Натали Делон. Дочь актера обвинила родственников в диффамации и вмешательстве в частную жизнь. За «использование, хранение или разглашение документа или записи, полученных в результате посягательства на неприкосновенность частной жизни других лиц» она потребовала денежной компенсации, общая сумма которой составила 115 тыс. евро. 65 тыс. евро ожидалось от Алена-Фабьена и 50 тыс. — от Энтони.

Поводом для обвинений со стороны Анушки стала аудиозапись ее разговора с отцом, сделанная без ее ведома и позже опубликованная. По мнению женщины, запись навредила ее имиджу, поскольку теперь ее представляют как «семейную ведьму». На первых слушаниях по этому делу Ален-Фабьен утверждал, что действовал в интересах отца.

Ален Делон и его дочь Анушка на Каннском кинофестивале, 2007 год Toni Anne Barson Archive/WireImage/Getty Images

На записи, опубликованной в начале января 2024 года в аккаунте Алена-Фабьена в соцсетях (Ален Делон, напомним, скончался 18 августа 2024-го в возрасте 88 лет), слышно, как женский голос нашептывает актеру, что «они» держат его за дебила и просит его быть осторожнее. Ответы различить невозможно. Младший сын актера сопроводил публикацию подписью, в которой объяснил, что отец в то время был уже очень слаб и не всегда мог говорить ясно и разборчиво, и только адвокат Алена Делона Кристоф Айела утверждал, что имел со своим клиентом долгие разговоры. К слову, несмотря на пятилетнее сотрудничество и поддержку со стороны юриста, в конце января Ален Делон отстранил его от своих дел.

Дети актера начали выяснять отношения в начале января 2024 года публично. Сначала Энтони обвинил Анушку в том, что она «лжет» и «манипулирует», чтобы скрыть результаты когнитивного теста отца, проведенного в Швейцарии, где она проживает в одном из имений Делона. «Моя сестра никогда не информировала меня и брата о том, что в период с 2019 по 2022 год мой отец пять раз подвергался тестированию когнитивных способностей в швейцарской клинике и что ни один тестов он не прошел», — заявил Энтони в интервью Paris Match. Он утверждал, что отец очень психологически «очень слаб, а, следовательно, уязвим» и добавлял, что проведенное вместе Рождество 2023 года (на котором, к слову, с отцом были оба сына, но не было дочери), скорее всего, будет последним. В ответ Анушка Делон пригрозила подать жалобу на клевету и диффамацию. Сделать то же пообещал и сам Ален Делон — по словам адвоката Кристофа Айела, возмущенный агрессивностью сына, который «продолжает говорить, что его дни сочтены» .

Именно после угроз в адрес старшего брата Ален-Фабьен Делон опубликовал аудиозапись, по поводу которой его сестра и вправду подала в суд.

Ален Делон в своем доме в коммуне Души, 1967 год Reporters Associes/Gamma-Rapho/Getty Images

Спор вокруг прав

Это не единственный иск детей Делона друг против друга, который прямо сейчас рассматривают в суде. В начале сентября 2025 года стало известно, что Ален-Фабьен Делон 29 августа подал иск против Анушки и Энтони. Он потребовал пересмотреть завещание отца, подписанное в ноябре 2022 года в Женеве, в Швейцарии. Дело в том, что по этому документу Анушке Делон переходили не только имущество, но и все авторские права на наследие и образ Алена Делона. Между тем, согласно первому завещанию актера, составленному в 2015 году, его дочь получала только большую часть имущества — 50% наследства — в то время как Энтони и Ален-Фабьену переходило по 25%.

Ален-Фабьен потребовал признать недействительной передачу Анушке 51% акций компании Alain Delon International Distribution, владеющей всеми авторскими правами на творческое наследие Алена Делона и его имидж, которая состоялась в феврале 2023 года. Младший сын актера уверен, что и новое завещание (которое, кстати, таилось в секрете до смерти Делона в 2024 году ), и дарственная на контрольный пакет акции компании были подписаны его отцом далеко не в трезвом уме и твердой памяти, поскольку после инсульта 2019 года его когнитивные способности серьезно снизились. Первые слушания по этому делу прошли 9 марта этого года.

Ален Делон с сыном Энтони, 2009 год Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images

Что оставил Ален Делон

Все участники этой истории утверждают, что борьба не связана с имущественными вопросами. А наследство знаменитый французский актер действительно оставил огромное — оно оценивается примерно в 50 млн евро.

Сюда входят три роскошных объекта недвижимости. Прежде всего, это имение La Brûlerie неподалеку от деревни Души-Монкорбон в департаменте Луары в центральной Франции. Здесь актер провел последние годы. Землю, на которой раньше располагался лагерь для детей сотрудников железной дороги, Делон приобрел еще в 1971 году. Ее площадь составляет более 100 га, а на территории расположены не только дом, но и конюшни, сад, пруд и даже песчаный пляж.

Также у Делона был дом в Женеве в Швейцарии (а также гражданство этой страны) и роскошная квартира в Париже площадью 700 кв. м с видом на Эйфелеву башню.

Актер Ален Делон с детьми, 2023 год alainfabiendelon/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)