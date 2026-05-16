«Дьявол носит Prada 2»: чем удивляет продолжение культового фильма нулевых?

В мировом прокате с успехом идет «Дьявол носит Prada 2» — продолжение хитовой комедийной драмы 2006 года о мире глянцевых журналов и высокой моды. Во второй части герои Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи воссоединяются спустя два десятилетия и сталкиваются с вызовами новой реальности, в которой медиа переживают тяжелейший кризис. Кинокритик Павел Воронков рассказывает, зачем этой истории спустя многие годы действительно понадобился сиквел.

Перед тем, как подняться на сцену за очередной профессиональной наградой, уважаемая журналистка-расследовательница Энди Сакс (Энн Хэтэуэй) узнает, что весь ее отдел попал под сокращение. Параллельно Миранда Пристли (Мерил Стрип), по сей день повелевающая модным журналом Runway («Подиум» в официальном переводе), попадает в центр скандала из-за хвалебного материала про бренд, который уличили в использовании потогонок. Чтобы преодолеть имиджевый кризис, руководство издательского дома решается на неожиданный ход: Сакс предлагают возглавить отдел спецпроектов в Runway и вдохнуть в журнал новую жизнь. Так Энди вновь становится подчиненной Миранды, при которой она 20 лет назад служила ассистенткой, набивая первые шишки. С тех пор изменились не только нравы и нормы (из-за чего Пристли уже не дают лютовать на рабочем месте с прежней силой), но и ландшафт медиаиндустрии: если в прошлый раз угроза нависала над самой Мирандой, то теперь под вопросом оказывается существование чуть ли не всего Runway.

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2» 20th Century Studios

Предполагается, что легасиквел хрестоматийного драмеди нулевых не может нам навредить — даже напротив, он обязан окутать нас родным теплом и уютом. В действительности же на протяжении двух часов «Дьявол носит Prada 2» взгляд то и дело соскальзывает с белоснежной улыбки на проступившие морщины, а мысли регулярно возвращаются к латинскому memento mori. Старожилы помнят, что разговоры о предсмертной агонии глянца ведутся примерно с конца нулевых, когда первый «Дьявол носит Prada» и первый айфон еще были в новинку. Но за прошедшие годы эти метастазы разбрелись по остальным традиционным медиа. Сейчас дела у всей журналистики идут чудовищно, о чем фильм не устает напоминать: несменяемый Найджел (Стэнли Туччи) сетует, что печатная версия Runway — атавизм, который никто не читает (признаться, удивительно, что она вообще еще есть), а кормится издание кликбейтом и коротким контентом, который люди пролистывают, пока справляют нужду; прагматичная Эмили (Эмили Блант), сбежавшая работать в Dior, констатирует, что деньги остались только в люксовом ритейле.

Словом, поводов для радости не наблюдается, но стоит признать, что это довольно остроумный угол обзора, из-за которого к самому факту существования второго «Дьявола» не возникает особых вопросов. Хотя тут имеется обязательный в таких случаях фансервис, картина не кажется банальной эксплуатацией зрительской ностальгии, а производит впечатление вполне самостоятельной работы. Во многом из-за существенного смещения фокуса. Первый фильм был романом воспитания о жизненном выборе, мир глянца и моды в нем служил декорацией, при большом желании подлежащей замене (собственно, популярный тейк, что «Дьявол носит Prada» — это Скорсезе для женщин, примерно на этой концепции и основан: преврати редакцию журнала в чуть более криминальную организацию, а хищных девочек в кровожадных мальчиков — ничего не сломается).

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2» 20th Century Studios

Второй же фильм за пределами медиаиндустрии попросту невозможен. Но в этом и состоит его преимущество. Сценаристка Алин Брош Маккенна и режиссер Дэвид Френкель все эти годы отмахивались от готовых сюжетов (автор оригинального чиклит-романа Лорен Вайсбергер написала прямой сиквел «Месть носит Prada» и спин-офф про Эмили «Ложь, латте и легинсы»), а теперь у них наконец нашлось что сказать, благодаря чему фильм и случился (инициатива снять новую часть, как утверждается, исходила именно от них, не от студии). Искренние переживания создателей, граничащие с личной болью (Френкель — сын редактора и колумниста The New York Times, лауреата Пулитцеровской премии Макса Френкеля, который скончался на 95-м году жизни за три месяца до начала съемок), хорошо передаются через экран, и это выделяет «Дьявол носит Prada 2» среди моря бестолковых легасиквелов, неожиданно ставя ленту на одну полку со вдумчивыми, неординарными продолжениями «На игле» и «28 дней спустя» Дэнни Бойла.

Другое дело, что в профессиональную депрессию лента вгоняет не вполне намеренно, поскольку сама до последнего держится за лучезарную наивность (которая предполагает, что у хороших людей все будет хорошо), а под конец и вовсе мутирует в чистокровную сказку. В этом сиквел, конечно, проигрывает оригиналу: первый «Дьявол» даже 20 лет спустя выглядит достаточно адекватным и нюансированным произведением, которое не романтизирует, но честно показывает токсичную рабочую среду, тогда как второй заряжен социальной миссией и заражен идеализмом, так что какие-то вещи отодвигает на задний план, — мол, сперва откачаем, потом будем разбираться.

В итоге картина не только не предает анафеме стереотипы и нереалистичные стандарты, которые глянец десятилетиями навязывал аудитории, но и сама порой берет сомнительные ноты, связывая чувство уверенности в завтрашнем дне с надеждой главной героини однажды разморозить яйцеклетки, а также отвлекаясь на откровенно лишнюю романтическую линию, тоже будто бы существующую при температуре хранения яйцеклеток. Смотрится это то ли смешно, то ли грустно: фильм аккуратно выводит огромную надпись «глянец жив» на кладбищенской стене, испещренной всякими бородатыми гнусностями.

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2» 20th Century Studios

Особенно боязно за людей, которые посмотрят на это дело и с горящими глазами понесут документы в приемную комиссию журфака; остается надеяться, что где-нибудь поблизости отыщется мудрый герой второго плана в исполнении Стэнли Туччи, которых их от этого отговорит. Понять этих людей, впрочем, будет несложно: оптимизму «Дьявол носит Prada 2» очень трудно сопротивляться и очень хочется поддаться, особенно с учетом его обольстительности, которая заключается в том, что сделана картина на совесть. Опасения, возникшие после публикации кадров со съемок, где все казалось по-нетфликсовски блеклым и плоским, не оправдались: «Дьявол носит Prada 2», конечно, не назовешь изысканнейшим образцом киноискусства, но выглядит готовый фильм более чем прилично и действительно похож на кино, а не на контент, так что как минимум вернувшийся в полном, кажется, составе художественный цех не зря ест свой хлеб.

В пересказе тамошних героев, выгрызающих себе еще годик-другой существования в прежнем режиме, последняя свободная доска рядом с тонущим «Титаником» выглядит на удивление привлекательно, — этакий оазис безоблачных нулевых в пустыне двадцатых. И хотя ежу понятно, что это мираж, на выходе из зала, несмотря на тяжеловатое послевкусие, все равно хочется помямлить вслед за журналистом из моносериала Антона Лапенко: «Ну пока что еще я побуду чуть-чуть с вами здесь, поработаю чуть-чуть». Сегодня разве что имеет смысл добавлять в конце пометку из дневников Льва Николаевича Толстого: «Е.Б.Ж.»

Если буду жив.

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2» 20th Century Studios

Название: «Дьявол носит Prada 2» (The Devil Wears Prada 2)

Дата премьеры: 20 апреля 2026 года (Нью-Йорк, США)

Дата выхода: 1 мая 2026 года

Дата выхода в России: 2 мая 2026 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 119 минут

Режиссеры: Дэвид Френкель

В ролях: Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли Туччи, Джастин Теру, Люси Лью, Би Джей Новак, Кеннет Брана, Полин Шаламе, Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (Леди Гага)