Иск на 5 млн, лапшичная и патриотизм. Как живет Ивлеева после «голой» вечеринки Суд прекратил дело по иску кинокомпании Team Films к блогерше Ивлеевой

Арбитражный суд Москвы прекратил рассмотрение иска телекомпании Team Films о взыскании с блогера Анастасии Ивлеевой около 5 млн рублей. «Газета.Ru» рассказывает, что известно о деле — и что стало с Ивлеевой после скандальной «голой» вечеринки.

Иск кинокомпании Team Films против Ивлеевой

5 декабря 2024 года арбитражный суд Москвы прекратил рассмотрение искового заявления российской кинокомпании Team Films к блогеру Анастасии Ивлеевой. По информации РИА Новости, это произошло в связи с отказом истца от иска. На суде стало известно, что Ивлеева погасила указанную в иске сумму неосновательного обогащения, от оставшейся части требований кинокомпания отказалась.

Определение о принятии иска к производству было опубликовано 2 сентября. В нем говорилось, что кинокомпания требует взыскать с Ивлеевой почти 5 млн рублей за «неосновательное обогащение» в размере 1 521 740 рублей, проценты в размере 133 879 рублей 85 копеек и штраф в 3 043 480 рублей. 25 октября компания Team Films направила в суд ходатайство о прекращении производства по делу.

На сайте Российского агентства правовой и судебной информации отмечалось, что Ивлеева не вернула выплаченный ей аванс за съемки сериала, которые были сорваны после «голой» вечеринки.

Компания Team Films известна производством таких сериалов, как «Воронины», «13 клиническая», «Записки отельера» и других. В каком проекте собирались снять Ивлееву, в документах не уточняется.

Что стало с Ивлеевой после «голой» вечеринки

В конце декабря 2023 года у Ивлеевой возникли проблемы из-за организованной ею almost-naked-вечеринки в московском клубе «Мутабор». Общественность возмутилась дресс-кодом мероприятия — все должны были прийти полуобнаженными. Ведущая принимала друзей в полуголом виде в украшениях за 23 млн рублей. Тусовку посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio, Джиган и другие. Опасаясь последствий, гости и сама Ивлеева вскоре после начала бурных обсуждений мероприятия в сети были вынуждены записать видеообращения с извинениями.

Несмотря на раскаяние, после вечеринки блогерша лишилась многих рекламных контрактов, в том числе с крупными компаниями в сфере банкинга и телекоммуникаций, а также получила коллективный иск на 1 млрд рублей. Позже Telegram-канал Mash сообщил, что ей может грозить уголовное преследование за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере — 137 млн рублей. Дома у Ивлеевой прошли обыски. В июле «Известия» сообщили, что долг телеведущей перед ФНС составляет почти 21 млн рублей.

Помимо извинений, телеведущая начала проявлять интерес к политике, активно поддерживать российскую власть, публиковать патриотические посты в государственные праздники, отчитываться о голосовании на выборах и походах в православные храмы. Раньше она этого, как минимум публично, не делала.

Параллельно блогерша удалила все посты в своем раскрученном аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), на который подписаны 17,7 млн человек. Вскоре Ивлеева загрузила туда несколько нейтральных фото и видео с новым имиджем — короткой стрижкой и темным цветом волос. Сейчас Анастасия активно ведет канал в Telegram.

Весной 2024 года Ивлеева съездила в Донбасс, о чем рассказала в своем первом после «голой» вечеринки интервью. Видео появилось на YouTube-канале «Лука Ебков», на который подписана 81 тыс. человек. По словам блогерши, в день своего рождения в марте она посетила несколько городов Донбасса, а также 15 минут пробыла на линии боевого соприкосновения.

«Страха было меньше всего. Я помню, что у меня было ощущение замирания сердца. На протяжении всего времени ты слышишь звуки снарядов, это там не прекращается. Не нужно далеко уезжать из Донецка, чтобы это услышать. Мы были на линии соприкосновения, стояли там около 15 минут. А рядом люди живут жизнь, ценность которой увеличивается в разы», — сказала Ивлеева.

Она также сообщила, что была под большим впечатлением, увидев, как в Мариуполе «из руин рождается новая жизнь».

Об участии Ивлеевой в каких-либо медийных проектах пока неизвестно. По мнению гендиректора телеканала «Пятница!» Николая Картозии, ведущая рано или поздно вернется в шоу-бизнес и категорию «больших звезд». Об этом он заявил в интервью блогеру Надежде Стрелец на YouTube. По словам Картозии, Ивлеева пыталась сама разобраться с последствиями нашумевшего мероприятия.

«Видимо, были возможности, знакомства. Она пошла решать этот вопрос сама, и она его решила вот так, как она его решила», — заявил продюсер.

На чем зарабатывает Ивлеева

Блогерша владеет 45% компании «Коленки пчелы», которая выпускает чипсы и энергетики под брендом Easy Peasy. В сентябре 2024-го Ивлеева выиграла суд против смоленского завода «Сила воина Евразия», который выпускал ее энергетики.

Изначально блогерша требовала взыскать с производителя 4,6 млн рублей, но в результате судебных разбирательств сумма выросла до 5 млн рублей. Суд удовлетворил ее требования в полном объеме. За несколько месяцев до этого Ивлеева отсудила 636 тыс. рублей у оренбургской предпринимательницы Людмилы Ботниковой — блогершу не устроило качество картофеля, поставляемого для чипсов.

В июне Ивлеева совместно с ресторатором Александром Пичугиным открыла лапшичную в центре Москвы. В меню заведения были заявлены коктейли с названиями «Слезы Ивлеевой», «Почти голый коктейль» и «Коктейль с извинениями». Сейчас таких позиций на сайте ресторана не указано.

«Проект создан на опыте моего партнера и ресторатора Александра Пичугина и моих впечатлений и знаний, накопленных за восемь лет путешествий по миру! Азия во многом отражает мой характер, и потому выбор в направлении не заставил себя ждать. Яркая, пикантная, веселая, самобытная, заполняющая, экстремальная и многообразная», — написала Ивлеева в своем Telegram-канале.

Через месяц ведущая отчиталась, что самыми популярными блюдами лапшичной стали пад-тай с морепродуктами, рамен с курицей и кунг-пао с курицей. Площадка заведения также используется для проведения квизов. Несмотря на то, что в своем аккаунте в Instagram Ивлеева почти не появляется, в Reels на странице лапшичной она часто мелькает, пробуя и комментируя блюда.

23 октября 2024 года Ивлеева направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака, под которым она может заниматься под собственным брендом организацией путешествий, а также производством мебели и алкоголя.