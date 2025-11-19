От первых ролей до больших сцен: РОСКОНЦЕРТ – детям

РОСКОНЦЕРТ активно развивает программы для детей и подростков, и этот год не стал исключением. Многочисленные фестивали, форумы и культурно-просветительские мероприятия направлены на то, чтобы объединять участников со всей страны, включая исторические регионы, и формировать систему поддержки детского творчества. О том, какие проекты способствовали этим целям в 2025 году — в нашем материале.

Работа с детьми и подростками занимает особое место в деятельности РОСКОНЦЕРТа. Это направление объединяет масштабные фестивали, международные форумы, образовательные маршруты, творческие лаборатории и другие мероприятия и активности, которые дают школьникам возможность знакомиться с искусством не только как зрителям, но и как участникам. Главная цель этих инициатив — создать систему постоянной поддержки детского творчества, выстраивая связь между культурным образованием, профессиональной сценой и региональной культурной инфраструктурой. В 2025 году проекты РОСКОНЦЕРТа объединили тысячи детей из всех регионов России и показали, как культура может становиться пространством взаимодействия и развития.

Международный детский культурный форум

Одним из центральных событий года стал IV Международный детский культурный форум, прошедший в Москве 21-23 августа. В нем приняли участие почти 2 тыс. участников из 89 регионов России и 17 зарубежных стран, а также выдающиеся деятели культуры и искусства, высококлассные специалисты и харизматичные спикеры.

В течение трех дней столица принимала концерты, спектакли, выставки, показы документального кино, а также образовательные и творческие сессии. Программа форума включала более сотни мероприятий.

Среди гостей и кураторов — Сергей Безруков, Евгений Миронов, Егор Дружинин, Эдгард Запашный и другие. Они провели мастер-классы и встречи с участниками, обсудили развитие детского творчества и роль искусства в образовательном процессе.

«В последние годы Международный детский культурный форум стал стартовой площадкой для десятков проектов, которые переросли в масштабные культурные инициативы. Наш формат уникален тем, что объединяет сразу все ключевые направления искусства и культуры в одном событии. Мы активно обмениваемся опытом с коллегами из других стран. В Форуме участвуют иностранные эксперты, которые проводят творческие сессии и дискуссии. Мы также приглашаем представителей международных культурных организаций для обсуждения совместных проектов. Такой обмен позволяет не только расширить горизонты для наших участников, но и укрепить позиции российской культуры на международной арене, показывая, что детское творчество – это мощный ресурс для культурной дипломатии», — отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

«Культурная карта 4+85»: новые открытия

Программа «Культурная карта 4+85» направлена на культурное просвещение школьников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Программа «Культурная карта 4+85» представляет собой аналог «Пушкинской карты» и является эффективным механизмом социокультурной реабилитации и интеграции подрастающего поколения из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в единое российское общество. Благодаря этой программе ежегодно около 10 тыс. ребят могут путешествовать по городам России и увидеть ключевые культурные центры страны.

В 2025 году участники программы с апреля по октябрь посетили Москву, Санкт-Петербург, Казань и Ростов-на-Дону. Ежегодно география программы расширяется: для детей открываются новые направления, новые достопримечательности и возможности для знакомства с культурным достоянием нашей страны. В этом году школьники впервые посетили столицу Татарстана.

Каждый маршрут строится вокруг темы культурного наследия региона: театр, архитектура, искусство, наука и прочие. Для детей были организованы экскурсии по музеям и театрам, спортивным аренам и научным центрам, увлекательные лекции и мастер-классы.

«Белый Пароход»: путь длиной в два десятилетия

Детский музыкальный фестиваль «Белый Пароход» в этом году отметил двадцатилетие. За это время он превратился из небольшой региональной инициативы в один из самых масштабных всероссийских социальных проектов, поддерживающих музыкально одаренных детей со сложной судьбой. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, сироты, а также из неполных, малообеспеченных, многодетных семей и потерявшие отцов в ходе СВО, открывают свои способности и выступают на ведущих сценах страны.

Юбилейный сезон стартовал 28 июля на острове Русский во Владивостоке. В рамках летней школы участники занимались вокалом, хореографией и актерским мастерством. Программа завершилась серией гала-концертов во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Казани и Москве.

Финальное выступление состоялось 7 сентября на Исторической сцене Большого театра России в сопровождении симфонического оркестра театра. Дирижировали концертом художественный руководитель и генеральный директор Мариинского и Большого театров, народный артист РФ Валерий Гергиев и дирижер оркестра Большого театра Айрат Кашаев. За годы существования «Белого Парохода» в нем приняли участие более 2 тыс. детей, а сама программа стала частью государственной системы поддержки детского творчества.

Большой фестиваль искусств в Херсонесе: открытие с детским хором

28 сентября в Севастополе завершился Большой фестиваль искусств — масштабный культурный проект четыре месяца проходил на территории Музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Фестиваль объединил драматические и музыкальные театры, симфонические оркестры, хоры, классические и народные ансамбли, а также национальные коллективы. На торжественном открытии вместе с Государственной академической симфонической капеллой под руководством народного артиста России Валерия Полянского и знаменитым оперным певцом Ильдаром Абдразаковым выступил Большой детский хор города-героя Севастополя под руководством диакона Александра Амерханова.

Также 18 и 19 июня в Актовом зале Музея Христианства прошли показы спектаклей Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова. Юные зрители увидели две постановки — сказку «Али-Баба и сорок разбойников» (режиссер — заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» Борис Константинов) и авторское кукольно-цирковое шоу для детей и взрослых «Цирк на нитях» (автор, режиссер, художник и исполнитель — лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» Виктор Антонов).

«Сказка приходит в твой дом»: развитие семейных театров

Еще одно важное направление работы — поддержка семейных театров. Всероссийский фестиваль семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом» объединяет родителей и детей, которые вместе создают спектакли и участвуют в них. В 2025 году финальные показы в Москве 25-27 октября провели коллективы из 20 регионов страны. В рамках фестивальной программы они приняли участие в показе спектаклей, обучающей программе Театрального института имени Бориса Щукина и круглых столах, посвященных обсуждению задач современного движения семейного любительского театра. Этот проект направлен на развитие любительского театрального движения и также поддерживает традицию семейного творчества как формы культурного воспитания.

«Театр, несмотря на развитие кино, телевидения и теперь уже интернета, до сих пор занимает серьезную позицию в сознании человечества, и многие поколения продолжают и продолжают им заниматься. Особенно это касается современного семейного любительского театра», — подчеркнул председатель жюри, актер театра «Ленком Марка Захарова», народный артист России Иван Агапов в своем приветственном слове фестивалю.

Шахтерский колледж в Музее кино

С 22 по 25 сентября Государственный центральный музей кино провел образовательную программу для студентов Шахтерского колледжа кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова из ДНР. Проект создан при поддержке Минкультуры России и РОСКОНЦЕРТа, его цель — укрепление профессиональных и культурных связей с историческими регионами.

В течение четырех дней участники программы знакомились с российской киноиндустрией: посетили ВГИК, «Мосфильм», Госфильмофонд и Музей кино, побывали в Кремле и Третьяковской галерее. Особое внимание уделили практике — студенты увидели, как устроено производство фильмов, изучили архивы и пообщались с профессионалами отрасли.

Программа стала частью более масштабной стратегии интеграции исторических регионов в культурное пространство страны. Для студентов поездка стала не только обучающим, но и вдохновляющим опытом, открывшим возможность увидеть российское кино изнутри.

«Для нас особенно ценно выстраивать мосты между традиционными кинематографическими центрами и новыми регионами. Эти студенты — будущее отечественного кино, и мы хотим показать им всю многогранность профессии. От всей души благодарим Министерство культуры Российской Федерации за поддержку, а также наших партнеров – РОСКОНЦЕРТ, ВДНХ, ВГИК, Госфильмофонд, Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» и «Мосфильм» — за помощь в организации этой программы и готовность делиться опытом с новым поколением кинематографистов», — отметила директор Музея кино Лариса Баженова.

«Славянский базар в Витебске»

В Москве состоялись национальные отборочные прослушивания кандидатов в возрасте от 8 до 14 лет к ХХIII Международному детскому музыкальному конкурсу «Витебск-25», который прошел в июле в рамках ХХХIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске-2025». Второй тур прослушиваний состоялся в Большом зале Фольклорного центра «Москва», собрав юных исполнителей со всей страны. Кандидаты выступали перед профессиональным жюри под председательством заслуженного деятеля искусств России, члена Союзов композиторов и кинематографистов Григория Гладкова.

По итогам прослушиваний, которые проходили 25 марта, жюри выбрало представителя России для участия в Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск–2025». Им стал двенадцатилетний Заур Барагунов из Нальчика — певец, музыкант и амбассадор Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Заур вырос в семье музыкантов. В 2024 году их семейный коллектив стал победителем Всероссийского форума «Родные — Любимые» в Москве. Сам Заур — лауреат и финалист множества вокальных конкурсов и телевизионных проектов: «Битва талантов», «Золотой Орфей», «Я — талант», «Шемякинская весна», «Золотая Ника». Он уже выступал на сценах Мариинского театра и Государственного Кремлевского Дворца — и теперь представил Россию на одной из самых ярких международных площадок.

Фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»

Также в России состоялся шестой ежегодный благотворительный фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм». Мероприятия прошли в десяти городах нашей страны – Москве, Великом Новгороде, Тамбове, Старой Руссе, Иркутске, Пестове, Боровичах, Владивостоке, Курске и Малой Вишере. Зрители увидели в сопровождении оркестра, солистов и детского хора культовые мультфильмы киностудии «Союзмультфильм» — «Чебурашку», «Бременских музыкантов», «Ну, погоди!» и другие хиты.

В фестивале приняли участие шесть оркестров, около 40 солистов оперных и музыкальных театров и филармоний, а также солисты группы «Республика». В заключительном концерте в Москве выступил Детский хор «Великан». Фестиваль призван популяризовать отечественную анимацию и академическую музыку. Такой формат позволяет юным зрителям познакомиться с оркестровым звучанием, а взрослым — окунуться в атмосферу детства.

Конкурс «Играем с оркестром»

В ноябре в городе Балаково Саратовской области прошел финальный этап первого открытого межрегионального конкурса «Играем с оркестром» в рамках проекта «Школа маленьких пианистов».

В очный этап конкурса прошли 22 участника в возрасте от 3 до 10 лет. Каждый юный конкурсант получил уникальную возможность — порепетировать и выступить с настоящим оркестром! Девять участников дали концерт в историческом месте города Балаково — Балаковской художественной галерее, филиале Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева. Также «маленькие пианисты» приняли участие в мастер-классах от ведущих педагогов.

Вместе — о будущем

Таким образом, детские проекты РОСКОНЦЕРТа образуют единую систему, в которой соединяются творчество, образование и культурная интеграция. Каждый проект решает конкретные задачи — от социальной поддержки до формирования профессиональных компетенций, но все они направлены на одно: создание среды, в которой дети чувствуют себя частью культурной жизни страны. Так постепенно формируется культурное пространство будущего, где участие в искусстве становится естественной частью детства, а культура – важным элементом развития личности и общества.