«Алиса в Стране чудес»: как фильм по пластинке нашего детства предает наследие Высоцкого

23 октября в широкий прокат выходит киносказка «Алиса в Стране чудес» — экранизация советской радиопьесы 1976 года по мотивам книги Льюиса Кэрролла с песнями Владимира Высоцкого. Главную роль в картине исполнила Анна Пересильд, также в ленте снялись Ирина Горбачева, Милош Бикович, Паулина Андреева, Олег Савостюк, Андрей Федорцов, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман и другие. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, как лента обходится с наследием легендарной пластинки времен брежневского застоя.

Скажи-ка, дружок, где начинается дичь?

Погнавшись за Белым Кроликом (Андрей Федорцов), стащившим у нее часы, 15-летняя школьница Алиса (Анна Пересильд) перемещается из России в Страну чудес. Время там не течет, солнце застыло в зените, лавина — замерла на полпути, а в жизни нет любви, смысла — и даже конца, ведь без времени и смерть не наступает. В местных жителях девочка опознает родных, друзей, знакомых и прохожих: в Королеве — тревожную маму (Ирина Горбачева), в Безумном Шляпнике — безмятежного папу (Милош Бикович), в Герцогине — строгую директрису (Паулина Андреева), в Мыши — коварную подругу (Полина Гухман), в Синей Гусенице — приветливого коммунальщика (Сергей Бурунов) и так далее. Но они, антиподы, ее не узнают, обзывают антипятом — существом чуждым, нежелательным. Чтобы вернуться в свой мир, Алисе предстоит пережить множество странных приключений в компании юного Додо (Олег Савостюк) и других причудливых созданий.

В общем, все по заветам замечательного писателя Льюиса Кэрролла. Стоп! Уже началась путаница. Ты привыкай, дружок: путаницы здесь будет предостаточно. Дело в том, что нынешняя «Алиса в Стране чудес» — не экранизация сказки Кэрролла, а адаптация советской аудиоинсценировки по ее мотивам, знаменитой пластинки театрального актера и режиссера, педагога Школы-студии МХАТ Олега Герасимова с песнями Владимира Высоцкого.

close Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес» (2025) «Централ Партнершип»

Так что же остается, когда съедена банка варенья? Что останется, когда спета песня? Что остается от сказки потом, после того, как ее рассказали? От «Алисы» Герасимова и Высоцкого остались одни огрызки. Переезд из предельно условного пространства звука на экран, в аудиовизуальную среду, стремящуюся к безусловности, — в принципе процесс суровый и немилосердный, но текущая эпидемия халтурных киносказок радиопьесу не пощадила совершенно.

Посчитав, видимо, что путаницы там все-таки недостаточно, содержание пластинки основательно перекроили. Алиса, кажется, повзрослела, а еще лишилась британского подданства и сделалась российской (по-английски ее даже зовут Alisa вместо Alice) девятиклассницей, которая заваливает ОГЭ и тяжело переживает родительские перебранки. Ископаемый дронт Додо, кажется, наоборот помолодел — и из эфемерного спутника-трикстера, проводника и рассказчика превратился в смазливого девятиклассника, представляющего для Алисы романтический интерес. И даже занятого в мутном любовном четырехугольнике с одноклассницей-Мышью и одноклассником-Попугаем (Артем Кошман).

close Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес» (2025) «Централ Партнершип»

Правок, словом, масса, причем самого разного калибра. Где-то изменили одно микроскопическое слово, где-то придумали целую линию, мотивацию, новый характер. Манипуляции эти приводят к откровенно дурацкому эффекту — явно противоположному тому, какой задумывался изначально: радиопьеса распадается на волокна, смалывается в кашу, разобраться в которой будет задачей нетривиальной — особенно тем, кто с пластинкой незнаком или успел ее подзабыть (тут даже некоторых персонажей не представляют почти до самого конца, они просто существуют в кадре добрую половину фильма).

Среди наиболее кощунственных инноваций — песни, получившие «современную обработку». На практике это означает последовательное уничтожение изумительной музыки Евгения Геворгяна, написанной на мелодии Высоцкого, — путем перехода на бессвязные аранжировки и шаткий речитатив с легким флером поп-сцены нулевых (тогда все русскоязычные продюсеры ринулись апроприировать хип-хоп, что подарило нам великие вещи вроде рэп-куплетов в песне «Белым мелом» группы «Пропаганда»). Фильм «Мастер и Маргарита» обогатил нас прекрасным панчем «была проделана большая работа», так вот музыкальный продюсер Евгений Воронцов и композитор Владислав Саратовкин проделали просто грандиозную работу — все-таки нужен какой-то особенный талант, чтобы лишить подобный материал всякого намека на сердцебиение.

close Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес» (2025) «Централ Партнершип»

Центральным номером в этих странных скачках выступает «Баллада о Любви», сочиненная Высоцким примерно в те же годы, но совсем по другому поводу — для приключенческого фильма Сергея Тарасова «Стрелы Робин Гуда». При этом на месте песни про королевское шествие («Нет-нет, у народа не трудная роль: упасть на колени — какая проблема! За все отвечает король, а коль не король, ну тогда — королева!») зияет огромная дыра. Ее и пытаются заткнуть романтикой, которая прорастает здесь сразу нескольким любовными линиями. И в этом заключается, пожалуй, главное прегрешение авторов новой «Алисы».

В Советском Союзе блестяще умели воспроизводить абсурдизм британского толка: на пластинке Герасимова и Высоцкого отпечатался весь сюрреализм, вся невыразимая грусть жизни при брежневском застое — за железным занавесом («такая старая, тяжелая кулиса»), в горьком безвременье («и тогда обиделось Время — и застыли маятники Времени», «обижать не следует Время, — плохо и тоскливо жить без Времени»). Это не могло обойтись без последствий. Через несколько дней после того, как худсовет принял пластинку, на заседании коллегии министерства культуры Наталья Сац обвинила Всесоюзную студию грамзаписи в развращении детей чудовищными песнями Высоцкого. В итоге «Алиса» чуть не стоила ответственному редактору «Мелодии» Евгении Лозинской работы, а директору фирмы Борису Владимирскому — жизни (он слег с обширным инфарктом). Однако на то она и страна чудес, что даже мурашки бегут по спине, если представить, что может случиться: альбом каким-то чудом просочился сквозь цензуру, увидел свет — и стал национальным достоянием.

close Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес» (2025) «Централ Партнершип»

Экранизация, приняв стыдливый вид, бредет альтернативной романтической тропкой в сторону полянки базового гуманизма. Формально это происходит, наверное, даже не на пустом месте: в конце концов, вторая жена Высоцкого Людмила Абрамова называла пластинку его объяснением в любви — своим детям. Дело было не только в том, что первым музыкальным произведением Высоцкого, изданным официально, его формальным признанием, его авторской легализацией стала именно «Алиса», предназначенная для юного слушателя, явно не попадающего в ядро аудитории артиста. А еще и в том, что это его завещание — обещание лучшего, светлого будущего. В последние мгновения спектакля Алиса, устав от окружающего притворства, физически перерастает всю путаницу и беспорядок, так что абсурдная сказка берет и лопается. Морок рассеивается: «Наконец-то я там, где я все знаю. И где все знает меня».

Какие-то ошметки политического высказывания в картине, конечно, остались, — и их даже можно назвать по-своему смелыми: от шуток про отсутствие нормальных судов и бренное существование («Жить без смысла, как все мы тут, дело нелегкое») до подсюжета со сменой власти («Ты — всегда, я — всегда, королева — всегда»). Однако эти робкие отзвуки так и не обретают какую-либо целостность. Они никуда не ведут. «Алиса в Стране чудес» вообще предельно бесформенна, у нее толком нет финала, она лишена всяческой интонации и стиля, намеки на бутафорскую фантасмагорию Тима Бертона и Терри Гиллиама тут перекрывают вспышки безумных цитат из Гая Ричи. Это не слишком удивляет в контексте фигуры режиссера Юры Хмельницкого, который дебютировал в феврале прошлого года с киномюзиклом «Лед 3» — в равной степени безликим и стерильным. Но, признаться, удивляет в рамках творчества сценаристки Карины Чувиковой, которая дебютировала в феврале текущего года с драмеди-сериалом «Между нами химия» — драматургически сильнейшей работой, где смертельно больная Саша Бортич ищет, с кем оставить детей.

close Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес» (2025) «Централ Партнершип»

Ну что ж, рецензия подходит к концу. Помнишь, тебя мы спросили в начале: что остается от сказки потом — после того, как ее рассказали? Пластинка Герасимова и Высоцкого заканчивается завуалированной рекомендацией послушать ее еще раз, и этому совету хочется сразу же последовать, чтобы заметить в ней что-нибудь новое. После просмотра экранизации не хочется ничего, даже забыть ее не тянет — ведь с этим фильм превосходно справляется сам, мгновенно растворяясь в воздухе, как Чеширский Кот.

Так-то, дружок. В этом-то все и дело.

close Кадры из фильма «Алиса в Стране чудес» 2 «Централ Партнершип»

Название: «Алиса в Стране чудес»

Дата премьеры: 20 октября 2025 года

Дата выхода в прокат: 23 октября 2025 года

Где смотреть: в кино

Режиссер: Юра Хмельницкий

В ролях: Анна Пересильд, Ирина Горбачева, Милош Бикович, Паулина Андреева, Олег Савостюк, Андрей Федорцов, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Артем Кошман