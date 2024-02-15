«Лед 3»: Александр Петров в круговороте сансары

В российский прокат вышла мелодрама «Лед 3», завершающая спортивно-музыкальную трилогию про хоккеиста Сашу Горина, его жену, фигуристку Надю Лапшину, и их дочь — тоже Надю и тоже фигуристку. Повзрослевшую девочку, которая вслед за мамой мечтает о «Кубке льда» и влюбляется в нагловатого хоккеиста, сыграла Анна Савранская, а Горина и тренершу Шаталину вновь изобразили Александр Петров и Мария Аронова. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел новую картину и провожает хитовую франшизу.

Надя Горина (Анна Савранская, сменившая маленькую Виталию Корниенко) стала совсем взрослой и теперь нацелена на «Кубок льда», который когда-то так и не достался ее покойной маме (Аглая Тарасова). Но не тут-то было: беды, вечно преследующие эту семью, не иссякают, и девочка остается без своей тренерши (и фактически второй мамы) Ирины Шаталиной (Мария Аронова) — готовить подопечную к состязаниям наставнице не позволяет здоровье. Стареющий отец Саша Горин (Александр Петров), которого из игроков разжаловали в тренеры хоккейного клуба «Байкпроммаш», Наде скорее мешает: уже не возражает против фигурного катания в целом, но все еще не позволяет дочери готовить опасную программу, переживая, что та повторит судьбу матери.

Единственной отдушиной для Нади становится восходящая звезда хоккея Сергей Орлов (Степан Белозеров), которого «Байкпроммаш» арендует до конца сезона. Между молодыми людьми быстро вспыхивают чувства, однако им предстоит решить, что для них важнее, — любовь или карьера.

Время внутри трилогии «Лед» мчится, по ощущениям, в сильно ускоренном режиме — в духе фильма «Интерстеллар». Мы можем наверняка утверждать, что действие первого фильма, вышедшего в 2018 году, разворачивается тогда же, во второй половине 2010-х, а дальше математика не очень сходится. Кажется, «Лед 3» (или «Ледз», как гласит постер) должен быть уже про прекрасное далеко, и правда решившее не быть жестоким, — во всяком случае, в тамошней России спокойно проходят международные соревнования по фигурному катанию.

Этот таймлайновый парадокс, впрочем, объясняет, почему у франшизы, стартовавшей всего шесть лет назад, уже есть легасиквел, — отчасти продолжение, отчасти ремейк, где старые герои передают эстафетную палочку новым, а те, в свою очередь, обнаруживают себя в подозрительно знакомых обстоятельствах.

На экране Надя Горина (новая) действительно во многом повторяет судьбу Нади Гориной (старой): встает на ноги после сильной травмы, влюбляется в гоповатого хоккеиста и отказывается перед чем-либо сдаваться. Следом ей, видимо, предстоит умереть при родах (не зря же нам в предыдущий раз пели «Сансару» Басты), однако полноценного перехода «Льда» в жанр слэшера мы уже, судя по всему, не застанем: на новой ленте франшизу грозятся закончить.

close 100% Кадр из фильма «Лед 3» (2024) НМГ Кинопрокат

В смысловом плане все тоже возвращается к довольно сомнительным корням: из первого «Льда» по сути нечаянно вышел мягкий парафраз (ну или ледовое шоу по мотивам) околофашистского «фэнтези» «Временные трудности», где Иван Охлобыстин путем пыток вылечивал сына от ДЦП, третий «Лед» снова достает из-за пазухи параллель между состязаниями и болезнью, имея в виду, что последнее — не более чем препятствие, которое нужно преодолеть, было бы желание.

Другая восставшая из мертвых мысль состоит в том, что мужчине абсолютно все по плечу, он и человека с инвалидностью на ноги поставит, не имея медицинского образования, и на золотую медаль натренирует, мало что понимая в фигурном катании. Главное — быть в достаточной степени лихим и борзым.

Даже за кадром случилось обнуление: в режиссерском кресле вновь оказался дебютант. Лента новичка Юры Хмельницкого вышла примерно такой же стерильной, как работа постановщика первой части Олега Трофима. Это особенно заметно на контрасте со второй картиной, снятой Жорой Крыжовниковым, — в ней, конечно, была дикая завязка, а у завязки было не менее лютое развитие, но там хотя бы ощущались индивидуальность и режиссерский почерк.

Карьера Трофима, впрочем, вполне себе сложилась: «Лед» заработал свои 1,5 млрд рублей, десятикратно приумножив бюджет, после чего кинематографист закрутил роман с франшизой «Майор Гром» и вроде как не планирует останавливаться. За сборы нового «Льда», думается, можно не переживать, а вот что судьба уготовила непосредственно Хмельницкому, посмотрим.

close 100% Кадр из фильма «Лед 3» (2024) НМГ Кинопрокат

Его дебютный полный метр, разумеется, есть за что похвалить. Анна Савранская видится большой кастинговой удачей. Вернувшаяся впервые после оригинального фильма юная любовь местами оставляет благостное впечатление (а местами разит кринжем, но да ладно). Звучащая ближе к финалу «Если в сердце живет любовь» Юлии Савичевой обречена осесть в голове на ближайшие пару дней.

Однако в остальном это несколько утомительное кино, так и не сумевшее придумать, как обойтись со своими сильными сторонами: герою Петрова не стали изобретать нового конфликта, а как бы перелили его в разбавленном виде из предыдущего фильма (что там, кстати, с родительскими правами, так и не ясно), героиню Ароновой задвинули куда-то вглубь картины.

Ну и, раз лента Хмельницкого настаивает на ностальгическом чувстве по хиту шестилетней давности, подыграем. Сейчас даже странно вспоминать: когда-то здешнюю произвольную программу катали под адовые каверы на песни Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) и украинского дуэта 5'nizza. Теперь вместо них поют гетеросексуализированную версию «Зачем я?» дуэта «Тату» и «Я свободен».