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«Удалил позвоночник»: Якубович ответил на слухи об ухудшении здоровья

Телеведущий Якубович пошутил в ответ на слухи об ухудшении здоровья

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Global Look Press

Телеведущий Леонид Якубович ответил на слухи об ухудшении здоровья. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

12 апреля Mash сообщил, что ведущий «Поля чудес» обратился к врачам с жалобой на боль в спине сразу после финала викторины «Опорный край» в Екатеринбурге. Зрители шоу, которое вел артист, сообщили, что он якобы с трудом держался и путал название городов.

«Удалил позвоночник, часть ноги и мочевой пузырь! Сейчас меня частями везут в аэропорт! В Москву лечу 4 самолетами!» — пошутил в беседе с журналистом канала Якубович, комментируя слухи.

Mash со ссылкой на собственный источник сообщал, что Якубович накануне потянул спину. Кроме того, добавил инсайдер, пару недель назад в Москве у телезвезды якобы диагностировали осложнения на фоне диабета.

В феврале Якубович стал гостем премьеры фильма «Командир» в Москве.

Журналистка издания спросила у ведущего, кто для него истинный герой и какие качества отличают таких людей. Однако вопрос вывел Леонида Якубовича из себя.

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