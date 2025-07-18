Бросила миллионера и вышла за дворника: как сложилась жизнь звезды «Курьера» Веры Сотниковой

Советская и российская актриса театра и кино Вера Сотникова отмечает 65-летие. Ее называли одной из самых красивых женщин советского кино: она покоряла зрителей, вдохновляла режиссеров и сводила с ума поклонников. Как сложились карьера и личная жизнь Веры Сотниковой и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Веры Сотниковой

Вера Сотникова родилась 19 июля 1960 года в Волгограде в семье заводского рабочего и телефонистки. Несмотря на далекие от творчества профессии, родители с детства прививали Вере и ее старшей сестре Галине любовь к искусству — водили девочек в театры, музеи и на выставки. После окончания средней школы будущая звезда по совету сестры поехала в Саратов, чтобы поступить в местное театральное училище, но провалила вступительные экзамены и вернулась домой.

В течение следующего года она усердно учила французский, чтобы поступить на филологический факультет Московского Государственного Университета имени Ломоносова, но ей снова не повезло — девушку не допустили до экзаменов из-за отсутствия необходимых медицинских справок. Вера планировала вернуться в Волгоград, когда один из ее московских знакомых предложил ей попытать счастья в театральном ВУЗе — девушка успешно прошла прослушивание и стала студенткой Школы-студии МХАТ. В 1982 году она окончила мастерскую Олега Ефремова, а спустя год дебютировала на большом экране.

close Актриса Вера Сотникова в роли Оли на съемочной площадке фильма «Признать виновным» режиссера Игоря Матвеевича Вознесенского, 1983 год Валентин Мастюков/ТАСС

Роли в кино Веры Сотниковой

Первой киноработой Сотниковой стала роль второго плана в криминальной драме Игоря Вознесенского «Признать виновным» (1983). Затем фильмография молодой актрисы пополнилась эпизодическими ролями в криминальном боевике «Внимание! Всем постам…» (1985), комедии «Самая обаятельная и привлекательная» (1985), драме «Курьер» (1986), а также в сериалах «Мертвые души» (1984) и «Государственная граница» (1985 и 1986). Знаковыми для Сотниковой стали роли в военной драме Виллена Новака «Гу-га» (1989), криминальном детективе Вадима Дербенева «Охота на сутенера» (1990) и мелодраме Василия Панина «Захочу — полюблю» (1990). В 1992 году актриса сыграла роль сестры Байрона Августы Ли в биографической драме «Байрон», за которую получила приз на международном кинофестивале в Салониках.

В новом тысячелетии Вера Сотникова начала активно сниматься в сериалах, наиболее успешными из которых стали «Пятый угол» (2001), «Любовь.ru» (2001), »Даша Васильева. Любительница частного сыска» (2003-2004) и «Женщина желает знать…» (2008). Еще одна яркая работа в фильмографии актрисы — роль Людмилы Зыкиной в сериале-байопике «Людмила» (2013).

close Актриса Вера Сотникова в роли Натали в фильме режиссера Василия Панина «Захочу - полюблю». Киностудия «Мосфильм», 1990 год А. Гришина/РИА Новости

«Для этой роли пришлось перекрасить волосы в черный цвет и набрать вес. Как-то на гастролях я взглянула в зеркало и увидела свои впавшие щеки, а Людмилу Зыкину я никогда не видела со впалыми щеками, я так испугалась! Думаю: приеду с гастролей, и меня заменят! Нужно было как-то исправлять ситуацию: я шла в ближайший магазин, покупала пряники и молоко и ела их на ночь. Я округлилась и, что называется, не выпала из персонажа», — вспоминала артистка в беседе с журналистами «АиФ».

Старания Сотниковой не прошли зря — сериал был тепло встречен зрителями, а сама она получила номинацию на премию «Золотой орел» в категории «Лучшая женская роль на телевидении».

close Актриса Вера Сотникова в роли певицы Людмилы Зыкиной. Кадр из сериала «Людмила» (2013) BFG Media Production

Театральная карьера Веры Сотниковой

В 1984 году Вера Сотникова стала артисткой Театра на Малой Бронной. В числе наиболее ярких спектаклей с ее участием — «А все-таки она вертится», «Детектив каменного века», «Татуированные души», «Раненый зверь» и «Вы чье, старичье?». В 1988 году звезда перешла в театр «Школа драматического искусства» Анатолия Васильева, где играла главные роли в постановках «Доктор Живаго», «Идиот», «Чевенгур» и других.

С 1991 по 1993 год Сотникова служила в Театре Моссовета, а затем ушла в МХТ имени Чехова, где ее театральный репертуар пополнился постановками «Гофман», «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Антигона». С 2000-го по 2004 год артистка играла на сцене «Театра Луны», а в 2006-м присоединилась к Театру Романа Виктюка, где сыграла возлюбленную Сергея Есенина Айседору Дункан в постановке режиссера «Сергей и Айседора».

close Актриса Вера Сотникова на сцене театра МХАТ, 2001 год Natalya Loginova/Global Look Press

Телепроекты Веры Сотниковой

С 2006 по 2008 год Вера Сотникова была одной из ведущих передачи «Клуб бывших жен» на ТНТ, а в 2007-м присоединилась к команде судей мистического шоу «Битва экстрасенсов», в котором участвует по сей день. Звезда признавалась, что искренне верит в уникальные способности героев передачи.

«Действительно, у нас на программе иногда происходят чудеса, я порой нахожусь в шоке, и долго потом не могу прийти в себя от каких-то вещей. Они изумляют и поражают. Когда экстрасенс обозначает ситуацию и говорит какую-то правду, которую никто никогда не знал, в это невозможно не поверить, потому что так не сыграть. А вообще, я скажу так: каждому будет дано по его вере. Я верю в то, что это существует», — говорила она.

Первый муж Веры Сотниковой

Со своим первым и единственным официальным мужем Юрием Никольским Вера Сотникова познакомилась еще во время учебы в институте. Молодой человек представился помощником реставратора Пушкинского музея, но на деле оказался обычным дворником.

«Юра был другом мужа моей подруги. Однажды он зашел к нам в общежитие, и я была сражена наповал! Высокий красавец с серо-голубыми глазами, рисует, много знает об искусстве, эрудит, гений, талант!», — рассказывала Сотникова «7 Дням».

close Актриса Вера Сотникова, 2001 год Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Их роман развивался стремительно, молодые люди стали жить вместе, а через несколько месяцев актриса узнала, что ждет ребенка. Влюбленные поженились, но вскоре после рождения сына Яна развелись. Инициатором развода выступила Сотникова.

«Брать на себя ответственность за жену и ребенка муж не собирался. Я оказалась в нищете, а потом и без крыши над головой: Юра выставил меня за дверь. Работы не было. От депрессии готова была руки на себя наложить», — вспоминала она в беседе с «КП».

Роман Веры Сотниковой с миллионером

Чтобы свести концы с концами, Сотникова отправила сына к матери в Волгоград, устроилась на работу страховым агентом, сняла квартиру и восстановилась в институте. В 1984 году актриса познакомилась с немецким миллионером Эрнестом Пиндуром, который вскоре сделал ей предложение. Однако до свадьбы дело так и не дошло: бизнесмен не хотел переезжать в Россию, а Сотникова не готова была отказаться от карьеры. Их отношения окончательно сошли на нет, когда артистка влюбилась в своего партнера по спектаклю «Доктор Живаго» Владислава Ветрова. Но и этот роман продолжался недолго: Ветров, у которого на момент их встречи были жена и ребенок, готов был оставить семью, однако Сотникова его остановила — поняла, что не готова прожить с ним всю жизнь.

close Актриса Вера Сотникова, 2017 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вера Сотникова, Владимир Кузьмин и Роман Давлетьяров

Следующим возлюбленным актрисы стал музыкант Владимир Кузьмин. С 1993 года они жили в гражданском браке: Сотникова стала для артиста не только музой, но и режиссером его клипов.

«Когда у нас с Вовой начался роман, я вдруг почувствовала, что это надолго. До такой степени все совпадало», — признавалась звезда.

«Надолго» продолжалось семь лет и закончилось в тот день, когда Вера Сотникова познакомилась с продюсером, режиссером и сценаристом Ренатом Давлетьяровым. По рассказам самой актрисы, новый поклонник сразу «пошел в атаку» — всего через несколько часов после знакомства предложил ей выйти за него замуж. Некоторое время она разрывалась между двумя мужчинами: Кузьмин уговаривал актрису вернуться, а Давлетьяров не отпускал.

«Не знаю, что это было за наваждение, но я ушла от Вовы. [...] Ренат победил без боя. Вова был настолько погружен в свое творчество, что у него не было сил за меня бороться», — вспоминала артистка в интервью.

Союз с Давлетьяровым просуществовал два года. По словам Сотниковой, новый возлюбленный оказался «слишком властным и не терпящим возражений», что ее категорически не устраивало.

close Актриса Вера Сотникова и певец и композитор Владимир Кузьмин, 1999 год Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Вера Сотникова и Дмитрий Малашенко

После болезненного расставания с Давлетьяровым актриса с головой ушла в работу. В 2006 году во время репетиции спектакля «Сергей и Айседора» она познакомилась с молодым актером Дмитрием Малашенко. Несмотря на значительную разницу в возрасте — Сотникова старше Малашенко на 24 года — между ними завязался роман и вскоре влюбленные съехались.

«Мы не замечали разницы в возрасте, которая была в действительности у Дункан с Есениным, и прожили тихо, в дружбе, нежности и любви два года. Пока в мою дверь не постучал Рассудок: «Он красив, талантлив, молод. Рано или поздно он от тебя уйдет», — вспоминала актриса.

После расставания с Малашенко Сотниковой приписывали романы с артистом Эдгардом Запашным и экстрасенсом Григорием Кузнецовым, но ни один из них официально не подтвердился.

close Актриса Вера Сотникова перед началом церемонии вручения ХХII национальной премии в области кинематографии «Золотой орел», 2024 год Global Look Press

Чем сейчас занимается Вера Сотникова

Сегодня Вера Сотникова редко снимается в кино — последний проект с ее участием, сериал «Восьмой участок», вышел в 2022 году. Спектаклей с артисткой в афише на 2025 год также нет. Тем не менее, она продолжает сниматься в выпусках передачи «Битва экстрасенсов» на ТНТ.

Сотникова живет в загородном доме в Подмосковье, а все свободное время старается посвящать родным — сыну Яну и внуку Максиму. Свою личную жизнь она не афиширует, а в одном из последних интервью призналась, что радуется свободе:

«Я счастлива и полна творческих сил. У меня появляется тысяча проектов, и я с ужасом думаю: «Только бы не влюбиться!». Ведь по своему опыту знаю — любовь заберет меня всю… Может, самое главное в моей жизни — это и есть любовь к свободе».