«Каждый в курсе, кто тут царица»: как живет Анна Асти после «голой» вечеринки

Певица Анна Асти отмечает 35-летие. Широкую известность она получила как вокалистка дуэта Artik & Asti, но стала одной из главных звезд российской сцены уже в роли сольной исполнительницы. С чего начала свой путь к славе Анна Асти и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Анны Асти

Анна Асти (при рождении Анна Дзюба) родилась 24 июня 1990 года в украинском городе Черкассы. Ее отец, Анатолий Дзюба, владел сетью городских кафе, а мать, Тамара Дзюба, преподавала курсы шитья в школе. Девочка с детства тянулась к сцене — пела в хоре, занималась в драмкружке и играла в школьных спектаклях. Она мечтала поступить в эстрадно-цирковое училище, но по настоянию родителей пошла учиться на юриста. После окончания университета Анна устроилась помощником адвоката в юридическую фирму, но быстро поняла, что эта профессия ей не по душе.

close Анна Дзюба (Анна Асти) в детстве asti/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Это очень нервная профессия. А я не готова постоянно ругаться ради какой-то победы. Были моменты, когда я читала кодекс, а потом просто откладывала его и начинала писать песню», — вспоминала она.

Чтобы немного отвлечься, Анна подрабатывала администратором в караоке-клубе, записывала демо-версии песен собственного сочинения и выкладывала их в интернет. В 2010 году одну из этих композиций услышал музыкальный продюсер Артем Умрихин, который как раз искал вокалистку для своего нового проекта.

«Когда мне позвонил Артик, я, честно, была в шоке. К тому моменту у меня уже опустились руки, я ничего не хотела и мысленно смирилась тем, что буду варить борщи, заниматься домашним хозяйством. Я была уверена, что в шоу-бизнес попадают с помощью денег или связей, чего у меня не было. Или через постель, что меня не устраивало», — рассказывала певица в 2017 году.

Анна Асти в группе Artik & Asti

Дзюба приняла предложение Умрихина и переехала в Киев — именно там родился псевдоним Анна Асти и группа Artik & Asti. Их дебютный трек «Антистресс» (2010) особого успеха не имел, зато композиция «Моя последняя надежда» (2011) попала в ротацию радиостанций, а клип на нее набрал более полутора миллионов просмотров за месяц. В 2013 году дуэт представил дебютный альбом «#РайОдинНаДвоих», вскоре после выхода которого Анна и Артем переехали из Киева в Москву. Следующая пластинка Artik & Asti «Здесь и сейчас» вышла в 2015-м и стала диском года по версии «Яндекс.Музыки», а композиция «Тебе все можно» принесла молодым музыкантам первый «Золотой граммофон». В апреле 2017 года вышел третий студийный альбом — «Номер 1», главным хитом которого стал трек «Неделимые».

close Дуэт Artik & Asti (Артем Умрихин и Анна Дзюба) на церемонии вручения X русской музыкальной премии телеканала «RU.TV» в зале «Крокус Сити Холл» в Москве, 2021 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Однако наиболее успешной работой коллектива стал мини-альбом «7 (Part 1)» (2019) и, в частности, вошедший в него трек «Грустный дэнс», записанный Artik & Asti при участии рэпера Артема Качера. Композиция более двух миллионов раз звучала в эфире радиостанций и несколько месяцев держалась на вершинах стриминговых сервисов. В феврале 2020 года дуэт представил второй мини-альбом «7 (Part 2)», песня с которого «Девочка, танцуй» мгновенно стала хитом. Следующая студийная работа Artik & Asti — альбом «Миллениум X» — вышел в июле 2021 года, а в начале ноября Артем Умрихин объявил об уходе Анны Асти из группы.

Сольная карьера Анны Асти

Уже в конце 2021 года певица представила свой сольный проект ANNA ASTI и начала творить: в январе 2022-го выпустила дебютный сингл «Феникс», в апреле записала дуэт с Филиппом Киркоровым «Хобби», а в начале лета в эфиры всех радиостанций ворвался ее трек «По барам», ставший одним из главных хитов сезона. Тогда же свет увидел первый студийный альбом «Феникс», с песнями из которого звезда отправилась в гастрольный тур по городам России.

Следующий «народный хит» Анна Асти представила летом 2023 года — ее песня «Царица» на протяжении нескольких месяцев оставалась лидером стриминговых платформ. Уже осенью вышел одноименный альбом, который, как признавалась сама Асти, она посвятила силе женщины.

«Мне искренне хочется, чтобы каждая из вас всегда помнила о том, что она особенная. Что в вас уже от природы есть все те качества, которые делают вас Царицей. И я хотела бы, чтобы каждый мужчина видел в нас не просто красотку, а сложную и многогранную личность», — говорила звезда.

close Певцы Филипп Киркоров и Анна Асти выступают на концерте ко дню рождения телеканала «Муз-ТВ» в Государственном Кремлевском дворце, 2022 год Евгений Одиноков/РИА Новости

В октябре 2023 года Асти дала первые большие сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге — за четыре дня ее шоу «Феникс» посмотрели более 35 тысяч зрителей. В конце года артистка выпустила три новых композиции «Космически», «Пообещай» и «Дурак», которые, по ее словам, вошли в третий сольный альбом звезды «Высшие силы» (2025).

Анна Асти и «голая» вечеринка Насти Ивлеевой

В 2022 году Анна Асти сыграла жену Шурика в новогодней комедии ТНТ «СамоИрония судьбы», а годом позже снялась во второй части проекта «Иван Васильевич меняет все». Однако кадры с певицей были вырезаны из-за ее участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, которая прошла незадолго до премьеры картины в одном из московских клубов. В результате ее роль в комедии сыграла Клава Кока, но посмотреть на Асти в образе куклы Барби можно только в режиссерской версии телефильма.

«Голая» вечеринка Ивлеевой обошлась Анне Асти недешево: певица лишилась крупного новогоднего корпоратива и нескольких концертов в российских городах. Сразу после скандала артистка уехала за границу и вышла на связь с поклонниками лишь в конце января 2024 года — сообщила, что перенесла операцию на ногах и в данный момент проходит реабилитацию. Уже к весне Асти «простили» и она вернулась в строй: стала появляться на публике, участвовать в телепроектах и выступать с концертами.

Бизнес Анны Асти

В 2020 году артистка открыла в Москве собственный салон красоты «3.33 by ASTI», который впоследствии был переименован в «Бюро красоты от Анны Асти». Спустя два года певица запустила интернет-магазин «ANNA ASTI SHOP», в котором продает собственный мерч — одежду и аксессуары с фразами из своих хитов.

close Певица Анна Асти на XIV Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в концертном зале «Live Арена», 2025 год Александр Щербак/ТАСС

Осенью 2023 года звезда расширила свою бизнес-империю и открыла продюсерский центр Fenix Music, который занимается дистрибуцией музыки как самой Асти, так и других артистов. По данным портала «Страсти», за 2024 год лейбл певицы заработал почти 350 миллионов рублей.

Личная жизнь Анны Асти

В ноябре 2020 года Анна Асти вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина. Когда артистка ушла из проекта Artik & Asti, супруг взял на себя все организационные и административные вопросы, связанные с ее сольной карьерой.

close Анна Асти и ее муж Станислав Юркин, 2021 год Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В конце 2024 года в сеть попали интимные фотографии певицы, после публикации которых пошли слухи о разладе между влюбленными. В ответ Асти заявила, что стала жертвой преступников, а снимки, ставшие достоянием общественности, были сделаны для мужа.

«Все это предназначалось для моего супруга. Да, у нас есть личная интимная жизнь. У нас все в порядке. Мы рядом, любим друг друга и вместе преодолеваем это испытание», — объяснила она.

Чем сегодня занимается Анна Асти

30 мая 2025 года Анна Асти представила свою третью студийную пластинку «Высшие силы», в которую вошли девять композиций. По данным СМИ, сегодня артистка входит в тройку самых востребованных звезд на корпоративах — ее гонорары за выступления доходят до 9,5 миллиона рублей.

close Певица Анна Асти (в центре) после кастинга в шоу «Царица», 2025 год Михаил Терещенко/ТАСС

22 июня певица дала большой сольный концерт в Санкт-Петербурге: посмотреть новое шоу Асти «Царица» пришли около 20 тысяч зрителей. Во время выступления звезда пошутила на тему той самой «голой» вечеринки, из-за которой полтора года назад чуть не лишилась карьеры. Заметив в фан-зоне мужчину с обнаженным торсом, Асти предупредила его о возможных последствиях: «Моя ты зая! Он голенький стоит, посмотрите. Смотри, за это может и прилететь. Давай, не надо».