«Фабрика звезд», «Евровидение» и ссоры с продюсерами. Как добился успеха Дмитрий Колдун

Российскому и белорусскому певцу Дмитрию Колдуну 11 июня исполнилось 40 лет. Он прославился благодаря победе на конкурсе «Фабрика звезд» в 2006 году, заняв первое место, уже на следующий год представлял Белоруссию на конкурсе «Евровидение» и в финале занял шестое место. О том, как сложилась карьера и личная жизнь исполнителя, — в материале «Газеты.Ru».

Где родился и вырос Дмитрий Колдун

Певец родом из Минска. Он родился в семье преподавателей и был младшим ребенком: у Дмитрия Колдуна есть брат Георгий — популярный в Белоруссии исполнитель, телеведущий и актер.

Дмитрий Колдун закончил общеобразовательную школу с серебряной медалью и поступил в Белорусский государственный университет на химический факультет. Согласно диплому, его специализация — «Химия. Производственная деятельность, высокомолекулярные соединения».

Прежде чем начать профессиональную певческую карьеру, Колдун успел поработать по специальности. «Я нашел место работы, находясь на третьем курсе. Это было производство полиэтиленовых или полипропиленовых баночек, в которых сейчас продают селедку или консервированные салаты. Я был бы отличным специалистом в этой области. И сделал бы много хороших банок для рыбы», — признался он в интервью «Газете.Ru». По словам певца, он отлично учился — пока не начались кастинги в Москве.

Профессионального музыкального образования у Дмитрия нет. По собственному признанию, певец всему учился на слух, не зная нотной грамоты. «У меня есть один класс музыкального образования, я его успел получить, когда учился в музыкальной школе. Но, естественно, уже ничего не помню. Для меня это всегда была больная тема, можно сказать, остается и сейчас», — сказал Колдун.

close Певец Дмитрий Колдун на гала-шоу «Фабрика звезд. 20 лет», 2023 год Светлана Шевченко/РИА Новости

Как Дмитрий Колдун стал певцом

В 2004 году еще будучи студентом химического факультета БГУ Колдун принял участие в конкурсе «Народный артист — 2» на телеканале «Россия». Он вышел в финал, но не победил. Как говорил сам артист, его подвела внезапная смена имиджа. Дело в том, что на проекте певца перекрасили в блондина. «Меня оттуда поперли хорошенько. Перекрасили в белый цвет — мою краску смыли и покрасили в бледно-соломенный цвет», — говорил он в интервью на канале Ru.TV. В итоге он не смог выступить органично, а жюри и вовсе не узнало начинающего певца.

И все же артист продолжил музыкальную карьеру — в 2004-м и 2005 году работал в Государственном концертном оркестре республики Беларусь, принимал участие в фестивалях «Молодечно-2005» и «Славянский базар» в Витебске. В 2006-м попытался пробиться на «Евровидение», но не прошел в Белоруссии национальный отбор. В том же 2006-м он попал на «Фабрику звезд — 6» на Первом канале, откуда уже вышел победителем. Дальше последовала недолгая работа с продюсером того сезона Виктором Дробышем, которая закончилась серьезным конфликтом — Колдун до сих пор не общается с бывшим наставником.

close Певец Дмитрий Колдун на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» в Москве, 12 декабря 2024 года Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Почему Дмитрий Колдун поссорился с Виктором Дробышем и Филиппом Киркоровым

Первым продюсером Колдуна стал Виктор Дробыш: на его «Фабрике звезд» певец одержал победу, начал выступать в сформированной по итогам шоу группе «КГБ» (Колдун, Гуркова, Барсуков), которая, правда, быстро распалась, спел вместе со Scorpions песню Still Loving You. Но сотрудничество начинающего певца с продюсером вскоре закончилось: между ними встало «Евровидение».

Как позже рассказывал Колдун, Дробыш им практически не занимался, и он решил ехать на европейский песенный конкурс, который мог бы помочь ему «не остаться на обочине». «Никто ничего не делал, и я подумал, что нужно ехать на «Евровидение». Конкурс был единственным способом не кануть в глубокий колодец, который «сожрал» всех предыдущих фабрикантов. Я долго Дробыша убеждал. Он все время упирался, сопротивлялся. Говорил, что не видит меня на этом конкурсе, что я не готов, что у него был неудачный опыт с Наташей Подольской», — рассказывал Колдун в беседе с Марком Андерсоном для HiFi-стриминга «Звук».

В итоге Дробыш нашел для Колдуна песню, но, как выяснилось, она уже исполнялась — а по правилам «Евровидения» это запрещено. Тогда за подготовку певца к конкурсу взялся Филипп Киркоров. С композицией Work Your Magic Колдун в 2007 году завоевал для Белоруссии шестое место: так высоко белорусские исполнители на конкурсе не забирались.

Проблема, впрочем, была не только в «Евровидении»: как рассказывал Колдун в интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион», его работа с продюсером не вдохновляла. «Виктор действительно очень хорошо ко мне относился, взял меня сразу же. Мы поехали на гастроли: колесить цирки, дельфинарии и ДК. Но творчества не было никакого», — говорил певец.

От сотрудничества с продюсером у Колдуна осталась редкая гитара, которую ему подарил вокалист Scorpions Клаус Майне.

С Виктором Дробышем Колдун не общается до сих пор. Продюсер, к слову, считает, что исполнителя Киркоров переманил. «Дима Колдун — тяжелая история в моей жизни. Я вложил, наверное, первые деньги в Диму Колдуна, привез Scorpions. В расцвете этой группы, только для того, чтобы они спели с Колдуном… И он после этого прям набрал-набрал обороты. И победил на «Фабрике звезд». На моей «Фабрике звезд». Вот, собственно, после чего появился Киркоров и стал его срывать на «Евровидение» и вообще уводить в другую сторону…» — цитировало продюсера издание kp.ru.

К слову, с Киркоровым Колдун тоже поссорился, однако о подробностях конфликта история умалчивает. «То, как мы разошлись с Филиппом Киркоровым и Виктором Дробышем, — следствие как раз моего безучастия. Я много лет не понимал, почему так случилось, но потом осознал, что на момент развития событий был просто не готов к миру шоу-бизнеса. Мне, попавшему на сцену из лаборатории химического факультета, не хватило жизненного опыта, чтобы нормально разрулить эти ситуации с продюсерами», — объяснял Колдун в беседе с сайтом LadyMail.Ru.

Киркоров же рассказывал, что Колдун после «Евровидения» на пике популярности решил уйти от него к другому продюсеру. Что, вероятно, и правда было большой ошибкой, поскольку вместо первых строчек хит-парадов и гастролей его ждало полное безденежье.

close Певцы Филипп Киркоров и Дмитрий Колдун, 2007 год Михаил Фомичев/ТАСС

Дмитрий Колдун после «Евровидения»

Ссора с двумя продюсерами обернулась для Колдуна полным отсутствием работы. «Я просто жил без денег, без одежды. Мне было где жить, я на вокзале не ночевал, по кольцевой ветке я не катался и с земли не ел. Но были тяжелые времена, когда правда нечего было есть. Поэтому приходилось перебиваться обедами у знакомых», — рассказывал он News.Ru.

Артист жаловался на отсутствие репертуара — ведь исполнять свои песни ему запретил Виктор Дробыш, а других практически не было. «Основная загвоздка состояла в том, что у меня не было репертуара. А еще я не получал никакого композиторского образования, сонграйтерских школ не заканчивал. Просто начал слушать песни, пытался разложить их на составляющие, пытался найти какую-то закономерность, на это ушло очень много времени», — рассказал он в интервью «Газете.Ru».

Пережить кризис ему помогли люди, которых он не называет. И мама — она продала квартиру в Минске, чтобы певец мог отремонтировать московскую студию.

Во второй половине 2000-х Колдуна можно было видеть в телепроектах — «Две звезды» на Первом канале в 2008-м, «Звезда пошла на…» на «Муз-ТВ» в 2009-м. В том же году он открыл студию звукозаписи «Ящерица» вместе с Александром Асташенком и выступил с первым сольным концертом — в подмосковном Королеве.

Сейчас Дмитрий Колдун — очень занят и востребован. Он регулярно появляется на телевидении в разнообразных шоу, в прошлом году у него вышел альбом «Верю в хорошее», за ним последовал концертный тур по городам России. Плотный график, по словам артиста, не позволяет часто видеться с семьей, благодаря чему их с женой Викторией «не съедает бытовуха».

close Дмитрий Колдун с женой koldunmedia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Личная жизнь Дмитрия Колдуна

В 2012 году певец зарегистрировал отношения с Викторией Хамицкой, с которой встречался еще со школы. В 2013-м у пары родился сын Ян, в 2016-м — дочь Алиса. Семья артиста живет в Минске и пока в Москву переезжать не планирует. «Мы всегда рады друг друга видеть. И рады всегда встретиться. По поводу переезда в Россию, моя жизнь — это набор случайностей. Как сложится судьба, так она сложится. Пока у нас такой режим жизни», — объяснил Колдун «Газете.Ru».

Он не раз повторял, что сейчас жена его не ревнует. «Надеюсь, я не худший муж, хотя и достаточно сложный. Бывает, меня нужно понять и не обижаться. Поначалу всякое было, и ревность в том числе. Но вообще я не даю повода ревновать», — говорил он kp.ru. Более того, в эфире передачи «Звезды сошлись» он назвал себя подкаблучником. Отвечая на вопрос Леры Кудрявцевой, каково это — жить вместе 20 лет, он сказал: «Замечательно! Не вижу в этом ничего особенного. Я, как говорят люди, подкаблучник. Меня все устраивает».

Певец рассказал, что начал встречаться с Викторией еще в школьные годы, но расписываться не стремился. «Мы десять лет, еще со школы встречались, а потом решили расписаться. Честно говоря, мне это вообще не надо было. Я бы и так нормально себя чувствовал. Но, как понимаю, девушке это важнее, чем мужчине. Вот когда мы захотели детей, тогда и расписались. Да и отец Вики напрягся – мол, сколько можно, уже 10 лет вместе! Но у меня и сейчас кольца нет», — объяснял Колдун.