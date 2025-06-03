«Было страшно»: как Юлия Барановская пережила уход Аршавина и стала звездой

Российская телеведущая Юлия Барановская отмечает 45-летие. В начале 2010-х ее имя звучало лишь в контексте скандального развода с футболистом Андреем Аршавиным, сегодня она — одна из самых популярных ведущих на российском телевидении. Как сложилась жизнь Барановской и чем она занимается сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Юлии Барановской

Юлия Барановская родилась 3 июня 1980 года в Ленинграде . Ее отец Геннадий Иванович работал инженером, мать Татьяна Владимировна — учительницей в школе. В 1985 году в семье родилась младшая дочь Ксения, а через пять лет родители девочек развелись.

«Вскоре после развода мама снова вышла замуж. Я хорошо помню свое состояние, когда на свадьбе должна была радоваться за нее, но вместо этого меня охватило полнейшее отчаяние. Это был крах, точка невозврата, нашей семьи больше не существовало…» — делилась Барановская в интервью.

В подростковом возрасте Юлия хотела стать журналистом, но мать убедила ее выбрать «более перспективную» профессию, и девушка поступила на факультет менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Впрочем, диплом менеджера она так и не получила: в 2005 году Барановская взяла академический отпуск по беременности, а после рождения ребенка не стала восстанавливаться в университете.

История любви Юлии Барановской и Андрея Аршавина

Летом 2003 года Юлия Барановская познакомилась с восходящей звездой питерского «Зенита», футболистом Андреем Аршавиным. Их роман развивался стремительно: уже через месяц молодые люди сняли квартиру и начали жить вместе. В 2005 году у пары родился сын Артем, а в 2008-м — дочь Яна.

close Футболист Андрей Аршавин с женой Юлией и дочерью Алиной, 14 апреля 2008 года Вячеслав Евдокимов/РИА Новости

В 2009 году Аршавину предложили контракт с лондонским футбольным клубом «Арсенал», и семья переехала в Великобританию. Пока спортсмен пропадал на сборах и тренировках, Барановская занималась домом и детьми. Все ее попытки влиться в британское светское общество терпели фиаско: местные журналисты регулярно высмеивали стиль Барановской, а в 2010 году таблоид Daily Mail присвоил ей звание «самой безвкусно одетой жены футболиста».

Тем не менее со временем Юлия освоилась в Лондоне — окончила курсы современного искусства в лондонском Sotheby's Institute of Art и начала работать над проектом женского клуба для новых релоканток. Воплотить задумку в жизнь, правда, она не успела: в начале 2012 года Аршавину предложили вернуться в родной «Зенит», а Барановская узнала, что беременна третьим ребенком. К тому моменту старшие дети пары уже учились в местной школе, поэтому футболист улетел в Петербург один, а его гражданская жена осталась в Лондоне. Когда Барановская была на пятом месяце беременности, Аршавин позвонил ей по телефону и сообщил, что влюбился — и уходит из семьи .

close Барановская Юлия и ее муж Андрей Аршавин в автомобиле в 2012 году Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

«Я полетела в Питер с детьми на каникулы. Две недели мы не расставались ни на секунду, подписали договор с дизайнерами на ремонт дома. Я улетела в Лондон, а через неделю он сказал, что уходит. На следующий день я узнала, что моя мама больна. Это было страшно. Не дай Бог такое кому-нибудь пережить», — вспоминала Юлия о тех днях.

Судебные разбирательства Юлии Барановской и Андрея Аршавина

В августе 2012 года Барановская родила сына Арсения и осталась одна с тремя детьми. Поскольку их брак с Аршавиным так и не был официально зарегистрирован, а футболист был настолько увлечен новыми отношениями, что практически не помогал семье, многодетная мать подала на алименты. Сначала иск рассматривался в Королевском суде Лондона, затем — в Петербурге. Оба процесса выиграла Барановская: Аршавина обязали до 2030 года выплачивать ей и их общим детям половину всех доходов. Однако на этом судебные разбирательства между бывшими влюбленными не закончились: в 2020 году футболист подал иск о снижении размера алиментов, и суд его удовлетворил — теперь Аршавин платит наследникам не половину, а три восьмых от всех своих заработков.

Карьера Юлии Барановской на телевидении

В конце 2013 года Юлия Барановская вернулась в Россию. Громкое расставание с Аршавиным сыграло ей на руку: журналисты выстраивались в очередь, чтобы взять у нее интервью, а нелегкой судьбе «брошенной жены» сочувствовала вся страна. Юлия охотно участвовала в ток-шоу, где делилась подробностями своей семейной жизни с Аршавиным. Весной 2014 года она появилась на телевидении уже не в качестве героини, а в роли ведущей и эксперта по отношениям — дебютным проектом Барановской стала программа «Чего хотят мужчины?» на канале ТНТ.

В мае того же года она стала соведущей Ольги Шелест, Тутты Ларсен, Аллы Довлатовой и Риты Митрофановой в ток-шоу «Девчата» на канале «Россия 1», в июне сменила Екатерину Веселкову в проекте «Перезагрузка» на ТНТ, а в конце сентября в эфир Первого канала вышло новое ток-шоу «Мужское/женское», ведущими которого по сей день остаются Юлия Барановская и Александр Гордон. Кроме того, с 2016-го по 2022 год Барановская выступала в роли модного судьи на шоу «Модный приговор», а в 2017-м была одной из ведущих передачи «Бабий бунт», которая очень быстро закрылась из-за низких рейтингов.

close Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев и телеведущая Юлия Барановская на съемках, 17 декабря 2019 года baranovskaya_tv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Книги Юлии Барановской

В 2016 году Юлия Барановская выпустила автобиографическую книгу «Все к лучшему. Исповедь бывшей жены футболиста», в которой откровенно рассказала о своих отношениях и болезненном расставании с Андреем Аршавиным. В частности, телеведущая призналась, что всегда знала об изменах гражданского мужа, а также заявила, что неоднократно подвергалась насилию со стороны футболиста.

«Я тогда его пожалела, если бы я вызвала полицию, то это поставило бы крест на его футбольной карьере на всю оставшуюся жизнь. А вот почему я его пожалела после такого, я не знаю», — писала она.

close Телеведущая Юлия Барановская на презентации своей книги «Все к лучшему» в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве, 05 июня 2016 года Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В 2023 году библиография Барановской пополнилась книгой «Женщины Донбасса. Истории сильных»: в ней телеведущая рассказала о трагических судьбах 30 женщин, с которыми ей довелось пообщаться во время поездок в регион.

Личная жизнь Барановской после развода с Аршавиным

Вскоре после расставания с Аршавиным в сети появились слухи о романе Барановской с актером Андреем Чадовым. Звезды вместе появлялись на светских мероприятиях, отдыхали в Италии и на Бали, но при этом оба утверждали, что между ними не более чем крепкая дружба.

В 2017 году телеведущей приписывали отношения с солистом группы «Иванушки International» Кириллом Туриченко, а в 2019-м — с журналистом-путешественником Александром Телесовым. Оба «романа» оказались выдумкой журналистов.

close Певец Кирилл Туриченко и телеведущая Юлия Барановская Виталий Белоусов, Кирилл Каллиников/РИА Новости

В начале 2022 года с легкой руки Ксении Собчак вся страна заговорила о романе телеведущей с Григорием Лепсом . В эфире шоу «Вечерний Ургант» журналистка заявила, что певец, который развелся с женой после 20 лет брака, ушел из семьи ради Барановской. Сами «любовники» от комментариев отказались, однако после заявления Собчак Юлию начали травить в соцсетях.

«Раньше женщины России утирали слезы, вспоминая, как вероломно Аршавин бросил многодетную жену, а теперь бывшая брошенка сама, кажется, встала на скользкий лед кармы и увела уважаемого артиста из уважаемой семьи», — писал об этом Telegram-канал «Антиглянец».

close Телеведущая Юлия Барановская на pre-party Российской музыкальной премии телеканала RU.TV в итальянском ресторане Balzi Rossi в Москве, 20 апреля 2023 года Komsomolskaya Pravda/Picvario LLC/Global Look Press

Спустя несколько месяцев Барановская записала видеообращение к подписчикам, в котором заверила, что ни с кем не встречается: «На вопрос, есть ли у меня в данный момент молодой человек, мужчина, партнер, любимый человек, отвечаю честно — нет».

Чем сегодня занимается Юлия Барановская

Юлия Барановская продолжает развивать карьеру теле- и радиоведущей — в числе ее постоянных проектов ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале и передача «Все к лучшему» на «Русском радио». С 2021 года она также является членом политической партии «Новые люди» и автором проекта «Женщины Донбасса».

close Телеведущая Юлия Барановская в штабе «Команды Путина» по выдвижению действующего президента Российской Федерации Владимира Путина кандидатом на пост президента на выборах 2024 года в концертном зале «Зарядье» в Москве, 16 декабря 2023 года Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Все свое свободное время телеведущая старается проводить с детьми. Старшему сыну Барановской Артему недавно исполнилось 20 лет — сегодня он служит в Большом театре и подрабатывает ведущим на светских мероприятиях. 17-летняя Яна с детства увлекается танцами и уже успела поучаствовать в популярных тематических телешоу — «Dance Революция» на Первом канале и «Новых танцах» на ТНТ. Младший сын телеведущей Арсений пошел по стопам знаменитого отца — 13-летний мальчик занимается футболом в академии клуба «Спартак».