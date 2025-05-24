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В поисках утраченного ковчега: стоит ли смотреть новый фильм Гая Ричи «Источник вечной молодости»?

На Apple TV+ вышел фильм Гая Ричи «Источник вечной молодости» с Натали Портман
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Apple TV+
На сервисе Apple TV+ вышел приключенческий фильм Гая Ричи «Источник вечной молодости». В нем сын и дочь знаменитого археолога разыскивают легендарный родник, вода из которого, как считается, обладает живительными свойствами. Главные роли в картине исполнили Джон Красински и Натали Портман, также в актерский состав вошли Донал Глисон, Эйса Гонсалес, Ариан Моайед. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, стоит ли ввязываться в эту авантюру.

Потомственный охотник за сокровищами Люк Пердью (Джон Красински) в очередной раз сваливается на голову младшей сестре Шарлотте (Натали Портман). После того, как десять лет назад они потеряли отца-археолога (по имени Харрисон — в честь, надо полагать, Форда), она завязала с приключениями и вместо этого сосредоточилась на семье и музейном кураторстве. С первым в итоге не складывается само по себе: в разгаре развод, предстоит битва за опеку над сыном Томасом (Бенджамин Чиверс). А на втором ставит крест бесцеремонный Люк, который крадет из музея сестры «Голову Христа» Рембрандта.

В картине, как он полагает, содержится подсказка, где найти легендарный источник вечной молодости. Спонсирует эти поиски миллиардер Оуэн Карвер (Донал Глисон) — для него живительный родник должен стать спасением от приближающейся смерти. Шарлотта поддается на уговоры брата и его команды (Кармен Эджого, Лаз Алонсо) и ввязывается в их авантюру. На легкую прогулку, как водится, рассчитывать не приходится: в деле оказываются замешаны члены древнего ордена (Эйса Гонсалес), агенты Интерпола (Ариан Моайед) и тайские бандиты.

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Apple TV+

В 1915 году мультимиллионер Альфред Вандербильт, выходец из нью-йоркской семьи Вандербильт, оказался в числе 1197 жертв кораблекрушения лайнера «Лузитания», который немецкая подлодка U-20 потопила близ берегов Ирландии. По сообщениям очевидцев, Вандербильт действовал смело и благородно: не найдя лишнего жилета для молодой матери с младенцем на руках, он отдал ей свой собственный, — при том, что не умел плавать, а также знал, что свободных спасательных шлюпок уже не осталось. Тело его так и не обнаружили.

Спустя 110 лет после трагедии память об Альфреде Вандербильте оказалась своеобразно увековечена на экране — в фильме «Источник вечной молодости», снятом по сценарию его правнука Джеймса Вандербильта («Зодиак» Финчера, оба «Человека-паука» Уэбба, перезапуск «Крика»). Одним из пунктов путешествия героев становится затонувшая «Лузитания», где по сюжету покоится вандербильтовский сейф с ценным артефактом. Своеобразность состоит в том, что сценарий Вандербильта (Джеймса) поступает с «Источником вечной молодости» так, как с «Лузитанией» поступила германская субмарина: пускает его ко дну.

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Apple TV+

Изначально ставить картину должен был Декстер Флетчер, но в конечном счете режиссерское кресло занял Гай Ричи — современный классик криминальной комедии, который всех кладет на лопатки внутри собственного штамма кинематографа про уличную шпану разного калибра (см. «Джентльмены» и «Гангстерленд»), а вот в чужих водах чаще выступает довольно неубедительно. В прошлом году Ричи выпустил свою версию тарантиновских «Бесславных ублюдков» — военную экшн-комедию «Министерство неджентльменских дел», достаточно невыносимую ленту про британских шпионов-диверсантов, которые по возникающей теперь иронии выводили из строя немецкие подлодки (только во Вторую мировую).

«Источник…» же «…вечной молодости» — это его «Индиана Джонс»: преимущественно «Последний крестовый поход», но с нотками бессмысленности прилагаемых усилий из «В поисках утраченного ковчега». Плюс «Мумия» с Фрейзером, «Сокровище нации» с Кейджем, «Код Да Винчи» с Хэнксом и остальной соответствующий анчартед.

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Apple TV+

Благодаря невнятному сценарию, а также натужному юмору и антихаризме Джона Красински из «Источника» складывается что-то вроде мумии приключенческого кино (стриминг Apple TV+ в этом случае выполняет функцию гробницы — ну или мавзолея, если угодно). Картина не вызывает в душе трепетного возбуждения, необходимого для жанра, но какое-то извращенное удовольствие от ее просмотра получить все-таки можно. Скажем, если выискивать в «Источнике» сатирическую составляющую: в одном из персонажей без особого труда опознается пародия на миллиардера Брайана Джонсона, одержимого идеей вернуть свое тело к состоянию 18-летнего (из этих соображений он, например, вкалывал себе кровь сына-подростка, что тоже рифмуется с происходящим в ленте).

Да и в целом наблюдать за припадочной лихорадкой, одолевающей фильм почти всю дорогу, по-своему весело: под видом обаятельного главного героя тут наглым образом подсовывают совершенно отбитого отморозка, которого не стоит подпускать к людям, а еще зачем-то сходу спойлерят и без того предсказуемую концовку и назойливо повторяют мантру о том, что весь сок в пути, а не в цели. Хотя выходит как раз наоборот: два часа требуется преимущественно вздыхать, но потом на финальных титрах раздается Live Forever группы Oasis — и закрадывается шальная мысль, что все было не зря.

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Apple TV+

Название: «Источник вечной молодости» (Fountain of Youth)

Дата выхода: 23 мая 2025 года

Где смотреть: Apple TV+

Продолжительность: 125 минут

Режиссер: Гай Ричи

В ролях: Джон Красински, Натали Портман, Донал Глисон, Эйса Гонсалес, Ариан Моайед, Бенджамин Чиверс, Кармен Эджого, Лаз Алонсо, Стэнли Туччи

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