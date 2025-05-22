Чем хорош ужастик «Верни ее из мертвых» от авторов «Два, три, демон, приди!»

29 мая в российский прокат выходит фильм ужасов «Верни ее из мертвых». Это вторая картина австралийцев Дэнни и Майкла Филиппу, которые пару лет назад заявили о себе хоррором «Два, три, демон, приди!» про подростков, подсевших на спиритические сеансы. По сюжету новой ленты осиротевшие брат и сестра сталкиваются со смертельной опасностью в доме своей опекунши (ее сыграла Салли Хокинс). Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, чем любопытна вторая картина Филиппу.

Почти незрячая девочка-подросток Пайпер (дебютантка Сора Вон) старается с оптимизмом смотреть на мир — преимущественно от нее скрытый. Так было после смерти ее мамы. Так происходит и после кончины Фила (Стивен Филлипс), отца ее сводного брата Энди (Билли Барратт из сериала «Вторжение»). Юноша, которому вскоре должно стукнуть 18 (а значит, он сможет подать заявление на опеку), привык защищать сестру от уродливой реальности. Поэтому Энди с самого начала настороженно относится к их новой приемной матери Лоре (Салли Хокинс), бывшей психологине, тоже не понаслышке знакомой с утратой: некоторое время назад она трагическим образом потеряла дочь — ровесницу Пайпер. Быстро выясняется, что подозрения Энди не беспочвенны: Лора явно настроена поскорее от него избавиться, а еще один ее подопечный, онемевший мальчик Оливер (Джона Рен Филлипс), слишком уж странно себя ведет — и по загадочной причине то околачивается в пустом бассейне, то ломится в запертый сарай. Ничто, однако, в полной мере не предвещает тот кошмар, что вскоре сваливается на головы Энди и Пайпер.

close Кадр из фильма «Верни ее из мертвых» (2025) «Вольга»

На произведения, выведенные из персонального горя автора, ругаться всегда совестно, но в каком-то смысле особенно необходимо: материал не терпит промахов, халтуры и фальши (всесторонне этот вопрос был раскрыт у Сета Рогена в гениальном сериале «Киностудия» — в серии про режиссера Рона Ховарда; к тамошним выводам добавить в принципе нечего). Братья Дэнни и Майкл Филиппу, которые прославились как ютьюберы (канал RackaRacka), а затем переквалифицировались в кинематографисты, не понаслышке знакомы с утратой: прообразом героини Салли Хокинс (да и вообще отправной точкой «Верни ее из мертвых») стала двоюродная сестра близнецов, у которой умер сын. Мальчику было два года.

Дебютный хоррор Филиппу «Два, три, демон, приди!» тоже помещал в самый свой центр попытки пережить уход близкого, однако с точки зрения эмоциональной обнаженности новый фильм с лихвой обгоняет предшественника — и наполняется болью, как бассейн дождевой водой: медленно, но верно . Если ленту про подростков, ловящих кайф от вызова духов, вполне уместно было рекомендовать к просмотру на Хэллоуин, то «Верни ее из мертвых» начисто лишен этой компанейской праздничности и требует чуть более интимного взаимодействия.

close Кадр из фильма «Верни ее из мертвых» (2025) «Вольга»

Совсем уж без прежнего юношеского задора вторая лента Филиппу, конечно, не осталась (милый операторский выпендреж, скажем, на месте), но в целом картина выглядит более сдержанной, глубокой и обстоятельной работой . Лейтмотивом фильма служит тема диаметральности: как противоположно может протекать жизнь у двух людей под одной крышей (причем второй и догадываться не будет); как один и тот же человек может быть парадоксально разным с разными людьми; как по-разному можно справляться — или не справляться — со смертью; и так далее.

Загвоздка в том, что «Верни ее из мертвых» относится к тому типу лент, рассуждать о которых куда интереснее, чем собственно смотреть. Хотя задумчивость ей к лицу, неспешное сгущение красок, несмотря на относительно скромный хронометраж (1 час 44 минуты), все же успевает утомить — особенно на фоне того, что в общих чертах картина складывается в голове уже к середине дистанции. И это при том, что Филиппу по обыкновению стараются не вдаваться в подробности, чтобы какие-то вещи приходилось додумывать, а какие-то — выуживать по крупицам из промо-материалов. Когда изобретательная кровавая мясорубка (если «Два, три, демон, приди!» был кавером на «Астрал», то «Верни ее из мертвых» — своеобразный кроссовер франшизы «Зловещие мертвецы» и, наверное, книжного цикла Лемони Сникета «33 несчастья») выходит на полную мощность, все слегка оживает, но принципиально погоды не делает: ну выглянуло там какое-то солнышко, а так ливень да ливень.

close Кадр из фильма «Верни ее из мертвых» (2025) «Вольга»

Для выявления закономерности, конечно, нужно дождаться третьего полного метра, но пока что Филиппу исправно снимают про горе с горем пополам. В обеих картинах дуэта, впрочем, содержится какая-то симпатичная деталь, обеспечивающая им место если не в сердце, то хотя бы в памяти. В «Два, три, демон, приди!» такой деталью была тинейджерская аутентичность: лента, может, и вгоняла в некоторую тоску, но параллельно обеспечивала зрителя уверенностью, что ровно так и выглядели бы подростковые вписки, будь спиритические сеансы — с бонусом в виде мощного прихода — возможны. В «Верни ее из мертвых» это даже не деталь, а скорее метакаламбур — в общем, комичное несколько обстоятельство, что в фильме экс-ютьюберов оккультный ритуал проводится натурально по видеотуториалу .

Что особенно ценно, российский зритель тут сталкивается с акцией «два по цене одного». Обсуждая с критикессой Зинаидой Пронченко фильм «Анора», в котором сыграл россиянин Марк Эйдельштейн, режиссер Роман Волобуев отметил, что «удивительным образом мы с вами знаем про этого героя больше, чем про него знал Шон Бейкер», — имея в виду, что, в отличие от нас, постановщик Бейкер (и вообще зарубежный зритель) не способен моментально диагностировать сволочизм эдельштейновского персонажа по отдельным ноткам русской речи. Так вот, в сатанинском туториале из «Верни ее из мертвых» всю дорогу что-то неразборчиво говорят по-русски каким-то восхитительно замогильным голосом . Если закрыть глаза, полное ощущение, что смотришь видео с распаковкой блендера, — и как будто и не замедляли никакой YouTube.

close Кадр из фильма «Верни ее из мертвых» (2025) «Вольга»

Название: «Верни ее из мертвых» (Bring Her Back)

Дата выхода в России: 29 мая 2025 года

Продолжительность: 104 минуты

Режиссер: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу

В ролях: Сора Вонг, Билли Барратт, Салли Хокинс, Джона Рен Филлипс, Салли-Энн Аптон, Стивен Филлипс, Миша Хейвуд

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