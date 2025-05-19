«Зима в сердце, на душе вьюга»: как сложилась жизнь Евы Польны

Российская певица, экс-солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна отмечает 50-летие. Ее песни стали гимном поколения 90-х, но и сегодня хиты «Беги от меня» и «Зима в сердце» звучат так, будто были написаны вчера. Как артистка стала музыкальным символом эпохи и чем она занимается сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Евы Польны

Ева Польна (наст. фамилия Польная) родилась 19 мая 1975 года в Ленинграде. Ее отец, Леонид Александрович, был военным врачом, а мать, Любовь Николаевна, работала инженером-технологом. С ранних лет будущая звезда увлекалась музыкой и танцами — в детстве ее кумирами были джазовая певица Элла Фицджеральд и балерина Анна Павлова. В 1991 году девушка поступила в Ленинградский государственный институт культуры имени Н. К. Крупской, откуда спустя пять лет выпустилась с дипломом библиотекаря-библиографа.

Начало музыкальной карьеры Евы Польны

close Певица Ева Польна и солисты группы Иванушки International Олег Яковлев (1969—2017) и Андрей Григорьев-Апполонов Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Творческий путь Евы Польны начался в 1994 году, когда она присоединилась к питерской кавер-группе «А-2» в качестве танцовщицы и бэк-вокалистки. Через год она покинула коллектив и начала выступать сольно — пела классические рок-баллады 70-х в ночных клубах Петербурга. Во время одного из выступлений начинающую певицу заметил композитор, солист группы «Чугунный скороход» Юрий Усачев, который как раз искал вокалистку в свой новый музыкальный проект. Ева согласилась и музыканты начали работу над первым альбомом. Название «Гости из будущего» родилось случайно: Ева Польна, Юрий Усачев и третий участник коллектива Евгений Арсентьев были настолько погружены в творчество, что отказывались от вечеринок с друзьями, из-за чего последние решили, что они ведут себя странно, будто «гости из будущего».

Ева Польна и «Гости из будущего»

close Участники группы «Гости из будущего» Юрий Усачев и Ева Польна, 2007 год Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

В 1997 году музыканты представили экспериментальный альбом «Через сотни лет…». Однако пластинка, записанная в непривычном для российского слушателя жанре эмбиент, не вызвала особого интереса у публики. Спустя год «Гости из будущего» выпустили второй альбом «Время песок…», большую часть песен для которого написала Ева Польна. В 1998 году коллектив покинул Евгений Арсентьев, после чего Польна и Усачев переключились с «модной клубной музыки» на проверенный временем европоп. Решение оказалось более чем удачным: первая же, записанная в этом стиле композиция «Беги от меня», мгновенно стала хитом. В 1999 году «Гости из будущего» подписали контракт с продюсером группы «Отпетые мошенники» Евгением Орловым, в сотрудничестве с которым записали свои первые коммерчески успешные альбомы — «Беги от меня» (1999) и «Зима в сердце» (2000). Пик популярности коллектива пришелся на начало нулевых: именно тогда дуэт записал свои главные хиты — «Нелюбовь», «Зима в сердце», «Ты где-то», «Это сильнее меня», «Игры», «Так отважно», «Люби меня по-французски» и другие. Всего «Гости из будущего» записали девять студийных альбомов, последний из которых «За звездой» вышел в 2007 году. В марте 2009 года группу покинул Юрий Усачев, вскоре после чего Ева Польна начала сольную карьеру.

Сольная карьера Евы Польны

Уже осенью 2009 года артистка представила первый сольный сингл «Парни не плачут» — этот трек стал ее последней совместной работой с Усачевым. В 2010 году певица записала композиции «Не расставаясь» и «Миражи», а летом 2011-го ворвалась в чарты с композициями «Корабли» и «Я тебя тоже нет (Je T'aime)». В 2013 году Ева Польна была признана самой популярной певицей в России и странах СНГ, а ее песня «Весь мир на ладони моей» попала в тройку самых ротируемых композиций на радио. Дебютный сольный альбом певицы «Поет любовь» вышел в мае 2014-го и был тепло встречен критиками: в частности, музыкальный обозреватель «Time Out» Максим Тувим назвал пластинку «лучшим русскоязычным альбомом года». В декабре 2017-го Польна представила вторую пластинку «Феникс», главными хитами которой стали композиции «Глубокое синее море», «Фантастика» и »Адьос, крошка». Последний на сегодняшний день студийный альбом артистки «Открытый космос» вышел в ноябре 2023 года.

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Личная жизнь Евы Польны

Ева Польна всегда тщательно оберегала свою личную жизнь от посторонних глаз. В начале нулевых певице приписывали роман с коллегой по группе «Гости из будущего» Юрием Усачевым, однако сами артисты эти слухи никогда не комментировали. В 2005 году Польна родила дочь Эвелину, отцом которой, как выяснилось спустя несколько лет, стал музыкант группы «Чай вдвоем» Денис Клявер. По информации из открытых источников, о романе между артистами не знали даже их близкие друзья, ведь Денис был женат и не планировал уходить из семьи. В 2010 году, когда солист «Чай вдвоем» заявил, что является отцом Эвелины, Польна пришла в ярость.

close Группа «Гости из будущего» во время выступления, 2006 год Aleksey Trishin/Global Look Press

«О том, что Денис все рассказал в телевизионной программе, узнала от журналистов. Они начали мне звонить, чтобы я дала свои комментарии, а я ничего не могла сказать. Мы договорились, что будем молчать о том, что между нами произошло. Да, встречались, появился ребенок, но мы не сочетались браком, а расстались», — говорила звезда «7 Дням».

Впоследствии Польна и Клявер пришли к компромиссу и сегодня вместе принимают участие в воспитании Эвелины.

В 2007 году Ева Польна вышла замуж — избранником звезды стал бизнесмен Сергей Пильгун. В том же году у пары родилась дочь Амалия, а в 2010-м супруги развелись. Инициатором развода стала певица, которая устала от вечного давления со стороны мужа.

«Муж пытался меня переделать, а это делать категорически нельзя», — цитировал Польну Woman.Ru.

Чем сегодня занимается Ева Польна

Ева Польна продолжает заниматься сольной карьерой: звезда записывает новые песни, снимает клипы, принимает активное участие в телепроектах. В числе свежих работ звезды — представленные в 2024 году композиции «В сторону сердца» и «Спорт».

close Певица Ева Польна с дочкой Эвелин от музыканта Дениса Клявера, 2019 год Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Сейчас я чувствую себя прекрасно, как никогда раньше. Я в своем музыкальном раю! У меня прекрасная команда, которая все делает для того, чтобы мне было приятно и хорошо петь», — делилась певица с журналистами.

close Певица Ева Польна с дочерью Амалией от бизнесмена Сергея Пильгуна на премьере сериала «Последний богатырь. Наследие» в Москве, 2024 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Помимо музыки Польна увлекается живописью и пишет юмористические стихи под псевдонимом Жозефина Аскольдовна Воздержак. Поэтессу Жозефина Воздержак — Ева Польна называет своим альтер-эго: «Для тех, кто знаком с моим творчеством давно, я являюсь героиней романтической песни. А по натуре во мне живет хулиган, проскальзывает солдатский юморок».