Звезда «Вампиров средней полосы» идет в армию. Против него возбуждали дело об уклонении от службы

После возбуждения уголовного дела по статье об уклонении от военной службы 26-летний актер Глеб Калюжный отправляется в армию. Его агент сообщил, что это произойдет 27 мая. В беседе с изданием Super.Ru его мама Наталья подтвердила информацию.
«Да, Глеб действительно уходит в армию. Пока неизвестно, каким будет род войск. Настроен он нормально, по-боевому, вернувшись из Донецка», — сказала она.
По ее словам, сына впечатлили проходившие в ДНР съемки военного фильма «Малыш», где он сыграл одну из главных ролей.
Отвечая на вопрос о дальнейших творческих планах сына, Наталья сказала, что он уже не сможет принять участие в продолжении сериала «Вампиры средней полосы».
«По поводу того, как дальше будет развиваться карьера, пока тоже не знаю, но слышала, что в «Вампирах» его поменяют», — сообщила Наталья.
Агент актера Григорий Сухов рассказал, что после съемок фильма «Малыш» «его решение стало еще более железным»:
«Он же снимался на Донбассе, общался и с военными, и с людьми, которые были непосредственно свидетелями. В общем, мы поняли, что служить Родине — это его долг».
Повестку Калюжному, который шесть лет уклонялся от службы, вручили 6 марта, сообщал Shot. По данным Telegram-канала, артист просил направить его в оркестровые войска, где надеялся продолжить заниматься музыкой. При этом, по предварительным данным, для призыва у него должна быть категория «А» (годен без ограничений), в связи с чем существует вероятность его отправки на службу в морскую пехоту или ВДВ.
Уголовное дело
Об уголовном деле в отношении Калюжного стало известно 5 марта. По данным «Коммерсанта», Калюжный официально прописан в Химках, а в Пресненском районе Москвы у него была оформлена временная регистрация, по которой он и состоял на учете в Объединенном военном комиссариате Тверского района. В реальности он жил по другим адресам, и повестки уходили «мимо».
При этом нельзя сказать, что о своей обязанности служить в армии он не знал. Так, в октябре прошлого года Калюжный добровольно пришел в единый пункт призыва на улице Яблочкова в Москве, где ему на руки выдали повестку с распоряжением о явке в сборный пункт военкомата на Угрешской улице (оттуда призывников направляют в воинские части для прохождения службы). Но он не пришел, хотя законных оснований для отсрочки не было.
Telegram-канал Mash сообщал, что, пытаясь избежать призыва, Калюжный якобы пытался сымитировать сотрясение мозга, для чего обратился в одну из московских больниц с жалобами на боль, тошноту и головокружение после падения на улице.
«Врачи не увидели внешних травм, но таблетки прописали», — отмечал Mash. По данным канала, после допроса в Следственном комитете Калюжный принял решение отправиться на срочную службу в армию, для чего посетил военкомат.
Сам актер заявил 14 мая, что пойдет служить, а о сообщениях про попытку избежать армии сказал так: «Мало ли что пишут. Слухи, слухи, словно мухи».
Чем известен Калюжный
В кино Глеб Калюжный дебютировал в 2015 году в фильме «14+», сыграв там главную роль. Картина попала в программу Берлинале и претендовала на победу в номинации «Лучший художественный фильм для юношества».
К сегодняшнему дню актер успел сняться в более чем 30 фильмах и сериалах, в числе которых — «Вампиры средней полосы», «Содержанки», «Черная весна», «Блокадный дневник» и другие.
Наибольшую известность Калюжный приобрел, сыграв Женька в сериале «Вампиры средней полосы» с Юрием Стояновым в главной роли. В 2025 году в прокат вышел совместный российско-китайский детектив «Красный шелк», в котором Калюжный сыграл переводчика Артема Светлова.