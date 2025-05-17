Звезда «Вампиров средней полосы» идет в армию. Против него возбуждали дело об уклонении от службы

26-летний актер Глеб Калюжный, известный по ролям в «Вампирах средней полосы», «Красном шелке» и нескольких десятках других фильмов, отправится на срочную службу в армию 27 мая. Ранее против Калюжного возбудили уголовное дело за уклонение от службы: в течение нескольких лет он игнорировал повестки и не имел законных оснований не служить. Сам артист заявил, что от армии не уклонялся: «Мало ли что пишут. Слухи, слухи, словно мухи».

После возбуждения уголовного дела по статье об уклонении от военной службы 26-летний актер Глеб Калюжный отправляется в армию. Его агент сообщил, что это произойдет 27 мая. В беседе с изданием Super.Ru его мама Наталья подтвердила информацию.

«Да, Глеб действительно уходит в армию. Пока неизвестно, каким будет род войск. Настроен он нормально, по-боевому, вернувшись из Донецка», — сказала она.

По ее словам, сына впечатлили проходившие в ДНР съемки военного фильма «Малыш», где он сыграл одну из главных ролей.

Отвечая на вопрос о дальнейших творческих планах сына, Наталья сказала, что он уже не сможет принять участие в продолжении сериала «Вампиры средней полосы».

«По поводу того, как дальше будет развиваться карьера, пока тоже не знаю, но слышала, что в «Вампирах» его поменяют», — сообщила Наталья.

Агент актера Григорий Сухов рассказал, что после съемок фильма «Малыш» «его решение стало еще более железным»:

«Он же снимался на Донбассе, общался и с военными, и с людьми, которые были непосредственно свидетелями. В общем, мы поняли, что служить Родине — это его долг».

Повестку Калюжному, который шесть лет уклонялся от службы, вручили 6 марта, сообщал Shot. По данным Telegram-канала, артист просил направить его в оркестровые войска, где надеялся продолжить заниматься музыкой. При этом, по предварительным данным, для призыва у него должна быть категория «А» (годен без ограничений), в связи с чем существует вероятность его отправки на службу в морскую пехоту или ВДВ.

Выбрал армию? Актера Калюжного допросили и отпустили в военкомат 26-летний актер Глеб Калюжный, известный по ролям в трех десятках фильмов, вместе с адвокатом... 06 марта 21:25

Уголовное дело

Об уголовном деле в отношении Калюжного стало известно 5 марта. По данным «Коммерсанта», Калюжный официально прописан в Химках, а в Пресненском районе Москвы у него была оформлена временная регистрация, по которой он и состоял на учете в Объединенном военном комиссариате Тверского района. В реальности он жил по другим адресам, и повестки уходили «мимо».

При этом нельзя сказать, что о своей обязанности служить в армии он не знал. Так, в октябре прошлого года Калюжный добровольно пришел в единый пункт призыва на улице Яблочкова в Москве, где ему на руки выдали повестку с распоряжением о явке в сборный пункт военкомата на Угрешской улице (оттуда призывников направляют в воинские части для прохождения службы). Но он не пришел, хотя законных оснований для отсрочки не было.

Telegram-канал Mash сообщал, что, пытаясь избежать призыва, Калюжный якобы пытался сымитировать сотрясение мозга, для чего обратился в одну из московских больниц с жалобами на боль, тошноту и головокружение после падения на улице.

«Врачи не увидели внешних травм, но таблетки прописали», — отмечал Mash. По данным канала, после допроса в Следственном комитете Калюжный принял решение отправиться на срочную службу в армию, для чего посетил военкомат.

Сам актер заявил 14 мая, что пойдет служить, а о сообщениях про попытку избежать армии сказал так: «Мало ли что пишут. Слухи, слухи, словно мухи».

Чем известен Калюжный

В кино Глеб Калюжный дебютировал в 2015 году в фильме «14+», сыграв там главную роль. Картина попала в программу Берлинале и претендовала на победу в номинации «Лучший художественный фильм для юношества».

К сегодняшнему дню актер успел сняться в более чем 30 фильмах и сериалах, в числе которых — «Вампиры средней полосы», «Содержанки», «Черная весна», «Блокадный дневник» и другие.

Наибольшую известность Калюжный приобрел, сыграв Женька в сериале «Вампиры средней полосы» с Юрием Стояновым в главной роли. В 2025 году в прокат вышел совместный российско-китайский детектив «Красный шелк», в котором Калюжный сыграл переводчика Артема Светлова.