В России выйдет фильм «Очи». Это сказка о войне и мире в духе «Инопланетянина»

8 мая в широкий российский прокат выходит приключенческое фэнтези студии A24 «Очи». Лента в духе «Инопланетянина» и других шедевров 80-х рассказывает про девочку, которая спасает детеныша очи (это существа, с которыми люди давным-давно враждуют). В главной роли снялась юная Хелена Ценгель, также в картине сыграли Уиллем Дефо, Эмили Уотсон и Финн Вулфхард. Малыша очи режиссер Исайя Сэксон решил не рисовать на компьютере — вместо этого была изготовлена специальная кукла, как делали в старых фильмах. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, чем еще удивляет эта картина.

В дремучих лесах крохотного гористого острова Карпатия, что в Черном море, на небольшой ферме жила-была девочка со звездным именем Юрий (Хелена Ценгель), розово-голубыми сапожками и желтой курточкой. Отец ее, дед Максим (Уиллем Дефо), всегда хотел мальчика. А еще мечтал мир избавить от обитавших по соседству очи — загадочных зверьков, походивших на обезьян. Шерстка у них была рыжая, мордочка — синяя, а очи — черные. Язык их был загадочен и певуч. Всю свою жизнь Юра охотилась на этих существ, блуждая по лесу вместе с отцом и приемными братьями (Финн Вулфхард и другие) — ребятишками, коих взял Максим под свое воинственное крыло. И, быть может, охотилась бы дальше — не повстречайся ей однажды детеныш очи, угодивший прямиком в капкан. Дрогнуло девичье сердце при виде раненого малыша. Решила Юра вернуть его сородичам. И отправились они в путь-дорогу — девочка и зверь.

Пять лет назад в вестерне «Новости со всех концов света» юная Ценгель сама изображала как бы дикую зверушку, что нуждалась в доставке к родным, а теперь в некотором смысле вступает в кинематографическое наследство. У ветерана кино Пола Гринграсса столь ответственное дело в свои добрые отеческие руки брал Том Хэнкс. Он играл бывшего конфедератского капитана, который таким вот нехитрым образом смывал долю вины за участие в войне на не той стороне. У дебютанта Исайи Сэксона (снявшего, например, клип на Wanderlust Бьорк), однако, речь идет не про вчерашний конфликт, так что курьерская деятельность в этом случае имеет не только личное, но и общественное измерение. Таким вот нехитрым образом на плечи маленькой девочки ложится груз установления мира между соседствующими народами. Точнее, на плечи маленькой девочки и ребенка, вывезенного из зоны боевых действий.

close A24

По режиссерской задумке, при просмотре «Очи» у взрослого зрителя должна возникать паника на почве того, что в какой-то момент жизни вообще все сведения о восточноевропейском государстве Карпатия со своим особым приматом-эндемиком обошли его стороной. А у зрителя маленького — рождаться будничная мысль, что это мы не проходили и это нам не задавали. Во всяком случае, так лента, вероятно, должна воздействовать на домашнюю аудиторию американской студии A24, у которой (аудитории), думается, имеются довольно смутные представления об этом уголке земного шара (ну или имелись — до недавнего времени). Обитателям же само́й Восточной Европы и окрестностей, кажется, суждено провести здешние полтора часа в позе Леонардо Ди Каприо из фильма «Однажды в… Голливуде» и периодически тыкать пальцем в сторону экрана, не в силах справиться с радостью узнавания (к примеру, когда под занавес Дефо вылезает из потешных доспехов и являет миру парадную майку-алкоголичку).

Постановщик «Очи» Сэксон существует как бы на стыке двух этих миров. Родился и вырос кинематографист на Западном побережье США, однако по отцу он украинский еврей. В этом контексте ни один из аспектов картины — от прозрачного гуманистического посыла до явного преобладания некоторого тандема цветов в палитре — большого удивления не вызывает. Удивляет все остальное.

close A24

Что это кино в принципе оказалось на здешних экранах, стоит списать на чудо. Ну и на переводческую ловкость, благодаря которой Глеб стал Гленом, Петро — Питером, а Юра, то есть Юри(й), сделалась Юрайей (что примечательно, в украинской локализации она Юля). Ивану по необъяснимой причине посчастливилось остаться Иваном. Очинь странные дела (спонсор этого каламбура — артист Вулфхард).

Почти в равной степени потрясает и то, как это кино сделано. Поп-культурная ностальгия по восьмидесятым, понятно, сидит уже в печенках, но для «Очи» действительно хочется сделать исключение. Во-первых, здешний оммаж восьмидесятническим шедеврам в диапазоне от «Моего соседа Тоторо» и «Инопланетянина» до «Бесконечной истории» и «Темного кристалла» существует, так скажем, не только на словах, но и на деле. Взрослые очи — это люди в костюмах, заглавный малыш (то ли могвай, то ли чебурашка, то ли бейби-йода, очутившийся в «Королевстве полной луны») — честно изготовленная и анимированная кукла, фоном для этого праздника практических эффектов часто служат чудесные рисованные задники. Во-вторых, «Очи» пробуждает в душе нечто из детства не только путем искусных визуальных решений, но и за счет того, что, как в старые добрые, осмеливается что-то вообще иметь в виду. И тем самым напоминает о временах, когда фильмы для всей семьи делались как на совесть, так и по совести.

close A24

Наивной душеспасительностью «Очи» сложно не проникнуться, а духом пацифистской, примирительной позиции пропитаны будто бы все стороны ленты, в которой дочку играет немка Цегель, сына — канадец Вулфхард, папу — американец Дефо, а маму — британка Эмили Уотсон (ее героиня Даша, сбежавшая от мужа в горы, тут как бы олицетворяет самоустранившуюся эмиграцию). По-своему логично, что именно с этим фильмом на территорию семейного кинематографа пытается выйти студия A24, чьим предыдущим релизом был гиперреалистический триллер «Под огнем», изображавший войну такой, какая она есть: инфернальной мясорубкой.

Подобные, однако, случаи часто сопряжены со смешанными чувствами. Это вроде бы всецело духоподъемное кино, но на выходе сложно отделаться от неуютной мысли, что счастливый финал бывает только в сказках — старых.

Конец.

close A24

Название: «Очи» (The Legend of Ochi)

Дата премьеры: 26 января 2025 года (кинофестиваль «Сандэнс»)

Дата выхода в России: 8 мая 2025 года

Продолжительность: 95 минут

Режиссер: Исайя Сэксон

В ролях: Хелена Ценгель, Уиллем Дефо, Финн Вулфхард, Эмили Уотсон