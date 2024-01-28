«Было реально страшно». Что произошло на семинаре VIP-коуча в Химках СКР возбудил дело после нападения на журналистов «Известий» в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов из-за нападения на репортера «Известий» Наталию Графчикову и ее оператора в Химках. Как сообщает издание, во время работы над материалом Графчикову побили и выставили без обуви на мороз, ее оператору сломали камеру и отобрали флешку. Адвокат Тлиашиновой Александр Добровинский назвал информацию о нападении «выдумкой». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В воскресенье было заведено уголовное дело после сообщений об избиении журналистов «Известий» в Московской области.

«Следователем следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ)», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

В СК добавили, что следователями и криминалистами «проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего».

«В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям всех лиц», — пообещали в ГСУ СК по Подмосковью.

На мороз — в розовых носках

Таким образом в ведомстве отреагировали на публикацию самих «Известий» и других СМИ о том, что на корреспондента издания Наталию Графчикову и ее оператора «было совершено нападение с применением грубой физической силы».

Инцидент произошел в одном из химкинских коттеджей, где проходило мероприятие «Инна Ленд», организованное блогером и VIP-коучем Инной Тлиашиновой (655 тыс. подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), называет себя «человеком, который создал свой уникальный метод по работе с подсознанием»). «Известия» утверждают, что отправили туда корреспондентов для подготовки материала «о российской блогосфере».

«Представились журналистами «Известий», в руках у меня был микрофон, — рассказывает Графчикова. — Мы разулись, и я начала снимать на телефон, потому что у оператора запотела камера».

Издание сообщило, что помощники блогера потребовали, чтобы съемочная группа ушла. Девушку якобы повалили на пол и стали бить, выставили без обуви на мороз. Еще двое человек напали на оператора, сломали ему камеру и отобрали флешку.

«В какой-то момент я оказалась на улице с мужчинами наедине, без телефона, без защиты, без возможности выбежать за территорию, потому что у меня не было обуви, а территория вся была закрытая.

Они применяли физическую силу, оскорбляли, угрожали убийством, не выпускали за территорию, не отдавали обувь, выкручивали руки»,

— рассказала Графчикова «Газете.Ru».

На сайте «Известий» выложено видео, снятое Графчиковой возле коттеджа. Видно, что девушка действительно ходит по улице без обуви, в носках. Также оператору удалось заснять, как журналист сопротивляется охраннику, который пытается ее выставить. При этом на видео девушка почему-то представляется «корреспондентом федерального канала РЕН ТВ».

Травмы зафиксированы

«Известия» сообщили, что врачи выявили у Наталии Графчиковой подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, она также получила множественные ушибы.

«Девушка жаловалась на боли в голове, тошноту и головокружение. Врачи обнаружили у нее гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей», — говорится в сообщении «Известий».

В качестве доказательства издание выложило фото документов из травмпункта и видео с приема у врачей.

«Состояние, скорее, моральное — не очень приятное. Физические травмы имеют место быть, но больше какой-то стресс. У меня руки, например, до сих до сих пор трясутся, потому что реально было страшно. <…> Сейчас прихожу в себя, пытаюсь вот собраться с мыслями, сделать материал для редакции», — поделилась в разговоре с «Газетой.Ru» Наталия Графчикова.

Графчикова хочет, чтобы ее ситуация стала примером для людей, считающих себя вправе бить журналистов. Она добавила, что сотрудники Тлиашиновой, были уверены в своей безнаказанности и сами угрожали ей судом.

«К сожалению, в последнее время все чаще мы сталкиваемся с ситуациями, когда наших коллег вышвыривают, выталкивают, отбирают аппаратуру, технику, камеры, оскорбляют — абсолютно безнаказанно это делают. То есть они вчера были в полной уверенности, что им за это ничего не будет. Более того, даже пытались мне угрожать, что они меня каким-то образом сами засудят непонятно за что. В общем, хотелось бы, чтобы эта ситуация послужила примером для подобных людей, которые считают, что имеют право бить журналистов», — пояснила она.

Адвокат считает историю выдумкой

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы VIP-коуча Инны Тлиашиновой, в беседе с «Газетой.Ru» назвал информацию о нападении на журналистку выдумкой.

«Насчет того, что было совершено нападение на журналиста — это, конечно, придумка. Это выдумка, не знаю кого, ваших коллег или самой журналистки», — сказал он.

Добровинский добавил, что Графчикова не была приглашена на мероприятие, а также не представилась в качестве журналиста. Адвокат отметил, что охранник мероприятия посчитал поведение корреспондента «не совсем адекватным».

«Инцидент произошел между некой дамой, на которой не было написано, что она журналистка. И не представилась, что она журналист. Она не была приглашена на это мероприятие, естественно, там никто не знал о ее появлении. Охранник, который посчитал, что эта женщина ведет себя агрессивно, попросил ее каким-то образом утихомириться или выйти. Я не знаю там, что между ними произошло. Это было между охранником, потребовавшим что-то от гостя, который, с его слов, был не совсем адекватен, и дамы, которая позже сказала, что она журналистка. Что там произошло на самом деле — никто не знает. У него своя версия, которую, он говорит и будет доказывать, у нее своя версия», — заключил Добровинский.