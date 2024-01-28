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«Было реально страшно». Что произошло на семинаре VIP-коуча в Химках

СКР возбудил дело после нападения на журналистов «Известий» в Подмосковье

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Следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов из-за нападения на репортера «Известий» Наталию Графчикову и ее оператора в Химках. Как сообщает издание, во время работы над материалом Графчикову побили и выставили без обуви на мороз, ее оператору сломали камеру и отобрали флешку. Адвокат Тлиашиновой Александр Добровинский назвал информацию о нападении «выдумкой». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В воскресенье было заведено уголовное дело после сообщений об избиении журналистов «Известий» в Московской области.

«Следователем следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ)», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

В СК добавили, что следователями и криминалистами «проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего».

«В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям всех лиц», — пообещали в ГСУ СК по Подмосковью.

На мороз — в розовых носках

Таким образом в ведомстве отреагировали на публикацию самих «Известий» и других СМИ о том, что на корреспондента издания Наталию Графчикову и ее оператора «было совершено нападение с применением грубой физической силы».

Инцидент произошел в одном из химкинских коттеджей, где проходило мероприятие «Инна Ленд», организованное блогером и VIP-коучем Инной Тлиашиновой (655 тыс. подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), называет себя «человеком, который создал свой уникальный метод по работе с подсознанием»). «Известия» утверждают, что отправили туда корреспондентов для подготовки материала «о российской блогосфере».

«Представились журналистами «Известий», в руках у меня был микрофон, — рассказывает Графчикова. — Мы разулись, и я начала снимать на телефон, потому что у оператора запотела камера».

Издание сообщило, что помощники блогера потребовали, чтобы съемочная группа ушла. Девушку якобы повалили на пол и стали бить, выставили без обуви на мороз. Еще двое человек напали на оператора, сломали ему камеру и отобрали флешку.

«В какой-то момент я оказалась на улице с мужчинами наедине, без телефона, без защиты, без возможности выбежать за территорию, потому что у меня не было обуви, а территория вся была закрытая.

Они применяли физическую силу, оскорбляли, угрожали убийством, не выпускали за территорию, не отдавали обувь, выкручивали руки»,

рассказала Графчикова «Газете.Ru».

На сайте «Известий» выложено видео, снятое Графчиковой возле коттеджа. Видно, что девушка действительно ходит по улице без обуви, в носках. Также оператору удалось заснять, как журналист сопротивляется охраннику, который пытается ее выставить. При этом на видео девушка почему-то представляется «корреспондентом федерального канала РЕН ТВ».

Травмы зафиксированы

«Известия» сообщили, что врачи выявили у Наталии Графчиковой подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, она также получила множественные ушибы.

«Девушка жаловалась на боли в голове, тошноту и головокружение. Врачи обнаружили у нее гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей», — говорится в сообщении «Известий».

В качестве доказательства издание выложило фото документов из травмпункта и видео с приема у врачей.

«Состояние, скорее, моральное — не очень приятное. Физические травмы имеют место быть, но больше какой-то стресс. У меня руки, например, до сих до сих пор трясутся, потому что реально было страшно. <…> Сейчас прихожу в себя, пытаюсь вот собраться с мыслями, сделать материал для редакции», — поделилась в разговоре с «Газетой.Ru» Наталия Графчикова.

Графчикова хочет, чтобы ее ситуация стала примером для людей, считающих себя вправе бить журналистов. Она добавила, что сотрудники Тлиашиновой, были уверены в своей безнаказанности и сами угрожали ей судом.

«К сожалению, в последнее время все чаще мы сталкиваемся с ситуациями, когда наших коллег вышвыривают, выталкивают, отбирают аппаратуру, технику, камеры, оскорбляют — абсолютно безнаказанно это делают. То есть они вчера были в полной уверенности, что им за это ничего не будет. Более того, даже пытались мне угрожать, что они меня каким-то образом сами засудят непонятно за что. В общем, хотелось бы, чтобы эта ситуация послужила примером для подобных людей, которые считают, что имеют право бить журналистов», — пояснила она.

Адвокат считает историю выдумкой

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы VIP-коуча Инны Тлиашиновой, в беседе с «Газетой.Ru» назвал информацию о нападении на журналистку выдумкой.

«Насчет того, что было совершено нападение на журналиста — это, конечно, придумка. Это выдумка, не знаю кого, ваших коллег или самой журналистки», — сказал он.

Добровинский добавил, что Графчикова не была приглашена на мероприятие, а также не представилась в качестве журналиста. Адвокат отметил, что охранник мероприятия посчитал поведение корреспондента «не совсем адекватным».

«Инцидент произошел между некой дамой, на которой не было написано, что она журналистка. И не представилась, что она журналист. Она не была приглашена на это мероприятие, естественно, там никто не знал о ее появлении. Охранник, который посчитал, что эта женщина ведет себя агрессивно, попросил ее каким-то образом утихомириться или выйти. Я не знаю там, что между ними произошло. Это было между охранником, потребовавшим что-то от гостя, который, с его слов, был не совсем адекватен, и дамы, которая позже сказала, что она журналистка. Что там произошло на самом деле — никто не знает. У него своя версия, которую, он говорит и будет доказывать, у нее своя версия», — заключил Добровинский.

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