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Журналист в гостях у сказки. Почему на фильм «Легенды наших предков» не взглянешь без слез?

На ММКФ прошла премьера киносказки «Легенды наших предков»
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Кадр из фильма «Легенды наших предков» (2025)

Red Pepper Film
Одним из хедлайнеров 47-го Московского международного кинофестиваля стала сказка «Легенды наших предков». Ее снял Иван Соснин, известный по ленте «Далекие близкие» и сериалу «Юг». В главной роли журналиста, который спасает от забвения волшебных существ из древних преданий, снялся Александр Яценко, вместе с ним в картине сыграли Александра Бабаскина, Антон Кузнецов, Наталья Павленкова и Юрий Колокольников. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, чем трогает новая картина ведущего специалиста по «доброму кино».

Где и когда смотреть: «Художественный», 19 апреля, 17:45 / «Москино Салют», 21 апреля, 19:40

Репортер екатеринбургской газеты Антон (Александр Яценко) привык врать и читателям, и родным. С тех пор, как жена Лиза (Марьяна Спивак) с ним развелась и увезла их дочь Миру (Александра Бабаскина) в столицу, он ведет одинокую и бледную жизнь. Все меняется, когда при написании очередной заказной статьи Антон узнает легенду о владыке леса Нюлэсмурте (Антон Кузнецов) — и вдруг начинает видеть и слышать волосатое божество, следующее за ним по пятам.

У того есть к Антону дело: сестра и брат Нюлэсмурта — повелительница болот Шишига (Наталья Павленкова) и властелин Уральских гор Нёр-Ойка (Юрий Колокольников) — точно так же находятся на грани исчезновения, поскольку способны жить, только пока про них кто-нибудь помнит. А значит, спасти их может только Антон. Журналист поддается на уговоры и отправляется спасать древних духов — в обмен на обещание Нюлэсмурта помочь наладить отношения с дочерью, которая приехала погостить из Москвы.

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Кадр из фильма «Легенды наших предков» (2025)

Red Pepper Film

В своем предыдущем фильме «Пришелец», премьера которого год назад проходила на том же ММКФ, режиссер Иван Соснин рассуждал о вынужденной эмиграции. Эта откровенно душераздирающая картина оставляла зрителя с еле сглатываемым чувством горечи, не слишком характерным для «доброго» соснинского кинематографа, где все, во-первых, движется — преимущественно, а во-вторых, движется к лучшему — так или иначе.

Поэтому «Легенды наших предков» со своим зашкаливающим оптимизмом и возвращением к жанру роуд-муви («Далекие близкие», сериал «Юг») — во многом полная противоположность «Пришельца». Эмиграция тут если какая-то и предполагается, то разве что внутренняя. «Легенды» — это сказка, а сказки — новая нефть: российское кино сейчас плотно сидит на волшебной игле, что в том числе интерпретируется как признак серьезного общественного запроса на эскапизм. Впрочем, в результате лента Соснина, населенная героями преданий удмуртов, хантов, манси и восточных славян, ощущается скорее киношным эхом дико популярной книжной серии «Мифы от и до» издательства «Манн, Иванов и Фербер», нежели попыткой уральского режиссера приобщиться к ультрамейнстриму.

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Кадр из фильма «Легенды наших предков» (2025)

Red Pepper Film

«Легенды наших предков» — кино о необходимости держаться корней, что дает основания объединить «Пришельца» и «Легенды» в своеобразную дилогию «уехавших» и «оставшихся». В этом смысле особенно забавно, что по сути «Легенды», участвующие в секции ММКФ «Русские премьеры», — это наш ответ сериалу «Американские боги», где сверхъестественные создания заключались в аналогичную систему координат: помнят — жив. Забавно и то, что это история про представителя вымирающих медиа, занятого спасением вымирающих существ (красивая рифма — никак, правда, в картине не артикулированная).

Все это, впрочем, мелочи, которые толком не отражаются на впечатлениях от просмотра. Как водится у Соснина, на экран здесь придется таращиться сквозь регулярно обновляемую стену слез, а на выходе из зала — мириться с желанием кого-нибудь крепко обнять. Примирительный сигнал «Легенд наших предков», думается, дотянет до многих сердец, которые сначала трепетно приподнимут над землей, а затем слегка разобьют о кафель не самой радужной реальности. Ведь не важно, в какой эмиграции ты очутился, классической или внутренней, — все равно состоишь ты главным образом из памяти.

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Кадр из фильма «Легенды наших предков» (2025)

Red Pepper Film

Название: «Легенды наших предков»

Дата премьеры: 19 апреля 2025 года (Московский международный кинофестиваль)

Дата выхода в прокат: 1 мая 2025 года

Продолжительность: 102 минуты

Режиссер: Иван Соснин

В ролях: Александр Яценко, Александра Бабаскина, Антон Кузнецов, Наталья Павленкова, Юрий Колокольников, Марьяна Спивак, Зоя Багынанова, Николай Коляда, Владимир Маркони

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