Инопланетянка-школьница на Урале и русский артхаус в Индии. Что покажут на ММКФ В Москве пройдут премьеры фильмов «Пришелец» и «Надо снимать фильмы о любви»

В столице вовсю идет 46-й Московский международный кинофестиваль. В этом материале кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает про две картины новых любимцев российской киноиндустрии — Ивана Соснина и Романа Михайлова. Первый представил трогательную фантастику про встречу с инопланетянкой, а второй — не менее нежную метакартину о попытках снять артхаус в Индии. У обоих фильмов запланированы зрительские показы в рамках ММКФ.

«Пришелец», реж. Иван Соснин

Где и когда смотреть: «Октябрь», 24 апреля, 19:00 / «Москино Молодежный», 25 апреля, 21:00

Кажется, самый интересный фильм в традиционно мутном основном конкурсе ММКФ — третий полный метр Ивана Соснина («Далекие близкие»), специалиста по нежному гуманистическому кино из Екатеринбурга. «Пришелец» — единственный случай, когда под пресс-показы выделили два зала; заполнилось примерно полтора, то есть по здешним меркам случился аншлаг. Собственно, пока что лента Соснина представляется и основным кандидатом в победители. Такой исход, конечно, будет по-своему занятен: на фестивале, где пару лет назад решили почтить память Дарьи Дугиной, главный приз достается картине о преследованиях за инаковость. Но не будем забегать вперед.

У «Пришельца», судя по всему, была непростая судьба (три оператора в титрах, скажем так, красноватый флаг), однако сшит он в конечном счете здорово и напоминает уральский парафраз подростковой драмы «Гагарин», где одинокий мальчик превращал определенную под снос парижскую панельку в космический корабль (ленту привозили на ММКФ в 2020 году). Картина начинается как трогательная история о слабослышащем чудаке из небольшой деревушки (великолепная роль Максима Стоянова), который все пытается связаться с инопланетянами, пока один из них не появляется у него во дворе под видом школьницы (Алена Мирошникова). А завершается душераздирающей трагедией человека, который никому ничего плохого не сделал, но все равно попал под каток.

В конечном счете «Пришелец» оставляет горькое и горестное впечатление («Значит, чтобы жить среди людей, надо проявлять жестокость и силу?») и служит тяжелым напоминанием, что выбор «уезжать или оставаться» — тоже по-своему привилегия. Многие ее лишены.

close 100% Кадр из фильма «Пришелец» ММКФ

Дата премьеры: 24 апреля 2024 года

Продолжительность: 73 минут

Режиссер: Иван Соснин

В ролях: Максим Стоянов, Алена Мирошникова, Татьяна Голубева

«Надо снимать фильмы о любви», реж. Роман Михайлов

Где и когда смотреть: «Художественный», 25 апреля, 19:00 / «Иллюзион», 26 апреля, 20:00

По странному стечению обстоятельств в программе ММКФ-2024 оказался еще один фильм любимца российской киноиндустрии с хронометражем 73 минуты и гуманистическим (наверное) посылом — «Надо снимать фильмы о любви». Роман Михайлов — пожалуй, самый интересный сюжет в российском кино текущей декады. За два года он выпустил семь картин («Надо снимать…» — шестая, седьмая «Жар-птица» готовится к релизу), втюрил в себя почти всех (остальных выбесил до скрипа зубов) и при этом не взял у Минкульта ни копейки. Михайлова уже, пожалуй, можно назвать культовым постановщиком, причем в прямом смысле тоже: вокруг него на глазах оформляется секта — не только фанатов, но и соратников.

close 100% Кадр из фильма «Надо снимать фильмы о любви» ММКФ

«Надо снимать…» — метакино (ну или мокьюментари, если хотите), где группа молодых актеров во главе с Марком Эйдельштейном («Сто лет тому вперед») прилетает в древний индийский город Варанаси. Там режиссер Роман Михайлов готовится снимать давно задуманный артхаусный фильм (а до кучи еще и клип для рэпера Хаски). Поначалу все идет хорошо, однако затем производство расползается: главный актер теряет голову в романе со случайной знакомой, одна из лидирующих актрис некстати приходит к просветлению — и так далее. Кинематографист и съемочная группа пытаются спасти положение, но в конечном счете приходится смириться с тем, что кино пишет и снимает само себя.

Звучит все, наверное, несколько занудно и претенциозно, но картине действительно стоит довериться. В конце концов она, скорее всего, возьмет верх — абсурдистским юмором, очаровательной нежностью, цветами древнего города, в котором каждый кадр заведомо удачный. С Михайловым тут вообще тяжело спорить: действительно, надо снимать фильмы о любви.

close 100% Кадр из фильма «Надо снимать фильмы о любви» ММКФ

Дата премьеры: 25 апреля 2024 года

Продолжительность: 73 минуты

Режиссер: Роман Михайлов

В ролях: Марк Эйдельштейн, Дарья Брюханова, Роман Михайлов, Дмитрий Кузнецов