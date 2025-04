«Хочу стереть все грани и быть собой на 100%»: карьера и личная жизнь Ольги Серябкиной

Детство и юность Ольги Серябкиной

Ольга Серябкина родилась 12 апреля 1985 года в Москве. Отец будущей звезды был военнослужащим, а мать работала инженером. Когда Ольге исполнилось 6 лет, отец отвел ее в студию бальных танцев, но педагог заявила, что у девочки отсутствует чувство ритма и отказалась принимать в группу.

«Лучше вашей девочке крестиком вышивать. Мы не сможем ее взять. Папа сказал, что тетя пошутила, и на следующий день пришел со мной туда же. И я уже осталась заниматься», — рассказывала певица Анфисе Чеховой.

Серябкина быстро доказала, что с чувством ритма у нее полный порядок, стала одной из любимых учениц тренера, а в 17 лет получила звание кандидата в мастера спорта по бальным танцам. После окончания школы Ольга хотела продолжить заниматься танцами, но родители настояли на «нетворческом» образовании, и девушка поступила на факультет лингвистики Института международного права и экономики имени Грибоедова. Серябкина хорошо училась и через пять лет получила специальность переводчика с английского и немецкого языков, по которой, впрочем, не проработала ни дня.

close Ольга Серябкина в детстве Seryabkina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Начало карьеры Ольги Серябкиной

Еще будучи студенткой первого курса, Серябкина начала заниматься RnB-танцами и в 2004 году снялась в клипе Димы Билана на песню «Мулатка». В том же году начинающая артистка приняла участие в тематическом фестивале, где ее талант оценил хореограф Ильшат Шабаев, который помог девушке попасть в группу подтанцовки к выпускнику второй «Фабрики звезд» Ираклию Пирцхалаве. На одной из первых репетиций Серябкина познакомилась с продюсером артиста Максимом Фадеевым — эта встреча стала отправной точкой в карьере будущей звезды.

«Он подошел ко мне и спросил, пою ли я. Я очень застеснялась и сказала, что немного. Он сказал, чтобы я что-нибудь спела. Уже тогда я сочиняла песни и писала стихи, но мне казалось, что это так по-детски. Но тем не менее я их показала, и Макс сказал, что сейчас собирает женскую группу и берет меня к себе», — делилась артистка.

close Ольга Серябкина в начале творческой карьеры Seryabkina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ольга Серябкина и группа Serebro

В 2006 году Ольга Серябкина стала одной из солисток группы Serebro, в которую помимо нее вошли выпускница второй «Фабрики звезд» Елена Темникова и певица и художница Мария Лазоркина. В первый год своего существования девушки активно работали над репертуаром, а в 2007-м дебютировали на международном конкурсе «Евровидение» с песней Song #1 и принесли России почетное третье место. Успешный старт положил начало признанию: в 2007 году группа Serebro победила в номинации «Дебют года» на MTV Russia Music Awards и получила несколько престижных музыкальных премий, в том числе «Золотой граммофон» и «Песня года». Весной 2009 года группа представила первый сольный альбом с провокационным названием «ОпиумRoz», песни с которого «Дыши», «Скажи, не молчи» и «Опиум» долгое время держались в топе российских радиочартов.

close Участницы группы Serebro - Марина Лизоркина, Елена Темникова и Ольга Серябкина, 2007 год Пресс-служба телекомпании ВИД/ТАСС

С первых дней в составе Serebro Ольга Серябкина начала писать песни для коллектива: в числе композиций ее авторства треки «Не время», «Давай держаться за руки», «В космосе», «Мало тебя», «Отпусти меня» и другие. В 2012 году вышла вторая пластинка группы Mama Lover, в которую вошли в основном англоязычные песни. Текст заглавной композиции альбома Mama Lover написала Серябкина. В 2013 году группа начала работать над третьей пластинкой, которая увидела свет только в 2016-м: на альбоме «Сила трех» были ранее вышедшие синглы коллектива, в том числе хиты «Мало тебя», «Я тебя не отдам» и «Перепутала». В октябре 2018 года Ольга Серябкина заявила, что покидает Serebro, чтобы сосредоточиться на сольной карьере.

«Я приняла решение, которое для меня очень важно. Я УХОЖУ ИЗ SEREBRO. Говорить сейчас о том, что я чувствую, очень сложно. [...] Я ухожу из группы, которая была и остается частью меня», — написала певица в личном блоге.

Сольная карьера Ольги Серябкиной

Артистка начала заниматься сольным творчеством еще будучи участницей группы Serebro: в 2014 году она под псевдонимом Holy Molly представила совместный с DJ M.Е.G. сингл Kill Me All Night Long. В 2015 году уже просто Molly выпустила синглы For Ma Ma и Zoom, а в 2016-м представила свой первый русскоязычный трек «Я просто люблю тебя». В 2017 году Molly записала дуэт с Егором Кридом на песню «Пьяная» и сольный трек на английском Fire, в записи которого принял участие Максим Фадеев. В апреле 2019 вышел дебютный сольный альбом певицы «Косатка в небе», который был записан на лейбле Фадеева MALFA, а в октябре того же года продюсер расторг контракты со всеми своими артистами, в том числе и с Molly.

В феврале 2020 года Серябкина объявила, что отказывается от сценического псевдонима Molly и продолжит карьеру под своим именем.

close Певица Ольга Серябкина с наградой XII премии в области популярной музыки «Муз-ТВ-2014. Эволюция» в номинации «Лучшая песня 2014» на церемонии награждения в спорткомплексе «Олимпийский» Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Они [псевдонимы] никогда не влияли на мое внутреннее состояние, но не полностью его отражали. Поэтому сейчас я хочу стереть все грани и быть собой на все 100%. Где бы я ни находилась: дома, на сцене, на студии, я ― это я. OLGA SERYABKINA. RELOAD», ― написала артистка в личном блоге.

Уже в апреле исполнительница представила новый трек «Что же ты наделала», а в мае — мини-альбом из четырех песен «Причины». Первой большой работой звезды под лейблом «Ольга Серябкина» стала пластинка «Синий цвет твоей любви», которую она представила в апреле 2022 года. Через несколько месяцев артистка выпустила еще один мини-альбом «Зимний», главных хитом которого стала композиция «Эта Зима». В 2023 и 2024 годах дискография Серябкиной пополнилась еще десяткой синглов, в числе которых треки, записанные дуэтом с другими популярными исполнителями.

Другие проекты Ольги Серябкиной

В 2015 году Ольга Серябкина сыграла одну из главных ролей — поп-звезду Алину Шепот в комедии Жоры Крыжовникова «Самый лучший день». В 2017-м артистка выпустила книгу-дневник «Тысяча «М», в которую вошли стихи ее собственного сочинения, личные фотографии, истории из жизни и рассказы о близких людях. В 2018 году фильмография Серябкиной пополнилась ролью Русалки в новогодней комедии ТНТ «СамоИрония судьбы», а в 2022-м она появилась в камео в проекте канала «Конфетка».

close Дмитрий Нагиев и Ольга Серябкина на съемках комедии «Самый лучший день», 2015 год Photoagency Interpress/Global Look Press

В 2022 году Ольга Серябкина впервые попробовала себя в роли ведущей проектов канала «Муз-ТВ», в 2023-м стала соведущей Тимура Батрутдинова в караоке-шоу «Вы поете великолепно» на «ТВ-3», а в июне 2024 провела несколько выпусков утреннего шоу на телеканале ТНТ. Кроме того, артистка неоднократно снималась в популярных телепроектах: в 2023-м она вместе с другими звездами боролась за главный приз реалити-шоу «Выжить в Дубае», в 2024-м прошла в суперфинал первого сезона «Звездных танцев» на ТНТ, а весной 2025-го стала участницей шестого сезона музыкального шоу «Маска» на НТВ.

Личная жизнь Ольги Серябкиной

На заре карьеры Ольге Серябкиной приписывали романы с Ираклием Пирцхалавой, Егором Кридом, Оксимироном (признан в РФ иностранным агентом) и Олегом Майами, а также с продюсером группы Serebro Максимом Фадеевым. Летом 2019 года экс-участница коллектива Елена Темникова заявила, что именно из-за тайных отношений Фадеева с Серябкиной в коллективе начался разлад.

«Говорят, что в бизнесе нет места любви, сексу, и это правильно. Они, конечно, взрослые люди и вправе сами решать. Если это любовь, разве это может быть плохо? Но из-за того, что сначала все это держалось в большой тайне, а потом и вовсе начались шантажи и дедовщина…» — делилась Темникова с Ириной Шихман (признана в РФ иностранным агентом).

Серябкина заявление экс-коллеги опровергла, подчеркнув, что подобные высказывания Темниковой могут стать поводом для судебного разбирательства: «Абсолютная фантазия и выдумка. Причем каждый раз она выдумывает новое, новую версию, если проследить ее разные интервью. Чего она добивается, я не знаю — моей реакции или Макса? Но, думаю, самое верное — все эти ее высказывания и интервью отдать юристам, пусть изучат. Это прямая клевета, и на такое можно подать в суд».

close Певица Ольга Серябкина с мужем и сыном Seryabkina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

До суда дело не дошло, а в октябре 2020 года стало известно, что Ольга Серябкина тайно вышла замуж за бывшего сотрудника лейбла Фадеева, бизнесмена Георгия Начкебию. Свадебная церемония прошла в небольшом австрийском городке недалеко от Вены, где когда-то жил избранник певицы.

«Вена — вторая родина мужа, он прожил здесь больше 10 лет. Мы уже приезжали сюда вместе: он показал свои любимые места, и энергетически мне тут очень понравилось. К тому же мы оба знаем немецкий, поэтому нам здесь очень комфортно. Все получилось так, как мы и планировали, — просто, со вкусом и очень трогательно», — делилась звезда в беседе с журналистами.

Осенью 2021 года Серябкина сообщила подписчикам личного блога, что они с Георгием ждут первенца, а в ноябре у супругов родился сын, которого назвали Лукой. Спустя три недели после родов певица вернулась к работе, а уже в апреле 2022 года представила альбом «Синий цвет твоей любви», заглавную песню с которого посвятила маленькому сыну.

Чем сегодня занимается Ольга Серябкина

Осенью 2024 года Ольга Серябкина записала совместный трек на песню «По улицам» с певцом Костой Лакостой, а в начале 2025-го удивила поклонников дуэтом с Бастой — музыканты представили меланхоличную композицию «Ветер дорог» и сняли на нее клип. Накануне 8 Марта артистка представила мини-альбом «Весна», в который вошли четыре новых трека, в том числе совместная композиция с диджеем Callmearco «Если бы».

close Ольга Серябкина в проекте «Выжить в Самарканде» ТНТ

В это же время Серябкина приняла участие в экстремальном реалити-шоу «Выжить в Самарканде». Несмотря на отличные результаты, в восьмом выпуске артистка по собственному желанию покинула проект, объяснив, что соскучилась по мужу и сыну.

«Для меня этот срок оказался очень большим, поэтому я решила прервать свое участие в шоу. И нисколько об этом не жалею. В моей жизни приоритеты очень четко настроены. Family first», — заявила певица.