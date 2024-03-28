«Начните с депутатов, не пинайте певицу». Пугачеву предложили признать иноагентом

Уехавшую весной 2022 года певицу Аллу Пугачеву собираются признать иноагентом, прокуратура направила соответствующую просьбу в Минюст, утверждает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Актер Станислав Садальский предложил «не пинать певицу», а обратить внимание на депутатов, которые «обворовали страну». Адвокат Сергей Жорин в свою очередь считает, что попадание в список иноагентов «дискредитирует сам реестр». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о старте процедуры признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Ранее он направил соответствующее обращение в Генпрокуратуру и 27 марта получил ответ.

«Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца», — написал Бородин в Telegram.

В сентябре 2022 года Пугачева сама обратилась к Минюсту с просьбой добавить ее в список иноагентов вслед за ее супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). «Я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России», — написала тогда певица в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Концертный директор Пугачевой Елена Чупракова отказалась прокомментировать «Газете.Ru» известие о якобы начавшейся процедуре признания певицы иностранным агентом. «Я не даю никаких комментариев», — сказала она.

Друг Пугачевой, дизайнер Игорь Гуляев, также отказался комментировать сообщения о возможном признании певицы иноагентом. «Я такое не комментирую», — ответил он.

«Давайте начнем с депутатов»

Российский актер Станислав Садальский в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что отрицательно относится к слухам о якобы начавшейся процедуре признания Пугачевой иноагентом, и предложил обсуждать парламентариев, а не «пинать» певицу.

«Я все время говорю, давайте начнем с депутатов, которые обворовали страну. Давайте начнем. Что прицепились к Пугачевой? Там миллиарды украдены, про это молчат, а Пугачеву пинают и пинают. Давайте начнем с депутатов, которые обворовали, будем их обсуждать. Давайте с них начнем возмущения», — сказал он.

«Прицепились к Пугачевой. Я понимаю, что безопасно пинать Пугачеву — за нее ничего не будет, а за депутата еще неизвестно, как тебе придется отвечать. Это опасно. Потому что всегда мертвого льва пинать безопасно», — добавил Садальский.

«Жабе таки присвоят статус»

Телеведущая и блогер Маша Малиновская поддержала признание певицы иноагентом, назвав Примадонну «жабой».

«Не прошло и двух лет, как этой жабе таки решили присвоить статус иноагента. Вы скажете: зачем ты так, Маша, она великая артистка. Я отвечу», — написала Малиновская в соцсети.

Она добавила, что Пугачева никак не прокомментировала недавний теракт в «Крокус Сити Холле», хотя не раз выступала в этом концертном зале. «Просто наглое, заносчивое, высокомерное, русофобское животное», — заключила Малиновская.

Адвокат Сергей Жорин в свою очередь заявил, что признание певицы иноагентом только дискредитирует этот статус.

«Если ее в реестр внесут, то это, скорее всего, и дискредитирует сам реестр, а не Пугачеву. Уже в определенных кругах включение в реестр является знаком признания. Если Пугачеву включат, то нахождение в списке может стать почетным. Люди сами начнут искать, может быть, способы туда попасть», — пояснил он.

Эмиграция и хейт

Весной 2022 года Пугачева и Галкин уехали с детьми в Израиль. С тех пор юморист, выросший в Одессе, никогда не приезжал в Россию, а певица приезжала трижды, но каждый раз ненадолго. В начале марта она записала видеоролик в рамках спора со Стасом Михайловым и заявила, что «нормальные люди возвращаться не собираются». «А если уж вернусь, ей-Богу, скажу, что думаю», — отметила она.

7 марта стало известно, что Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой признать народную артистку иноагентом. По его словам, певица неоднократно высказывала «антироссийскую позицию» и поддерживает супруга-иноагента. Кроме того, Бородин предположил, что артистка «связана с западными спецслужбами».

Чуть позже депутат Госдумы Алексей Журавлев тоже заявил о необходимости объявить певицу иноагентом и назвал ее «потерявшей всякий стыд». Государство сейчас «очистилось от паразитов», которые лишь «доили бюджет», считает он.

«Чтобы не могла больше получать деньги из России, которую ненавидит, не могла организовывать тут концерты, не получала авторские отчисления», — сказал Журавлев.