11 новых российских сериалов, которые выйдут в 2025 году

В Москве в четвертый раз прошел фестиваль контента стримингов Original+, на котором показали 11 новых российских сериалов. Среди них — актерская комедия с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко, мокьюментари о членах гаражного кооператива, юмористическая фантастика про династию таксистов и многое другое. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает о каждом сериале из программы смотра — в порядке от худшего к лучшему.

«Октагон», реж. Арсений Бардаш

Где и когда смотреть: в «VK Видео» — с 11 марта

Не хочется брать на себя смелость что-либо выписывать из категории искусства, но «Октагон» сложно назвать чем-то выходящим за рамки мучительной блогерской самодеятельности. Построен сериал на следующем конфликте: юный боец MMA (тиктокер Арсений Бардаш, здешний сценарист и режиссер), который после уличной драки взял вину на себя и отмотал небольшой срок вместо своей девушки (Александра Елисеева), возражает против того, чтобы эта самая девушка тоже занималась MMA. Аргумент — это мужской спорт. Суть происходящего не вполне понятна, об актерской игре за ее отсутствием рассуждать сложно. В какой-то момент на соседней шконке возникает Паша Техник и становится по-настоящему смешно, в остальное время тоже смешно, но скорее в истерическом смысле.

close Кадр из сериала «Октагон» (2025) «VK Видео»

«Павел. Первый и последний», реж. Александр Котт

Где и когда смотреть: на «Кино 1ТВ», Premier и «Кинопоиске» — с 28 февраля

Российские актеры часто становятся заложниками своих амплуа. Денис Власенко (Happy End, «И снова здравствуйте») — из таких: кажется, все уже не просто устали от того, что он везде играет плюс-минус одно и то же, — даже жалобы на это обстоятельство начинают набивать оскомину. В сериале «Павел. Первый и последний» Власенко тоже изображает императора Павла I так, как привык: застенчивым и неловким кидалтом (англ. kidult, сокр. от kid — ребёнок и adult — взрослый. Взрослый человек, сохраняющий детские и юношеские увлечения, которые обычно не свойствены взрослым людям. Кидалтам также присуща инфантильность, наивность, капризность, нежелание принимать на себя ответственность). В условиях традиционно унылой костюмной драмы Первого канала, которая способна разве что воспитать ненависть к истории, выглядит это особенно печально.

close Кадр из сериала «Павел. Первый и последний» (2025) «Первый канал»

Где и когда смотреть: на Premier и Kion — с 5 марта

Детективный триллер про трио следователей, которые ищут маньяка, убивающего девочек из неблагополучных семей в маленьком городе. Неблагополучные здесь, впрочем, не только семьи, а вообще все: «Тайга» катастрофически плохо написана, сыграна и снята — сериал напоминает студенческий телеспектакль, поставленный на производственных мощностях условного НТВ. В каком-то смысле есть свои моменты: в начале один из полицейских врывается с автоматом в туалет к дочери, у которой начались месячные (она сообщает об этом из-за двери, но это никого не останавливает), а ближе к финалу волонтеры расклеивают по городу листовки под душераздирающую фортепианную музыку. Получается «Трасса» для бедных (и несчастных).

close Кадр из сериала «Тайга» (2025) «Марс Медиа Энтертейнмент»

Где и когда смотреть: на «Иви» и НТВ — неизвестно

Андрей Смоляков демонстрирует недолговечное сияние не самого чистого разума и предстает в образе опера, у которого начинаются проблемы с памятью (стриминг «Иви», выпустивший сериал «Разрешите обратиться», пополняет коллекцию каламбуров): за три месяца до пенсии ему ставят Альцгеймера. От коллег он болезнь старательно скрывает — и с особенной остротой воспринимает появление молодого стажера-напарника, героя Кузьмы Сапрыкина. Тот, в свою очередь, опять оказывается приставлен к матерому полицейскому с лысой головой — но на этот раз обходится без стендапа, как в «1703». «Оперативную память» можно смотреть в качестве метакино: организм Смолякова как бы пытается забыть «энтэвэшные» сериалы про «ментозавров», а сознание противится.

close Кадр из сериала «Оперативная память» (2025) «ВайТ Медиа»

Где и когда смотреть: на НТВ и Premier — неизвестно

Гай Ричи — в сущности народный артист России, но его «Шерлок Холмс» нанес, кажется, непоправимый урон нашему костюмному кинематографу. Синеватый фильтр, кулачные бои, таймлапсы и/или рапид, подслушанная у Ханса Циммера музыка — обязательные пункты программы. Смотреть на эти попытки, как правило, задача со звездочкой, «Злые люди» — не исключение. Автор оригинальных романов про сыщика Алексея Лыкова, писатель Николай Свечин считается как бы Борисом Акуниным (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) наоборот: консенсус такой, что детективщик из него похуже, зато он убедительней пишет и обходится с исторической фактурой. Про отношения с исторической фактурой режиссера «Злых людей» Кима Дружинина все плюс-минус понятно, но тут, с другой стороны, вроде бы и нет соответствующей претензии: во всяком случае, на здешних улицах разбитые фонари должны быть, по идее, газовые, а показывают электрические. Полный анахронизмов текст в руках артистов оказывается неубедительным (все краткосрочно расцветает при появлении Дмитрия Нагиева), за сюжетом про расследование убийства дворянина удается следить с трудом. Зато название удачное.

close Кадр из сериала «Злые люди» (2025) Russian World Vision

Где и когда смотреть: на Wink — неизвестно

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков думает, что способен писать песни, достойные советских хитов 70-х, а режиссер Юрий Шаров («Между нами лето») — что ставит не хуже Эльдара Рязанова и Георгия Данелии. Это, разумеется, не так, поэтому их сериал, целиком зиждущийся на такой вот (по-своему даже милой) незамутненности, совершенно не работает. Симптоматично, что у нас раз за разом на словах собираются возвращать кинематографу былое величие, в смысле снимать доброе и вечное, как в Союзе, — а на деле снимают что-то ужасно злое, в котором человек человеку волк. В общем, вокально-инструментального ансамбля «Васильки» не существовало — ну и придумывать его не стоило.

close Кадр из сериала «ВИА «Васильки» (2025) НМГ Студия

Где и когда смотреть: на Start — в марте

Очередное пополнение глянцевой линейки платформы Start про «красивую жизнь» — теперь измены и смерти наполняют будни и выходные пластических хирургов (Елизавета Боярская и другие). Сверхзадача тут видится в том, чтобы убедить нас, что богатые не просто плачут, а влачат довольно жалкое существование — и вообще положение их незавидно, с какой стороны ни посмотри. Ну, при виде этих интерьеров действительно оказываешься в депрессии. Местами звучит симпатичный джаз, что вроде должно спасать, — но не спасает.

close Кадр из сериала «Опасная близость» START

«Гипнозис. Охота на избранных», реж. Тимофей Жалнин

Где и когда смотреть: в Okko — неизвестно

Трое из Суперпростоквашина: поп, который видит прошлое (Кирилл Кяро), частный сыщик (Даниил Страхов), который видит настоящее (то есть читает мысли), и адвокат (Ростислав Бершауэр), который видит будущее, сталкиваются с мрачным приветом из общего прошлого. Это мистика в лучших традициях упоительной упоротости сериалов Ильи Куликова («Чернобыль», «Документалист», «Агентство О.К.О.»), сделанная, как ни странно, без участия самого маэстро. Триллер из «Гипнозиса» получается в больше степени понурый, чем нуарный, но все равно завораживает.

close Кадр из сериала «Гипнозис. Охота на избранных» (2025) Okko

«Баранкины и камни силы», реж. Миша Поляков

Где и когда смотреть: на «Кинопоиске» — неизвестно

Яндекс.Мстители: в жизни извозчицы из XIX века случайно возникают китайские камни бесконечности, засим она перемещается в современную Москву и встречается со своими потомками. Это таксист с говорящей фамилией Баранкин и его родные, которые благодаря тем же камням получают суперспособности. Проект можно нечаянно принять за спин-офф франшизы «СуперБобровы», но в действительности это вполне симпатичная фэнтези-комедия с более-менее обаятельным юмором. Без нелепого кринжа и не самых достойных шуток, конечно, не обходится, к тому же с традиционным «яндексовским» инхаус-продакт-плейсментом тут часто перебарщивают — ну тут уж как водится. Что забавно, самый фантастический элемент в «Баранкиных» возникает как бы ненамеренно: по всему выходит, что пожилой таксист не только владеет огромной квартирой (!) в историческом здании (!!) на Пречистенке (!!!), где сделан отличный ремонт (!!!!), но эта лакомая жилплощадь еще и оказывается не нужна двум из трех его детей (!!!!!). Здесь Кузьма Сапрыкин молодого напарника опытного опера не изображает, но зато опять метит в стендаперы, — до странного специальное амплуа, даже любопытно понаблюдать, оформится ли оно в некий корпус работ.

close Кадр из сериала «Баранкины и камни силы» (2025) «Кинопоиск»

Где и когда смотреть: неизвестно

Чудесный гибрид рязановского «Гаража», американской версии «Офиса» и, наверное, «Миллионера из Балашихи» — добродушное мокьюментари про гаражный кооператив под угрозой сноса из-за своего самостройного происхождения. Прекрасное выступление Алексея Розина в роли председателя, который по-леопольдовски хочет подружить всех подопечных, а те сопротивляются. Но сопротивляться едва ли возможно — особенно из зрительского кресла.

Где и когда смотреть: на Kion — неизвестно

close Кадр из сериала «Актерище» (2025) KION

«Актерище» — сериалище-безлимитище. В первой серии шоу Дмитрия Невзорова, режиссера прошлогоднего «Дяди Леши» (его показывали на Original+ в 2024-м), обнаруживается какая-то несусветная плотность гэгов и панчей. Которые еще и бьют точно в цель — все до единого. Это настолько смешно, что временами сложно поверить, что этот сериал правда существует. В его основе — сразу две отличные метароли: Дмитрий Нагиев изображает провинившегося артиста, которому предстоит пройти арку искупления, а Антон Лапенко играет видеоблогера, который построил карьеру на критике его фильмов (прозрачная отсылка к BadComedian). Если «Актерище» умудрится не раскиснуть в течение сезона, это будет настоящая бомба, но — даже работая вполсилы — сериал будет способен многих уложить на лопатки.