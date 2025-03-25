«Обвинил россиян в раболепии»: Шевчука потребовали признать иноагентом

Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов обратился в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минюст с призывом проверить и при необходимости признать лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука иноагентом. Поводом для этого стали слова музыканта на недавнем концерте в Берлине, где он заявил, что россияне страдают раболепием. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов потребовал признать лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчека иностранным агентом.

«На прошедшем в Берлине концерте лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук позволил себе оскорбить россиян, обвинив их в раболепии. Мы призываем Генпрокуратуру, СК РФ, Минюст проверить Юрия Шевчука на иностранное финансирование и в случае его обнаружения требуем признать певца иноагентом», — отметил лидер «Ветеранов России» в беседе с NEWS.ru.

Он также назвал странным то, что музыкант выступил с концертом в «стране НАТО, поставляющей оружие Киеву, чей канцлер крайне агрессивно настроен по отношению к России».

По словам Резяпова, Россия сейчас противостоит коллективному Западу, который является «хладнокровным и циничным врагом», а российские военнослужащие героически выполняют задачи в зоне спецоперации. При этом, как подчеркнул общественник, лидер «ДДТ», говоря о родине, игнорирует ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также отказывается помогать участникам СВО и их семьям.

Что произошло?

Концерт «ДДТ» в Берлине прошел 22 марта. Во время него Юрий Шевчук заявил, что россияне страдают раболепием, и выразил надежду, что когда-то они излечатся «от этого всего происходящего». Музыкант также подчеркнул, что для него родина — это «не начальство».

После этого Шевчук со сцены порассуждал о человечности, героях и о том, что его группа «пытается заслужить» право называться людьми.

Он также добавил, что его песни стали символом России и будут жить, даже когда его не станет. Как пишет портал «Страсти», зрители отреагировали на речь артиста достаточно вяло.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru отметил, что подобными высказываниями Шевчук ставит крест на своей карьере.

Не первый случай

Это уже не первый раз, когда музыканта требуют признать иноагентом. В мае 2024 года с таким обращением в Генпрокуратуру и Минюст выступил председатель Совета отцов России Андрей Згонников. Причиной стал концерт группы «ДДТ» в Дубае, где Шевчук рассказал о том, по какому сценарию идет мировая история.

«Первая концепция — это то, что все было вначале хорошо, а потом все хорошее заканчивается полной [ерундой]. А вторая концепция — что вся вот эта лажа заканчивается какой-то там революцией, чем-то хорошим», — сказал он.

Лидер «ДДТ» подчеркнул, что поддерживает вторую концепцию, потому что она «вывозит», и посоветовал зрителем также придерживать ее.

На Дудя и Слепакова составили новые протоколы о нарушении закона об иноагентах На журналиста Юрия Дудя и музыканта Семена Слепакова составили новые протоколы о нарушении закона об... 19 марта 14:03

Комментируя новости об обращении Згонникова в Минюст и Генпрокуратру, Шевчук заявил в беседе с «Газетой.Ru», что не боится проверок, потому что никаких иностранных денег не получал. Он также назвал председателя Совета отцов России «бедным, несчастным двоечником».

«Сейчас вообще очень много неграмотных людей, которые ничего не читали, не знают. Чем меньше человек читает, чем меньше он знает, тем он больше самовлюблен в свою глупость. <…> А вот такая безграмотная серость очень действенна, она любит уничтожать, запрещать. Она любит кого-то мешать с говном, потому что от этого она себя чувствует хорошо. Они возвышаются над людьми умными и образованными в своих глазах и в глазах окружающих. Именно возвышаются благодаря тому, что могут критиковать всех и вся. <…> Все-таки читать нужно, Россия всегда этим славилась. Эта безграмотность сейчас, к сожалению, с разрешения бюрократии, она сейчас прямо рулит страной», — отметил Шевчук.

В июне 2024-го Mash сообщил, что Минюст проверил речь музыканта на концерте в Дубае и передал ее ФСБ для возможного использования в работе. Официально ни Минюст, ни Генпрокуратура о результатах проверки не отчитывались.