Гибель жены, внебрачный сын и борьба с раком: как сложилась личная жизнь Александра Буйнова

Советский и российский певец, композитор и шоумен Александр Буйнов отмечает 75-летие. В 90-е его хиты «Падают листья» и «Пустой бамбук» пела вся страна, сегодня же имя артиста все чаще фигурирует в скандалах. С чего началась карьера Александра Буйнова и что происходит в его жизни сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Александра Буйнова

Александр Буйнов родился 24 марта 1950 года в Москве в многодетной семье. Его отец, Николай Александрович, ветеран Великой Отечественной войны, работал учителем физкультуры в школе, а мать, Клавдия Михайловна, была профессиональной пианисткой с консерваторским образованием . Именно благодаря ей маленький Саша и три его брата — Владимир, Аркадий и Андрей — с ранних лет занимались музыкой. В 12 лет будущий народный артист России окончил школу-семилетку академического музыкального училища при Московской консерватории имени П.И. Чайковского и организовал свой первый ансамбль с провокационным названием «Антихристы», с которым выступал на школьных вечеринках. В 1972 году Буйнов поступил на дирижерско-хоровое отделение Музыкального училища имени Гнесиных, но спустя два года оставил учебу. Диплом о высшем образовании певец получил лишь в 1992 году, когда окончил заочное отделение режиссерского факультета ГИТИСа по специальности «режиссер эстрады и массовых представлений».

close Александр Буйнов в детстве Из личного архива

Начало музыкальной карьеры и ВИА «Веселые ребята»

Еще во время учебы в школе Буйнов познакомился с Александром Градским и с 1966 года играл на клавишах в его группе «Скоморохи» . В составе коллектива он впервые попробовал себя в качестве композитора — написал песни «Трава-мурава», «Песня об Аленушке» и «Меня маменька вскормила». Сотрудничество со «Скоморохами» закончилось в 1970 году, когда артиста призвали на срочную службу в армию. После демобилизации Буйнов вернулся в Москву и продолжил заниматься музыкой: некоторое время он выступал с ансамблями «Аракс» и «Цветы», а в 1973 году присоединился к ВИА «Веселые ребята» — сначала играл на клавишах и бас-гитаре, а затем стал солистом коллектива. В числе самых популярных песен Буйнова в составе «Веселых ребят» — «Бродячие артисты» (1985), «Бологое» (1986), «Не волнуйтесь, тетя» (1987), «Бабушки-старушки» (1988) и другие. Музыкант принял участие в записи пластинок «Любовь — огромная страна» (1974), «Дружить нам надо» (1978), «Музыкальный глобус» (1979), «Дискоклуб-2» (1981), «Минуточку!» (1987), а в 1983 году вместе с композиторами Юрием Чернавским и Владимиром Матецким работал над знаменитым магнитальбомом коллектива «Банановые острова».

close Музыканты Александр Буйнов (слева) и Сергей Перегуда из ансамбля «Веселые ребята», 1988 год Роман Подэрни/ТАСС

Сольная карьера Александра Буйнова

В 1989 году Буйнов ушел из «Веселых ребят» и начал сольную карьеру: сначала он выступал вокалистом Московского концертного объединения «Эра», затем стал артистом фирмы «АРС», а в 1993 году организовал собственный музыкально-танцевальный коллектив «Чао». Пик популярности артиста пришелся на середину 90-х и первую половину нулевых: в этот период он записал более десяти сольных альбомов, в которые вошли его главные хиты — «Падают листья» (1995), «Посидим-помолчим» (1996), «Острова любви» (1999), «Горький мед» (2003), «Пусть» (2004) и «Пустой бамбук» (2006). В 1997 году Буйнов озвучил персонажа Григория Распутина в голливудском мультфильме «Анастасия», а в 1998-м снялся в телепроекте «Старые песни о главном — 3» и исполнил песню Rasputin вместе с немецкой группой Boney M. В 2002 году певец получил звание Заслуженного артиста России, а в 2010-м стал народным артистом . За годы сольной карьеры Александр Буйнов выпустил 18 альбомов, последний из которых — сборник песен на стихи Михаила Гуцериева «Утонувшее небо» — вышел в 2018 году.

close Певец Александр Буйнов, 1991 год Алексей Антонов, Олег Власов/ТАСС

Личная жизнь Александра Буйнова

Александр Буйнов трижды был женат . Со своей первой супругой Любовью Вдовиной певец познакомился во время службы в армии на Алтае. После демобилизации Буйнов привез возлюбленную в Москву, но родители приняли невестку холодно — деревенская девушка показалась им слишком «простой». Полтора года молодожены жили с родителями и братьями артиста, после чего Буйнов отправил супругу обратно на Алтай, пообещав вернуться за ней, как только решит вопрос с отдельным жильем.

«На перроне Курского вокзала происходит трогательная сцена из индийского фильма: слезы льются из глаз, мы не можем оторваться друг от друга, и все-таки рыдающая Любаня уезжает. Все, конец фильма… Больше мы с ней не встретились никогда. Разводились заочно. Я считал себя безумно виноватым перед ней», — признавался певец «СтарХиту».

Вдовина тяжело переживала развод с музыкантом: замуж она больше не вышла, начала злоупотреблять алкоголем, а в 2006 году трагически погибла при пожаре .

Со своей второй женой Людмилой Буйнов познакомился еще до развода с Вдовиной. Впоследствии артист не раз говорил о том, что повел девушку в ЗАГС вовсе не из-за безумной любви: «Честно говоря, создавать с ней семью я не собирался, но все же женился. Пошел на это, что называется, по беременности, когда барышня была на девятом месяце. Никому никогда не посоветовал бы поступать так же». В 1973 году у супругов родилась дочь Юлия, ради которой Буйнов прожил с нелюбимой женщиной вплоть до 1985 года. Однако верным мужем он не был.

«У меня был продолжительный роман, настоящая страсть. Жил на два дома. Неоднократно возвращался в квартиру к супруге, чтобы собрать вещи, но тут подходила дочь Юля, умоляла меня остаться. В результате я рвал отношения с той, другой женщиной, но уже через несколько дней опять был у нее», — признавался певец Лере Кудрявцевой.

В 1985 году Буйнов познакомился с сотрудницей Института красоты, врачом-косметологом Аленой Гутман. В том же году певец развелся с Людмилой, а в 1987-м женился на Гутман, брак с которой по сей день называет своим «самым правильным поступком».

close Александр Буйнов с супругой Еленой, 2015 год Алексей Филиппов/РИА Новости

В 2000 году Буйнов узнал, что у него есть внебрачный сын Алексей: мальчик родился в 1987 году после мимолетного романа артиста с поклонницей из Венгрии . По словам певца, он был «в легком шоке» и ждал, что мать мальчика потребует алименты, но этого не произошло. Сегодня Алексей живет в Венгрии, поддерживает ли он связь со своим знаменитым биологическим отцом — неизвестно.

Проблемы со здоровьем Александра Буйнова

С начала нулевых Александр Буйнов борется с раком предстательной железы . Артист прошел несколько курсов лечения и в 2011 году заявил журналистам, что находится в ремиссии. В 2023 году в эфире шоу «Эмпатия Манучи» он признался, что раз в полгода делает «секретный укол» для профилактики и старается не думать о болезни. Однако в конце 2024 года в СМИ появились слухи о резком ухудшении здоровья артиста и присвоении ему паллиативного статуса. Супруга Буйнова эту информацию опровергла, заверив журналистов, что певец отлично себя чувствует и готовится к предстоящему концерту в Кремле.

close Певец Александр Буйнов на Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2025» Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Кто хочет его увидеть умершим и увидеть в больнице, путь к нам приедет, возьмет у Саши интервью, поговорит с ним, пройдет с ним 10 километров, как он каждый день ходит <…> За короткий период нас уже третий раз хоронят, все похоронить не могут. Ну какая больница, зайдите в его соцсети, только вчера концерт был», — заявила Алена Буйнова журналистам Woman.Ru.

В январе 2025 года Telegram-канал SHOT сообщил, что Александр Буйнов травмировал позвоночник и был экстренно прооперирован в одной из московских больниц. В тот же день певец вышел на связь с журналистами и опроверг слухи о своей госпитализации: «Эти «журналисты» упорно пытаются навязать народу свое «желтое», бездоказательное мнение. Я «свеж и спел», как поется в моей песне».

ДТП с участием Александра Буйнова

По данным СМИ, 26 февраля 2025 года Александр Буйнов ехал на своем внедорожнике по Подмосковью и сбил 61-летнюю Аллу Смирнову, которая шла по пешеходному переходу. Женщину госпитализировали с разрывом связок, а виновник аварии на протяжении нескольких недель оставался в центре внимания журналистов — певца обвиняли в том, что он «летел» на огромной скорости, пытался скрыться с места происшествия и не принес извинения пострадавшей. 14 марта Буйнов рассказал свою версию произошедшего в ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия», а в качестве подтверждения своих слов предоставил запись с видеорегистратора, которая показала, что скорость автомобиля была не больше 20 км/ч, причем сразу после удара певец вышел из машины и предложил женщине свою помощь.

«Я не снимаю с себя вины. Был наезд. Но не удар, а толчок. На кадрах с моего регистратора видно, что женщина присела и оставалась в этом положении, не ложилась на землю. Очень обидно было слышать, что я струсил и убежал. На записи видно, что я сразу вышел и подошел к ней», — рассказал он.

close Baza/VK

18 марта сын пострадавшей Алексей рассказал журналистам mk.ru, что его мать выписали из больницы, она находится дома под присмотром врачей, но чувствует себя плохо из-за постоянных болей в ноге и пояснице. Он уточнил, что в скором времени женщине может потребоваться сложная, возможно, платная операция, но подчеркнул, что денег от Буйнова семья брать не намерена.

«Мы отказались и от подарков, и от какой-любой встречи с ним тем более. Больше он не звонил и не спрашивал, какую-либо помощь или деньги на лечение не предлагал ни разу. Да мы бы и не взяли! Наша семья не из тех, кто будет зависеть от какого-то, пусть даже известного артиста, клянчить тем более никогда не будем. Пусть он ответит так, как решит суд. А он, видимо, суда и боится больше всего», — заявил он.

Чем сегодня занимается Александр Буйнов

Несмотря на трудности со здоровьем, Александр Буйнов продолжает давать концерты, участвовать в телевизионных проектах и записывать новые песни — в 2024 году музыкант представил синглы «Мы просто люди» и «Спел и свеж», а в феврале 2025-го состоялась премьера композиции «Друг». Свое 75-летие народный артист России планирует отметить с размахом — 6 апреля Александр Буйнов представит юбилейный концерт «А я — артист» в Государственном Кремлевском дворце.