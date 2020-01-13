«Фонограммное фуфло»: как «подрались» Кадышева и Бабкина

Шоумен Рустам Солнцев в своем Instagram написал о драке между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, ссылаясь на текст якобы существующих мемуаров последней под названием «Рок-н-ролл – это я!» Согласно посту звезды телепроекта «Дом-2», инцидент произошел на съемках одного из «новогодних огоньков».

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«Какие у Нади Кадышевой забавные мемуары. Сами гляньте: «Последний раз я дралась с Бабкиной на съемках «Новогоднего огонька». Ну, как дралась — вмазала пару раз этой крашенной бездарной [стерве] баяном по сусалам и пошла на сцену. Она мне в спину начала махать депутатским удостоверением, угрожать, а я ей в ответ: «Ты еще пенсионным помаши — толку больше будет!

Если играешь живую музыку — умей держать удар, а если ты фонограммное фуфло, то ты и по жизни пустышка — тебя тронь, ты и рассыплешься! Ты покажи мне свои хиты, а я тебе покажу свои, и тогда мы поглядим, кто чего стоит в этой жизни…» (с) Книга Надежды Кадышевой «Рок-н-ролл – это я!», — шокировал своих подписчиков Солнцев.

Позднее, впрочем, представители театра «Золотое кольцо» (народная артистка является солисткой одноименного ансамбля) опровергли достоверность написанного шоуменом, заверив, что книги «Рок-н-ролл – это я!» не существует вовсе.

О лживости написанного Солнцевым заявил и Александр Велор, пресс-атташе театра «Русская песня», художественной руководительницей которого является Бабкина.

«Это фейк, потому что Надежда Кадышева не могла сказать такого. Надежда Георгиевна опровергает эту информацию. Подобной ситуации никогда не было, таких оскорблений артистки не могут позволить в адрес друг друга», — цитирует его РИА «Новости».

Наконец, по мотивам резонансной публикации шоумена высказался и концертный директор Бабкиной Сергей Горох. Он, в частности, заверил, что представленные в ней оскорбления никак не заденут певицу.

«Безусловно, неэтично это выплескивать на публику. Такие мысли иметь в голове — уже неэтично! Это может себе позволить только невоспитанный человек. Бабкину это абсолютно не заденет. Она самодостаточный человек, хорошо стоящий на ногах и в творчестве, и во всем остальном. С творчеством у нее все замечательно. Поэтому всякие такие мелкие обсуждения, тявканья пройдут незаметно для Надежды Георгиевны», — передает его слова Daily Storm.

При этом Горох, вероятно, не усомнившийся в существовании мемуаров Кадышевой (в сети о подобной книге ранее упоминаний не было), призвал не обращать внимания на скандальные высказывания, которые якобы позволила себе Кадышева: «Потому что это какие-то личные отношения друг к другу, а не оценка творчества». Вместе с тем он признался, что удивился поведению певицы, так как знает ее с другой стороны, — и не понимает, почему она якобы опустилась до публичного оскорбления коллеги.

«Я Надежду Кадышеву знаю совершенно с другой стороны — хорошей, адекватной. Она добрый человек. Что случилось в этой ситуации — мне просто странно и непонятно. Они никогда не конфликтовали. Даже пели дуэтом несколько лет назад», — пояснил представитель Бабкиной.

В заключение он назвал «абсолютными слухами» сообщения СМИ о том, что между артистками в последние годы якобы сложились непростые отношения.

Примечательно, что негативно отреагировали на публикацию Солнцева и некоторые его подписчики, возмутившиеся написанным шоуменом. Среди прочего они обвинили его во лжи, а также предположили, что данный пост может привести его в суд, если представленная в нем информация действительно окажется полным фейком.

«Автор, у вас с головой все в порядке? Вы что пишете? Оскорбление двух личностей уже! Свое мнение держите при себе, а то вы, автор, под уголовную статью попали»; «Хоть так хайпанешь <...>, да ? Какой идиот тебе поверит?»; «Что за бред вы несете?! Вы вообще отдаете себе отчет, что попадаете под статью за клевету и оскорбление личности?» — писали недовольные пользователи.