Фильмы для взрослых, «Дом 2» и пять мужей: где сегодня Елена Беркова

Актриса, певица и телеведущая Елена Беркова отмечает 40-летие. За годы карьеры эпатажная звезда успела попробовать себя в самых разных ипостасях — снималась в фильмах для взрослых, записывала песни, играла в театре, баллотировалась в президенты и принимала участие в боях ММА. С чего начинала свой тернистый путь к звездам Елена Беркова и чем она занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность

Елена Беркова родилась 11 марта 1985 года в Мурманске. Когда девочке исполнилось два года, семья переехала в украинский город Николаев, где будущая звезда пошла в школу. Лена хорошо училась, занималась музыкой, конным спортом, бальными танцами и художественной гимнастикой, в которой добилась больших успехов. Родители надеялись, что их дочь свяжет свою жизнь со спортом, но Беркова мечтала о карьере модели. В 14 лет она начала сотрудничать с модельными агентствами и сниматься в рекламе, однако на подиум Беркову не взяли из-за невысокого роста (158 см).

Начало карьеры и «Дом-2»

В 2001 году несостоявшаяся модель переехала из Николаева в Санкт-Петербург, где познакомилась с норвежским фотографом Петтером Хегре, который предложил ей попробовать себя в роли актрисы в фильмах для взрослых. Сначала Беркова снималась в веб-студии, затем стала появляться в американских порнофильмах, благодаря которым «русская Саша Грей» довольно быстро прославилась в индустрии и начала зарабатывать приличные деньги. Всего в фильмографии Елены Берковой 15 картин с пометкой 18+.

close Aleksey Trishin/Global Look Press

Но настоящую славу Берковой принес телепроект «Дом-2», участницей которого она стала в 2004 году. За 56 дней в эфире знаменитой телестройки звезда успела отличиться не только эпатажным поведением, но и бурными отношениями с другим участником проекта Романом Третьяковым. Беркова была одной из самых ярких и популярных героинь шоу, однако ей пришлось покинуть проект после того, как руководство канала узнало о ее работе в порноиндустрии. Спустя несколько месяцев после «дисквалификации» вышел фильм «Дом-2, или Как заняться любовью с Еленой Берковой», который побил все рекорды продаж и принес исполнительнице главной роли хороший гонорар.

Карьера в кино и на телевидении

После ухода из «Дома-2» Елена Беркова продолжила строить карьеру в шоу-бизнесе. Звезда принимала участие в откровенных фотосессиях и снималась в эротических видео, а в 2005 году ее фильмография пополнилась первой «обычной» киноработой — эпизодической ролью в ленте «Бандитский Петербург 7: Передел». Впоследствии актриса снялась еще в нескольких фильмах и сериалах, среди которых «Половинки» (2012), «Розыск 2» (2013), «Свет и тень маяка» (2014), «Что творят мужчины! 2» (2015) и «Все или ничего» (2018), а также выступила в качестве режиссера короткометражной ленты «3 минуты» (2016), вдохновением для которой стала культовая картина Гаспара Ноэ «Необратимость» (2002). С 2007 по 2008 год Беркова была ведущей программы «Бесспорно» на телеканале «МУЗ-ТВ», в 2009 вела передачу «Голые новости» на радиостанции «Мегаполис FM», с которой позже ушла на телеканал «Россия 2», а в 2012-м снялась в сериале «RadioSex» для телеканала MTV. Последний фильм для взрослых с участием Елены Берковой вышел в 2017 году.

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Певица и театральная актриса

В 2010 году Беркова заявила о своем намерении представлять Россию на конкурсе «Евровидение»: она записала песню «The bear arrived» (с англ. — «Медведь пришел»), но проиграла в отборочном туре музыкальному коллективу Петра Налича. Несмотря на неудачу, Беркова продолжила развивать карьеру певицы — записала несколько синглов, самыми популярными из которых стали «Звезда стриптиза» (2011), «Стала другой» (2017) и Танцуй» (2021). Разносторонняя артистка попробовала себя и на театральных подмостках: в 2014 году Беркова присоединилась к труппе Московского драматического театра и принимала участие в классических постановках по произведениям Михаила Булгакова. Впрочем, союз с театром прожил недолго — из-за регулярных дисциплинарных нарушений контракт с актрисой не продлили.

Проблемы с законом

В феврале 2011 года Елену Беркову задержали в одном из подмосковных ночных клубов с запрещенными веществами. Арестовывать экс-звезду «Дома-2» не стали, оставив под подпиской о невыезде до решения суда. Беркова полностью признала свою вину, а поскольку на момент правонарушения она одна воспитывала полуторагодовалого сына, суд приговорил ее к трем годам условного срока.

Политическая карьера

В 2009 году Елена Беркова заявила о своем намерении баллотироваться в мэры Сочи. Звезда, которая на тот момент была беременна, собрала штаб, подготовила программу благоустройства города и даже записала обращение к избирателям, однако в бюллетени так и не попала, поскольку незадолго до выборов ее доверенное лицо исчезло с предвыборным залогом в размере $10 тыс. Но Беркова не сдалась и в 2017 году выставила свою кандидатуру уже на президентский пост. В рамках своей предвыборной программы она, в числе прочего, предложила вернуть закон о тунеядстве и смертную казнь за сексуальные домогательства, а также выступила за введение цензуры на одежду и штрафовать за слишком короткие юбки. Примечательно, что в своем видеообращении кандидат предстала перед избирателями и вовсе без нее, ограничившись нижним бельем, чулками и туфлями на шпильках. Но попасть в список кандидатов ей опять не удалось: президентом России может стать гражданин старше 35 лет, Берковой же на момент выборов было лишь 32 года. Последнюю на сегодняшний день попытку попасть в политику актриса предприняла в 2019 году, когда заявила, что планирует побороться за кресло губернатора родной Мурманской области. Впрочем, на этот раз дальше интервью местной прессе и постов в соцсетях дело не пошло.

close 2 ноября 2017 года Беркова заявила о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента РФ и даже записала видео с «предвыборной программой» Кадр из видео/YouTube.com

Личная жизнь

Личная жизнь Елены Берковой всегда была бурной. Впервые она вышла замуж в 2000 году: избранником 16-летней девушки стал мужчина по имени Альберт, вместе с которым она открыла свое первое брачное агентство в родном Николаеве. Бизнес был успешным, но семейная жизнь не задалась и спустя три года после свадьбы супруги развелись. Вторым мужем стал 50-летний бизнесмен из Петербурга Владимир Химченко. В 2005 году влюбленные поженились, а в 2007-м развелись — по словам Берковой, супруг оказался слишком ревнивым и не одобрял ее «творчество». В декабре 2008 года звезда вышла замуж за стриптизера Ивана Белькова, от которого спустя полгода родила сына Евгения. Впрочем, уже в ноябре 2009 года актриса объявила о разводе с Бельковым, а в начале 2010-го начала встречаться с Владимиром Савро. В 2013 году в эфире шоу «Говорим и показываем» на телеканале «НТВ» Савро предложил Берковой руку и сердце, а спустя несколько месяцев пропал без вести в Севастополе, куда приехал вместе с невестой на съемки ее клипа. Полиция рассматривала две основных версии: утонул в море или был убит, хотя тело мужчины так и не было найдено.

close Елена Беркова и актер Андрей Стоянов на территории отеля «Жемчужина» в Сочи, 2018 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Два года Беркова носила траур, а в 2015 году представила публике нового возлюбленного — актера Андрея Стоянова. В июне 2017 года они поженились в Москве, в сентябре обвенчались на Кипре, а ровно через год Стоянов объявил о расставании с супругой, поблагодарив ее за «волшебное время, проведенное вместе». Уже в марте 2019 года Беркова рассказала подписчикам личного блога, что получила предложение руки и сердца от миллиардера Александра Путинцева. Весной 2020 года звезда сообщила о скором пополнении в семье, а спустя пару месяцев призналась, что рассталась с Путинцевым и пережила выкидыш.

Чем сегодня занимается Елена Беркова

Сегодня Елена Беркова позиционирует себя как актриса, певица, ведущая, диджей и руководитель собственного продюсерского центра BERKOVA Pro`duction. Согласно информации на официальном сайте звезды, она продолжает сниматься в кино и рекламе, готовит к выпуску авторскую программу и занимается музыкальной карьерой, а также ведет бизнес — развивает сеть магазинов товаров для взрослых. Кроме того, последние три года Беркова увлекается смешанными единоборствами и принимает участие в состязаниях поп-ММА. На счету 40-летней артистки десятки выигранных боев, среди пораженных ей знаменитостей — маргинальная блогерша Иришка Чики-Пики, телеведущая Дана Борисова, экс-участник «Дома-2» Николай Должанский, российская порноактриса Лола Тейлор и другие звезды. На заре своей карьеры в ММА Беркова вызывала на бой профессиональных спортсменов Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, но они поступили как истинные джентльмены и отказались сражаться с порнозвездой.