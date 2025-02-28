Смерть Джина Хэкмена и его жены вызвала подозрения. Полиция проведет расследование

В штате Нью-Мексико ведется расследование обстоятельств смерти известного актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы. Их тела были обнаружены в собственном доме без явных признаков насильственной смерти, однако детали происшествия вызвали вопросы у следователей.

Смерть актера Джина Хэкмена и его жены пианистки Бетси Аракавы привлекла внимание следователей, которые считают обстоятельства трагедии подозрительными. По данным офиса шерифа округа Санта-Фе, тела 95-летнего Хэкмена и 63-летней Аракавы были обнаружены 27 февраля в их доме в Нью-Мексико. Хотя явных признаков насильственной смерти не было, ряд деталей заставил детективов начать более тщательное расследование, сообщают Variety и TMZ.

Обстоятельства трагедии

Рабочие по обслуживанию дома, обнаружившие тела, сообщили, что не видели супругов около двух недель, что само по себе казалось странным, учитывая их обычно стабильный распорядок. Тело Аракавы было найдено в ванной, рядом с открытым флаконом рецептурных лекарств и рассыпанными таблетками. Неподалеку лежала мертвая собака.

Сам Хэкмен был обнаружен в другой комнате, примыкающей к кухне. Его солнцезащитные очки валялись рядом, что могло свидетельствовать о внезапном падении актера.

Дверь в дом была открыта, но следов взлома обнаружено не было.

Детектив Рой Арндт в своем ходатайстве о выдаче ордера на обыск подчеркнул, что обстановка требует детального анализа. Первоначальная проверка дома на предмет утечки природного газа не выявила опасных концентраций, а эксперты исключили вероятность отравления угарным газом.

Тела начали мумифицироваться

Следователи осмотрели дом в поисках улик, которые могли бы указывать на насильственный характер смерти. Были исследованы тупые и острые предметы, которые могли быть использованы в качестве оружия, однако на телах отсутствовали следы ножевых или других ранений. Тела находились в стадии разложения, а конечности уже замумифицировались, что указывает на длительное пребывание без обнаружения.

Отдельное внимание привлекла гибель одной из собак супругов.

Немецкая овчарка была найдена мертвой в ванной, в то время как две другие собаки, оставшиеся в доме, были живы и не проявляли признаков какой-либо болезни.

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса пока воздерживается от комментариев, сославшись на необходимость дождаться окончательных результатов экспертиз. Вскрытия были проведены в четверг, однако их предварительные итоги не дали точного ответа на главный вопрос — что стало причиной смерти супругов. Офис медицинского следователя продолжает анализ токсикологических тестов, которые могут пролить свет на трагические обстоятельства.