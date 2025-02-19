Три брака, скандал с «отменой» и сбывшаяся мечта: как сложилась жизнь Юрия Антонова

Советский и российский музыкант, певец и композитор Юрий Антонов отмечает 80-летний юбилей. Его песни пела вся страна, пластинки продавались миллионными тиражами, а концерты собирали аншлаги. Как начинался путь артиста к славе и чем Юрий Антонов занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Юрия Антонова

Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте в семье военнослужащего и домохозяйки. После окончания Великой Отечественной войны семья сначала переехала в Берлин, где служил отец Антонова, а затем в Белоруссию. Творческий путь Юрия Антонова начался в небольшом городе Молодечно в Минской области: там будущий народный артист окончил музыкальную школу по классу аккордеона и устроился на первую работу — руководителем хора в железнодорожном депо.

«Получал 60 рублей, по тем временам хорошие деньги для мальчишки. Мне тогда было всего 14 лет. Отдавал заработанное родителям, ну и себе на лимонад оставлял пару рубликов. Помню, как взваливал на спину трофейный аккордеон, привезенный из Германии, и на попутках добирался до места работы», — рассказывал музыкант в интервью «Вечерней Москве».

В 1963 году Антонов окончил Молодечненское музыкальное училище и переехал в Минск, где сначала преподавал в детской музыкальной школе, а затем устроился солистом-инструменталистом в Белорусскую государственную филармонию. В конце 1964-го Антонов был призван на срочную службу в армию, а после демобилизации вернулся в филармонию и стал музыкальным руководителем инструментального ансамбля «Тоника», солистом которого был популярный белорусский певец Виктор Вуячич.

close Юрий Антонов, 1 июля 1981 года В. Киселев/РИА Новости

Начало музыкальной карьеры Юрия Антонова

В 1969 году Юрий Антонов переехал в Ленинград, где присоединился к популярному ВИА «Поющие гитары», в составе которого впервые попробовал себя в качестве вокалиста и композитора. В этот период он написал песни «Аэропорт», «О добрых молодцах и красных девицах» и «Если любишь ты», а также свой первый всесоюзный хит «Нет тебя прекрасней».

В 1970 году вдохновленный первым успехом Антонов переехал в Москву. В столице его карьера продолжила идти в гору: сначала он стал солистом-вокалистом ВИА «Добры молодцы», затем присоединился к оркестру «Современник», после чего возглавил сразу два музыкальных коллектива — ансамбль при Московском мюзик-холле и ВИА «Магистраль» при Московской областной филармонии. В 1973 году фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила первую мини-пластинку Юрия Антонова, композиции с которой «У берез и сосен» и «Ну что с ним делать?» принесли музыканту новую порцию славы.

В этот же период молодой композитор начал писать для мэтров советской эстрады 70-х: песни Антонова появились в репертуаре Льва Лещенко и Валерия Ободзинского, ВИА «Веселые ребята», «Земляне» и других. Первый долгоиграющий альбом Юрий Антонов выпустил в Югославии в 1981 году. Спустя много лет в эфире ток-шоу «Судьба человека» музыкант признался Борису Корчевникову, что выпустить полноценную пластинку в СССР он не мог, так как не был членом Союза композиторов.

close Юрий Антонов, 1984 год Валентин Мастюков/ТАСС

Пик популярности Юрия Антонова

В начале 80-х Антонов начал работать с группой «Аракс», с музыкантами которой выпустил три мини-пластинки, разошедшиеся тиражом более 20 млн экземпляров. Композиции «Зеркало», «Золотая лестница», «Я вспоминаю» и «Мечта сбывается» стали всесоюзными хитами, а сам Антонов — лучшим певцом 1982 года по версии хит-парада «Звуковая дорожка» газеты «Московский комсомолец».

В следующем году в СССР вышел первый большой альбом артиста «Крыша дома твоего», с заглавной песней с которого Антонов прошел в финал «Песни года — 1983». Впоследствии пластинка заняла 34-е место в списке «50 лучших русских альбомов всех времен. Выбор молодых музыкантов» по версии журнала «Афиша». Параллельно с записью новых песен Антонов активно гастролировал по СССР, выступая на лучших площадках страны. В 1983 году артист приехал в Ленинград, где за 15 дней дал 28 концертов, каждый из которых собрал 14 тыс. зрителей.

В 1985 году Юрий Антонов представил вторую большую пластинку «Поверь в мечту», песни для которой записал с музыкантами группы «Аэробус». В этом же году в Финляндии вышел первый англоязычный альбом артиста ​​My favorite songs, состоявший из 13 ранее написанных Антоновым песен, но в других аранжировках и с далекими от русскоязычных оригиналов текстами. В 1987-м фирма «Мелодия» выпустила третью большую работу артиста: в альбом «От печали до радости» вошли три новых композиции Антонова, а также песни, записанные им с солистами «Аракса» Сергеем Беликовым и Анатолием Алешиным. Тогда же на телевидении вышел музыкальный фильм «О тебе и обо мне», состоящий из клипов на песни Антонова.

close Юрий Антонов во время время общения со своими поклонниками на торжественной церемонии открытия именной плиты Ю. М. Антонова, приуроченной к присвоению певцу звания «Народный артист Российской Федерации», 1997 год Олег Булдаков/ТАСС

Скандал в Куйбышеве и карьерный спад

В том же 1987 году произошел скандал: во время выступления в Куйбышеве один из зрителей назвал Антонова «халтурщиком» (считается, что до этого артист позволил себе публичную шутку над членами местного отделения КПСС), после чего музыкант ушел со сцены и отказался продолжать концерт. Об инциденте немедленно узнали в местном обкоме партии, где решили отменить все последующие выступления артиста в городе. Скандал в Куйбышеве положил начало спаду в карьере Антонова: ему запретили выезд за границу, сняли с теле- и радиоэфиров. После того как музыкант не смог выехать на запланированные гастроли в Финляндию, он написал письмо Михаилу Горбачеву. По слухам — письмо попало к одному из ближайших людей главы СССР, Александру Яковлеву, который помог Антонову возобновить концертную деятельность и вернуться в эфиры.

В 90-х Юрий Антонов представил еще семь студийных альбомов: «Лунная дорожка» (1990), Mirror (1991), «Несет меня течение» (1993), «Музыка и песни из кинофильмов» (1994), «Песни для детей» (1996), «Зеркало» (1996) и «От печали до радости» (1998). В начале нового тысячелетия вышел диск «Нет тебя прекрасней» (2001), после чего артист взял паузу и почти 20 лет не записывал новых песен. Всего в дискографии Юрия Антонова более 50 синглов и студийных альбомов, последний из которых — «Дорога к морю» — вышел в 2018 году.

close Юрий Антонов во время концерта, 2002 год Виктор Борисов/ТАСС

Личная жизнь Юрия Антонова

Юрий Антонов был женат трижды. В 1976 году молодой музыкант женился на сотруднице «Ленконцерта» Анастасии (в некоторых источниках указано, что девушку звали Ида). Антонов, который к тому моменту уже стал востребованным артистом, знал, что его возлюбленная собирается эмигрировать в США и планировал отправиться на Запад вместе с ней. Незадолго до вылета он поехал в Минск, чтобы попрощаться с родителями, а вернувшись в Ленинград, заявил супруге, что остается в СССР.

«Мой отец — военный человек. Когда я к нему приехал, он чуть не заплакал. И я под этим впечатлением приехал в Питер и тут же подал заявление, что отказываюсь от поездки. И она уехала. А я в очередной раз сделал правильный выбор», — рассказывал Антонов.

Вскоре после переезда Анастасии в США супруги официально развелись. По данным СМИ, первая жена Антонова до сих пор проживает в Нью-Йорке.

В 1980 году Юрий Антонов женился на гражданке Югославии Мирославе Бобанович. Возлюбленной удалось уговорить артиста переехать к ней в Загреб, но ненадолго: через несколько месяцев после свадьбы Антонов заскучал по родине и вернулся в СССР. Какое-то время супруги приезжали друг к другу, однако в итоге брак все же распался. В 2020 году телеведущий Борис Корчевников спросил у Антонова, любил ли он свою вторую жену или просто с ее помощью хотел записать в Югославии пластинку, на что тот ответил: «Я женился, потому что женщина мне понравилась. А заодно хотел и пластинку выпустить. А что, одно с другим несовместимо? Я был очень предусмотрительный».

О третьей супруге Юрия Антонова практически ничего не известно. По информации из открытых источников, ее зовут Анна, в браке с ней у музыканта родились дочь Людмила и сын Михаил. Но и этот союз просуществовал недолго. Сегодня Анна вместе с дочерью проживают во Франции, а Михаил — в Москве.

close Певец и композитор Юрий Антонов, 30 июля 2008 года Maxim Burlak/Global Look Press

Состояние здоровья Юрия Антонова

В 2018 году Юрий Антонов неудачно упал и порвал мениск коленного сустава. Поначалу музыкант игнорировал боль и обратился к врачам, только когда она стала невыносимой. Народный артист перенес три операции — в 2019, 2020 и 2021 годах — но легче не становилось. В 2023 году в беседе с msk1.ru Антонов признался, что ему сложно выступать на концертах из-за постоянных болей: «Я уже так устал, что концерты для меня не так важны. Нога болит у человека, что уж поделать».

Весной 2024 года Юрий Антонов рассказал журналистам «Пятого канала», что во время одного из последних выступлений из-за ошибки техперсонала он чуть не лишился слуха: «У меня и так со слухом не очень. Такой силы были мониторы, такой, вы себе не представляете. Я удар звуковой испытал просто». Он добавил, что до сих пор мучается от болей в колене, а чтобы снизить нагрузку на сустав, сел на диету — убрал из рациона алкоголь и мясо, сократил порции еды.

«Я просто, как вам сказать, на голодном пайке начал сидеть. Только начал еще… Фрукты, овощи», — поделился он.

close Певец Юрий Антонов на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон» в Москве, 12 декабря 2024 года Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Чем сегодня занимается Юрий Антонов

Сегодня Юрий Антонов редко дает концерты и практически не выпускает новых песен. Среди последних его работ — дуэт «На Арбате», записанный с Леонидом Агутиным в 2013-м, трек «Любимая», исполненный с Григорием Лепсом на «Золотом граммофоне» в 2021-м, а также представленная несколько месяцев назад композиция «Сладкий мед».

Народный артист живет в собственном доме в Подмосковье в окружении многочисленных питомцев — кошек, собак, белок и птиц. По словам Антонова, у него дома целый зоопарк: «Больше всего у меня пернатых — я же Петух по гороскопу. <...> У меня такие экзотические породы пернатых — фазаны и павлины бегают. Есть пять собак, белки. У меня много куриц, уток, гусей, павлинов — живут в домиках и кушают регулярно. Я покупаю 800 кг семечек в год».

80-летний юбилей Антонов планирует отметить с размахом, но о подарках не задумывается: «Будет много народу, очень уважаемые люди. Дело не в подарках, они мне уже не нужны. Я организовываю праздник для того, чтобы отметить эту серьезную дату. Хочу просто увидеть своих приятелей, друзей, с которыми я много лет знаком».