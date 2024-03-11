Как приготовить идеальные блины: 6 лучших рецептов к Масленице

Блины — традиционное блюдо русской кухни и главное в меню Масленичной недели. Несмотря на простоту классического рецепта, они довольно капризны в приготовлении. Чтобы комом не был даже первый блин, а процесс готовки приносил только удовольствие, нужно знать несколько секретов. «Газета.Ru» поговорила с пищевым технологом и узнала все тонкости приготовления тонких кружевных блинов, а шефы модных ресторанов поделились своими авторскими рецептами.

Секрет идеальных блинов

По мнению главного технолога сети ресторанов «Много лосося» Людмилы Румянцевой, ключевой секрет идеальных блинов кроется в хорошем тесте, которое во многом зависит от качества муки.

«Важно, чтобы в муке было достаточно клейковины, — благодаря клейковине блины приобретут эластичность и не будут рваться, их будет легче переворачивать на сковороде», — пояснила она.

Помимо муки эластичность тесту придают яйца — чем больше яиц, тем эластичнее блины. Но тут все равно важно не переборщить: четырех яиц на литр молока вполне достаточно, если добавить больше, блины могут получиться «резиновыми».

Еще один ингредиент, который добавит тесту эластичности, — масло. На литр молока хватит 3-4 столовых ложек растительного масла.

«Можно использовать подсолнечное или оливковое масло, но только не сливочное. Сливочное масло уничтожит ваши идеальные блины в пух и прах», — предостерегла Румянцева.

Для приготовления блинов подойдет любое молоко, в том числе альтернативное — кокосовое, овсяное, рисовое или миндальное. Любителям тонких бездрожжевых блинов Румянцева посоветовала использовать пастеризованное коровье молоко 3,2–4% жирности и смешивать его с водой в равных пропорциях.

«Следите за температурой молока: оно не должно быть теплым и тем более горячим! Замешивать тесто нужно именно на холодном молоке», — предупредила эксперт.

Успех блинов зависит также и от сковороды, на которой они пекутся. Классика жанра — «бабушкина» чугунная сковорода. Из минусов — у таких сковородок нет специального антипригарного покрытия, а значит, для приготовления блинов вам потребуется гораздо больше масла. Альтернатива чугунной сковороде — алюминиевая с тефлоновым покрытием.

«Подойдет и обычная тефлоновая сковорода с тонкими и невысокими краями. Главное — предварительно как следует ее раскалить», — уточнила Румянцева.

close 100% Shutterstock

Рецепт классических блинов

Существует немало разновидностей блинов, но самые популярные — тонкие кружевные блинчики на молоке. Они универсальны и хороши как сами по себе, так и для фарширования и приготовления рулетов или тортов. Своим авторским рецептом классических блинов с «Газетой.Ru» поделился шеф-повар и кулинарный исследователь Алексей Онегин.

Для приготовления потребуется: 3 яйца; 1,5 ст. л. сахара; 0,5 ч. л. соли; 2 стакана молока; 1 стакан жирных сливок; 2 стакана муки; растительное масло для жарки.

Взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте один стакан молока и просеянную муку — и размешайте до однородной массы. Добавьте еще один стакан молока и стакан сливок — и снова размешайте до однородности. Капните на сковороду немного растительного масла и распределите его по всей поверхности. Влейте примерно половину половника (точное количество зависит от размеров сковороды) жидкого теста на сковороду и быстро, пока оно не успело схватиться, поверните сковороду так, чтобы тесто растеклось равномерно. Подождите чуть меньше минуты и переверните блин на другую сторону. Готовые тонкие блинчики укладывайте на подогретую тарелку, чтобы они не слишком остыли, пока вы жарите остальные.

close 100% Пресс-служба ресторана «Матрешка»

Как приготовить гурьевские блины

Историк русской кухни и бренд-шеф ресторана «Матрешка» Влад Пискунов рассказал, как приготовить скороспелые гурьевские блины. Такие блины издревле готовили на Руси: их называли «скородумками» или «скороспелками», они готовились на кислом молоке. А чтобы блины назывались гурьевскими, в тесто должен был добавляться отдельно взбитый в пену желток. Результат оправдывает усилия: блины получаются очень нежные, чуть тянущиеся и хорошо держат начинку.

Для приготовления потребуется: 800 г пшеничной муки; 8 яиц; 100 г сливочного масла; 800 мл простокваши или молока; 2 ст. л. сахара; 1 ст. л. соли; растительное масло для жарки.

Отделите желтки от белков, добавьте муку, простоквашу, растопленное масло, соль и сахар. Тщательно вымесите тесто, разбавьте водой до требуемой консистенции и уберите в холодильник на один час. Белки взбейте в плотную пену, добавьте в тесто и аккуратно перемешайте, после чего сразу начинайте жарить.

close 100% Shutterstock

Рецепт блинов из кислого теста

Альтернатива «скороспелкам» — пшеничные блины из кислого теста (выбродившим при помощи закваски — то есть дрожжей). По словам Пискунова, в русской кулинарной традиции блины чаще всего пекли именно из кислого теста.

«Существует ошибочное мнение, что дрожжевые блины обязательно толстые. Это совсем не так. Толщина блинов зависит только от консистенции теста, а блины из кислого теста, наоборот, отличаются пористостью и очень легкие», — уточнил шеф.

Для приготовления потребуется: 450 г пшеничной муки; 1 ст. л. сахара; 20 г сливочного масла; 1 яйцо; 10 г живых дрожжей; 10 г соли; 400 мл молока; 300 мл воды.

Смешайте в миске молоко, яйцо, соль, растопленное сливочное масло, дрожжи и сахар. Добавьте муку и тщательно размешайте, чтобы не было комочков. Через полтора часа добавьте воду и вымесите тесто до требуемой консистенции.

«Важно, чтобы тесто выбродило как следует. Если поторопиться — блины получатся пресными, тяжелыми и невкусными, с дрожжевым запахом. Но и нельзя, чтобы тесто перестояло, — от этого блины выйдут кислыми, бледными, с запахом перекисшего теста. Поэтому лучше всего выдерживать тесто в прохладном месте, где оно будет выбраживать медленно, — и вы не пропустите момент, когда оно достигнет необходимой кондиции», — предупредил шеф.

close 100% Shutterstock

Как приготовить блины с красной рыбой

Одно из самых классических сочетаний — блины с соленой красной рыбой. Людмила Румянцева несколько видоизменила рецепт — и предложила приготовить к масленичному столу блинчики «а-ля-рус» со слабосоленой форелью и крем-сыром.

Для приготовления блинов потребуется: 2 яйца; 0,25 чайной ложки соли; 1 ст. л. растительного масла; 360 мл молока; 120 г муки. Для засолки форели: 2 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара на 1 кг филе (спина). Для начинки: 50 г крем-сыра; свежие огурцы — один большой или два маленьких; 350 г соленой форели; лимон; зелень по вкусу.

Заранее засолите рыбу: выложите филе форели в стеклянную емкость, засыпьте смесью из соли и сахара, по желанию можно добавить пару лавровых листьев. Накройте емкость с рыбой пленкой и уберите на ночь в холодильник.

Приготовьте блины: яйца, сахар и соль смешайте с помощью миксера, добавьте муку и молоко. Взбейте тесто до однородной консистенции, добавьте в тесто растительное масло и перемешайте. Разогрейте сковородку с растительным маслом и найлете в центр немного теста. Не забывайте вращать сковороду по кругу, чтобы равномернее распределить массу. Жарьте блины на небольшом огне, пока обе стороны не подрумянятся.

Приготовьте начинку: смешайте сыр с мелко-нарезанной зеленью и двумя столовыми ложками свежего лимонного сока. Огурцы нарежьте соломкой, рыбу — ломтиками. Смажьте блин начинкой из сыра и зелени, выложите огурцы и рыбу — и заверните в плотный рулет. При подаче можно нарезать рулет на небольшие роллы.

close 100% Пресс-служба Il Matto

С чем подают итальянские креспелле — тонкие блинчики

Бренд-шеф ресторанов Il Matto, Mollusca и Rouge Джанмария Сапия — итальянец, и на его родине тоже любят блины. Но если в России блины зачастую относят к десертным блюдам, то итальянские креспелле (переводится как «тонкие блинчики») подаются в качестве основных блюд, чаще всего несладких, с начинкой из овощей, мяса или сыра. Джанмария Сапия поделился своим рецептом креспелле с сыром рикотта и шпинатом.

Для приготовления креспелле потребуется: 80 г муки мягких сортов пшеницы тонкого помола; 1 яйцо; 170 мл жирного молока; 40 г сливочного масла; соль. Для начинки: 500 г сыра рикотта; 300 г свежего шпината; 50 г тертого твердого сыра; 70 мл оливкового масла; чеснок; соль; перец.

На медленном огне растопите сливочное масло и дайте ему остыть. Смешайте яйцо с молоком, всыпьте муку и взбейте венчиком до однородной массы. Добавьте к получившейся смеси остывшее масло и снова тщательно перемешайте, после чего накройте смесь пищевой пленкой и отправьте на полчаса в холодильник. Нагрейте сковороду с оливковым маслом и испеките креспелле. Как правило, на приготовление одного блина требуется полторы минуты. Дайте готовым блинчикам немного остыть и накройте пищевой пленкой.

Приготовьте соус бешамель: растопите в сотейнике 50 г сливочного масла, всыпьте просеянную муку и — постоянно помешивая — готовьте 2-3 минуты на среднем огне. Влейте тонкой струйкой холодное молоко, тщательно растирая смесь венчиком, чтобы не было комочков, добавьте соль по вкусу, доведите соус до кипения на сильном огне, а затем уменьшите его. Варите соус еще 10 минут при минимальном кипении, постоянно помешивая венчиком, пока он не загустеет. Перелейте соус в контейнер, накройте пленкой и дайте остыть.

Приготовьте начинку: разогрейте на сковороде оливковое масло и обжарьте на нем очищенную головку чеснока, чтобы придать маслу аромат. Бланшируйте в чесночном масле листья шпината до мягкости, доведите до вкуса солью и перцем. К сыру рикотта добавьте 20 г оливкового масла, посолите, поперчите и взбейте все вместе вилкой. Добавьте высушенный и охлажденный шпинат, часть тертого сыра и тщательно перемешайте.

Теперь добавьте начинку к блинам: положите немного массы из рикотты и шпината в центр и распределите по всей поверхности блина, затем сложите блин. Начиненные блины положите в емкость для запекания, слегка смазанную маслом. Добавьте к блинам соус бешамель и оставшийся тертый сыр — и выпекайте в разогретой до 240 градусов духовке в течение 6 минут до образования золотистой корочки.

close 100% Пресс-служба ресторана Alice Garden

Как выглядят блины с крабом и икорным соусом

Самым искушенным гурманам шеф-повар ресторана Alice Garden Андрей Сютин предложил приготовить блины с камчатским крабом и икорным соусом.

Для приготовления потребуется: 400 г пшеничной муки; 1 л молока; 4 яйца; 50 г сахара; 5 г соли; 100 мл оливкового масла. Для соуса: 2 л сливок; 50 г лука шалот; 50 г чеснока; 50 г лемонграсса; 10 г анчоусов; 15 г эстрагона; 400 мл сухого белого вина. Для начинки: мясо краба; красная икра; щучья икра.

Приготовьте блины: смешайте яйца, муку, молоко, добавьте сахар, оливковое масло и щепотку соли. Выпекайте блины на растительном масле. Для приготовления соуса обжарьте в кастрюле на сливочном масле произвольно нарезанный лук шалот, чеснок, лемонграсс и анчоусы. Залейте смесь белым сухим вином, добавьте эстрагон и выпарите в три раза. Добавьте сливки и варите около часа, а затем процедите через мелкозернистое сито. При подаче блины сложите треугольниками, добавьте в соус мясо краба и икру — и полейте им блины.