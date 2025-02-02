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Агрессия Шульгина, анорексия, потеря ребенка. Куда пропала финалистка «Фабрики звезд» Юлия Михальчик

Певице Юлии Михальчик исполнилось 40 лет
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Юлия Михальчик

Фото из личного архива
Певице Юлии Михальчик исполнилось 40 лет. В начале 2000-х она обрела известность благодаря участию в проекте «Фабрика звезд — 3», на котором выпустила несколько хитов и получила от продюсера Александра Шульгина предложение выйти замуж — но их отношения продлились недолго. О том, как сложилась личная жизнь и карьера певицы и чем она занимается сейчас, рассказывает «Газета.Ru».

Ранние годы

Певица Юлия Михальчик родилась 2 февраля 1985 года в Сланцах Ленинградской области. В интервью «Газете.Ru» артистка рассказала, что ее родители Жанна и Сергей были вместе большую часть жизни — еще со школы. По словам исполнительницы, она росла в любви и получала от близких много внимания:

«Мама дождалась папу из армии, сыграли свадьбу, родилась я. Такая история любви длиною в жизнь. Баловали меня все: и мама, и папа, и дедушка, и бабушки. Я была и остаюсь единственной дочкой в семье, долгое время была единственной внучкой, получила максимум любви, внимания и заботы. Мама какое-то время работала, потом была «на хозяйстве» и уделяла все свое время моему творческому развитию, за что я ей очень благодарна. Сколько себя помню, мама была рядом всегда».

Детство Михальчик было насыщенным: она выходила на сцену с шести лет, выступала в хоре, участвовала в певческих фестивалях и окончила музыкальную школу по классу фортепиано.

«Становиться певицей не планировала — просто занималась любимым делом. Сколько себя помню, росла и развивалась в творческой среде, участвовала в концертах и конкурсах. Считаю себя счастливым человеком — любимое дело стало моей профессией», — подчеркнула певица.

Несмотря на страсть Михальчик к музыке, отец считал это увлечение несерьезным — и настоял на том, чтобы она получила профессию, не связанную с творчеством. Поэтому артистка поступила в СПбГУП на специальность «Связи с общественностью». Она призналась, что не жалеет об отсутствии высшего музыкального образования, поскольку и так получила большой багаж знаний от опытных педагогов в музыкальной школе. Ради судьбоносного участия в «Фабрике звезд» Михальчик прервала обучение — и позже получила образование по PR-специальности в РГГУ.

«Фабрика звезд» и роман с Шульгиным

Певица прославилась на всю страну в начале 2000-х, заняв третье место на «Фабрике звезд — 3». Победителем того сезона стал Никита Малинин, а второе место досталось Александру Кирееву. Первым запомнившимся хитом, записанным 18-летней Юлией на «Фабрике», стала песня «Птица». На проекте она также исполнила композиции «Питер», «Голоса», «Ветер», «La Mia Anima» и другие.

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Василий Смирнов/ТАСС

Финал «Фабрики» получился ярким и обсуждаемым: в прямом эфире продюсер проекта Александр Шульгин позвал Михальчик замуж — и она ответила «да». Однако до свадьбы дело не дошло: влюбленные встречались в 2003—2004 годах и решили разойтись. Позже девушка обвинила скандального продюсера в рукоприкладстве. Этим он грешил и в браке с певицей Валерией, о чем заявляла нынешняя супруга Иосифа Пригожина.

«Он хотел, чтобы я поплавала с маской, а я отказалась. Помню, даже расплакалась из-за того, что он меня заставлял. Тогда Александр меня схватил за лицо, и это стало точкой. Тогда я поняла, что все. В творчестве я еще могла мириться с каким-то давлением, но в реальности — нет. Я же живой человек», — рассказала Михальчик в эфире программы «Судьба человека».

После разрыва с продюсером девушка вернулась в Санкт-Петербург, приняла участие в гастрольном туре «Фабрики звезд — 3», переехала в Москву и работала над сольным альбомом «Если придет зима…» (вышел в 2006-м). За песню «До свидания, Питер» она получила «Золотой граммофон», а композиция «Лебедь белая» стала настоящим хитом.

Работой Михальчик пыталась компенсировать тяжелое состояние после расставания с Шульгиным. В тот период она решила сбросить несколько килограммов и так сильно увлеклась диетами, что заработала анорексию. В больнице артистке назначали много лекарств, и она потеряла интерес к жизни.

Следующие несколько лет Михальчик посвятила творчеству: выступала на сцене Государственного Кремлевского дворца, записывала новые песни и гастролировала. В сентябре 2006 года она получила гран-при фестиваля молодых исполнителей «Пять звезд» в Сочи. В 2007 году Михальчик записала альбом «Косы», в 2008-м участвовала в отборе на «Евровидение», а в 2010-м выпустила пластинку «Ретро-хиты».

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Григорий Сысоев/ТАСС

Новые отношения и рождение сына

В 2011 году Михальчик вступила в брак с бизнесменом Владимиром Гоевым и вскоре потеряла ребенка — 31 декабря на пятом месяце беременности у нее началось кровотечение.

«У меня открылось кровотечение. Врач сказала, что будущее плода туманно. Предстояло пить курс антибиотиков. Никто не знал, здоровый родится ребенок или нет. Врач предложила другой вариант — прервать беременность. Я выбрала второй вариант. Мне хотелось нормального ребенка. Беременеть можно было только через шесть месяцев. Так в итоге и случилось», — рассказала Юлия в шоу «Судьба человека».

Через полгода Михальчик забеременела снова и успешно выносила сына Александра — но отношения пары начали ухудшаться. По словам певицы, супруг часто пропадал и не отвечал на звонки, а однажды с его телефона ей ответила незнакомая женщина: «Это был конец. Честно, я не представляла, как жить дальше. Конечно, измена — это не самое страшное. У нас бывало такое, что просто страшно рассказывать. Криминальная хроника...»

Смыслом жизни для певицы стал сын, присматривать за которым ей помогали родители: они сняли квартиру в Москве. В 2023 году Михальчик рассказала «Газете.Ru», что Саша растет активным и смышленым парнем, — а себя назвала «доброй мамой».

«Саша со мной может договориться о чем угодно, если не с первого, то со второго, с третьего раза. Я бы сказала, наверное, что мне как маме стоит быть более последовательной в своих решениях», — поделилась она.

По словам Михальчик, сын никак не контактирует с отцом — в детстве их встречи были нерегулярными, и мальчик расстраивался, когда папа обещал приехать и пропадал:

«Я видела, что ребенка очень травмировало, когда отец обещал, что навестит, но по каким-то причинам эти встречи переносились. Тогда я решила, что сыну спокойнее будет без этих редких и незапланированных визитов. Сейчас бывший муж предпринимает попытки встречаться с Сашей, но мы уже не видим в этом никакого смысла, сейчас это очень далекий для нашей семьи человек».

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mikhalchikyuliya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юлия Михальчик сейчас

В 2010-х певица редко появлялась в медиаполе и вернулась на сцену лишь в 2019 году с композицией «Снова и снова» на стихи Михаила Гуцериева. Премьера песни состоялась в день закрытия Международного конкурса молодых исполнителей «Новая Волна 2019» в Сочи. Позднее она выпустила композиции «Любовь — упрямый сердцеед», «Любовь-сирота», «Девушка простая», «Снова и снова», «Лучшие подруги» в дуэте с Тамарой Кутидзе и другие. В 2023-м певица выступила на юбилейных концертах «Фабрики звезд», а сейчас периодически участвует в различных мероприятиях, появляется на радио и ведет соцсети. В марте 2024-го она сообщила порталу HELLO, что стала мамой во второй раз:

«Поздравлять уже можно, я стала мамой во второй раз. Все благополучно».

Личность отца и пол ребенка Михальчик предпочитает держать в секрете и не освещает личную жизнь в соцсетях.

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