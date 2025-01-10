«Разделение», «Подслушано в Рыбинске», новый Человек-паук и еще 10 сериалов января

Продолжение офисного триллера «Разделение», иронический детектив с Тимофеем Трибунцевым, мультсериал Marvel об альтернативном Питере Паркере в стиле оригинальных комиксов про Человека-паука, семейная драма от автора «Магазинных воришек» Хирокадзу Корээды, духовный сиквел «Скорой помощи» и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в январе, и рассказывает о самых интересных.

Примечание. Эта статья посвящена сериалам, выходящим 9 января 2025 года и позднее. О премьерах, которые пришлись на новогодние каникулы, мы рассказывали здесь.

«О женщинах и Асурах» («Asura no Gotoku») — 1 сезон, созд. Хирокадзу Корээда

Где и когда смотреть: на Netflix — с 9 января

Новая экранизация романа Кунико Мукоды «Как Асура», снятая лауреатом «Золотой пальмовой ветви», автором «Магазинных воришек» и «Монстра» Хирокадзу Корээдой. По сюжету четыре сестры узнают о предполагаемой измене отца и решают ничего не говорить матери. Это приводит к большим переменам в их жизни.

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«Первозданная Америка» («American Primeval») — мини-сериал, созд. Марк Л. Смит

Где и когда смотреть: на Netflix — с 9 января

Вестерн сценариста «Выжившего» и «Смерча 2» Марка Л. Смита — о борьбе за контроль над зарождающимся американским Западом. В актерский состав шоу вошли Тейлор Китч («Джон Картер»), Бетти Гилпин («Блеск»), Ким Коутс («Сыны Анархии»), Джай Кортни («Дивергент»), Шей Уигем («Подпольная империя»), Дэйн Дехаан («Валериан и город тысячи планет») и другие. Режиссером всех эпизодов выступил Питер Берг, постановщик «Хэнкока» и ряда боевиков с Марком Уолбергом.

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«Больница Питт» («The Pitt») — 1 сезон, созд. Р. Скотт Геммилл

Где и когда смотреть: на Max — с 9 января

Медицинская драма, которая изначально разрабатывалась как продолжение легендарной «Скорой помощи», но в итоге стала самостоятельным проектом. В 15-и эпизодах планируется рассказать об одной 15-часовой смене в отделении скорой помощи. В главной роли снялся звезда «Скорой помощи» Ноа Уайли.

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«М. Сын века» («M. Il figlio del secolo») — мини-сериал, реж. Джо Райт

Где и когда смотреть: на Sky Atlantic — с 10 января

Экранизация биографической книги о лидере итальянского фашизма Бенито Муссолини. Сериал, как сообщается, посвящен ранней карьере дуче, которая пришлась на 1920-е годы. Режиссером сериала стал автор «Гордости и предубеждения» и «Анны Карениной», англичанин Джо Райт. Муссолини сыграл Лука Маринелли («Мартин Иден», «Бессмертная гвардия»).

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«Девочка-ворона» («The Crow Girl») — 1 сезон, реж. Чарльз Мартин и Ребекка Райкрофт

Где и когда смотреть: на Paramount+ — с 16 января

Экранизация детективной трилогии «Слабость Виктории Бергман» дуэта шведских писателей Эркера Эрикссона и Хокана Аксландера Сундквиста, издающихся под псеводнимом Эрик Аксл Сунд. В сериале действие перенесено в Великобританию. По сюжету следовательница Джанетт Килберн (Ив Майлс) и психотерапевтка София Крэйвен (Кэтрин Келли) объединяют усилия, чтобы выследить жестокого убийцу. В работе над сериалом принял участие гитарист группы Guns N' Roses Слэш — большой поклонник оригинальных книг, выступивший исполнительным продюсером и приложивший руку к саундтреку.

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«Разделение» («Severance») — 2 сезон, созд. Дэн Эриксон

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 17 января

Долгожданное продолжение выдающегося офисного сай-фай-триллера про корпорацию, чьи сотрудники проходят через специальную процедуру «разделения». Она расщепляет сознание человека на две личности, рабочую и нерабочую, которые переключаются по прибытию и убытию с работы — и не имеют доступа к воспоминаниям друг друга. Подробнее о первом сезоне шоу мы писали здесь.

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«Охотники за призраком» — 1 сезон, реж. Дмитрий Тюрин

Где и когда смотреть: в Okko — с 17 января

Мистический триллер о 12-летнем мальчике и двух охотниках за призраками, которые объединяются для поисков беспощадного духа-убийцы, способного вселяться в своих жертв.

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«Ночной агент» («Night Agent») — 2 сезон, созд. Шон Райан

Где и когда смотреть: на Netflix — с 23 января

Продолжение хитового конспирологического экшн-триллера от автора «Щита» и «Спецназа города ангелов» Шона Райна — про агента ФБР, который раскрывает заговор в правительстве США.

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«Подслушано в Рыбинске» — 1 сезон, реж. Петр Тодоровский

Где и когда смотреть: на Premier — с 23 января

Иронический детективный триллер с Тимофеем Трибунцевым («Последний богатырь», «Пищеблок») в роли журналиста небольшой провинциальной газеты, который вдруг обнаруживает в себе способность предвидеть убийства, тайно совершаемые в Рыбинске.

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«Рай» («Paradise») — 1 сезон, созд. Дэн Фогельман

Где и когда смотреть: на Hulu — с 28 января

Новый проект сценариста «Этой дурацкой любви» и автора сериала «Это мы» Дэна Фогельмана. В центре сюжета агенты службы безопасности, которые занимаются охраной бывшего президента США — и, судя по всему, не справляются с задачей. Актерский состав шоу возглавили Стерлинг К. Браун («Это мы»), Джулианна Николсон («Мэйр из Исттауна») и Джеймс Марсден («Люди Икс»).

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«Мистический квест» («Mythic Quest») — 4 сезон, созд. Чарли Дэй, Меган Ганц и Роб Макэлхенни

Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 29 января

Четвертый сезон комедийного шоу о хаотичных буднях команды разработчиков популярной многопользовательской игры.

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«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» («Your Friendly Neighborhood Spider-Man») — 1 сезон, созд. Джефф Траммел

Где и когда смотреть: на Disney+ — с 29 января

Мультсериал из киновселенной Marvel — про ранние годы альтернативного Питера Паркера, чьим наставником вместо Тони Старка стал Норман Озборн. К озвучиванию Человека-паука вернулся Хадсон Темз, чьим голосом персонаж говорил в анимационной антологии «Что, если…?». Визуальный стиль шоу задуман как оммаж рисунку оригинальных выпусков комиксов «The Amazing Spider-Man» Стива Дитко и Джона Ромиты-старшего.

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«Рекрут» («The Recruit») — 2 сезон, созд. Алекси Хоули

Где и когда смотреть: на Netflix — с 30 января

Второй выпуск приключенческого сериала про новоиспеченного юриста ЦРУ, который оказывается вовлечен в масштабный международный конфликт из-за шантажа информаторши, требующей освободить ее из тюрьмы.