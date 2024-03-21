«Летучий корабль» Ильи Учителя: воздухоплавание с кокосом и грибами

В кино выходит «Летучий корабль» Ильи Учителя — игровой ремейк одноименного мультфильма Гарри Бардина по мотивам сказки о любви царевны и простого юноши. В главных ролях снялись малоизвестные актеры Александр Метелкин и Ксения Трейстер, также в фильме сыграли Данила Козловский, Ксения Раппопорт, Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, Федор Добронравов и Полина Гагарина. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков предостерегает: градус психоделии тут зашкаливающий.

Царь (Леонид Ярмольник) планирует выдать дочь Забаву (Ксения Трейстер из второго сезона «Пищеблока») за сына зажиточного боярина Полкана (Федор Добронравов), красавчика Полкана Полкановича (Андрей Бурковский) и за счет этого союза закрыть дыры в бюджете царства. В ситуацию вмешивается матрос Иван (Александр Метелкин из сериала «Фандорин. Азазель»), сперва увидевший Забаву во сне, а затем наяву — и мигом влюбившийся.

Чтобы уравнять шансы с обеспеченным соперником, юноша отправляется на поиски богатств. В своем путешествии он встречает необычных существ, которые берутся ему помогать: дерзкого Соловья-Разбойника (Анна Уколова), меланхоличного Водяного (Сергей Гармаш) и зловещих Бабок-Ежек (Данила Козловский).

Вообще-то это клише и жуткий моветон — инкриминировать авторам странного художественного произведения нежные чувства к психоактивным веществам, но тут, что называется, просто не остается иного выбора.

В «Летучем корабле» Ильи Учителя, игровом ремейке одноименного мультфильма Гарри Бардина по русской народной сказке (изумительного 18-минутного мюзикла на тему «поиграли в капитализм и хватит»), соответствующий подтекст изо всех сил рвется наружу. Артист Метелкин половину фильма ходит ищет клад, а в процессе забредает в лес со светящимися грибами-переростками, Трейстер восторгается кокосом и в целом завидно энергична, Бурковский открывает в царском дворце филиал «Мутабора» (все зашли в те двери), Козловский шутит, что избушка на курьих ножках «в завязке».

Никто никого, разумеется, не осуждает, тем более что такой подход нельзя назвать инородным — оригинальный мультфильм Бардина сам по себе видный образец советской психоделии. Да и скажем прямо: в те моменты, что новый «Летучий корабль» поднимается на высоту максимальной упоротости, он оказывается по-своему симпатичен. Однако в остальном это довольно невыносимая картина, как бы объединяющая два подтренда в нынешней волне дорогого семейного кино — адаптации русских народных сказок и игровые ремейки советских анимационных мюзиклов (последнее явно подсмотрено у компании Disney).

close 100% Кадр из фильма «Летучий корабль» (2024) Союзмультфильм

За первую команду в прокате осенью выступал фильм «По щучьему велению» с дебоширом Никитой Кологривым в главной роли — нелепая и глупая картина, которую, впрочем, стоило снять хотя бы ради того, чтобы артистка по фамилии Ершова сыграла Щуку. Ну и ради крайне потешной саморазоблачительности: иностранное это в любом случае плохо, но «Аладдина» мы стащим. В общем, на уху сгодится.

Второй лагерь на экранах в новогодние праздники представляли «Бременские музыканты» Алексея Нужного — идеологически разряженная, а оттого не вызывающая таких сильных чувств адаптация рок-н-ролльных мультиков по следам сказки братьев Гримм. В сумме обе картины заработали почти 5,5 млрд рублей, так что большого страха за кассу «Летучего корабля» испытывать не приходится.

Переживать стоит скорее за ментальное здоровье людей, которые эту кассу будут обеспечивать. Грим еще куда ни шло (среди источников вдохновения Учителя-младшего, по всей видимости, есть и хоррор-франшиза «Поворот не туда»: сыгранные Козловским Бабки-Ежки сильно напоминают «гурманов» из лесов Западной Вирджинии), но при виде чудовищных костюмов вспоминаются явления вроде «Вратаря галактики» — то есть явления, которые меньше всего хотелось бы вспоминать.

close 100% Кадр из фильма «Летучий корабль» (2024) Союзмультфильм

Танцевальные номера сняты с виртуозной тоскливостью, а в саундтреке царит родная сердцу атмосфера пьяной поездки на такси по какому-то южному курорту под безбожно орущее радио, — которое, нет, нельзя убавить, кнопка сломалась. Сложно поверить, но композитору Савве Розанову оказалось под силу практически уничтожить великие вещи Юрия Энтина и Максима Дунаевского, к которым здесь еще почему-то добавились «Хоп-хей ла-ла-лей» Леонида Агутина, «На заре» группы «Альянс» и «Верхом на звезде» Найка Борзова (хотя, очевидно, нужна была про лошадку и кокаин). Звуковая составляющая в целом не лишена занятных идей (скажем, сделать из «Песни Водяного» блюз — по-своему остроумно), однако на уровне исполнения фильм решен таким образом, чтобы у каждого при просмотре что-нибудь откуда-нибудь так или иначе вытекло.

Если не считать Полины Гагариной, которая почти весь фильм сидит в клетке, но ближе к финалу освобождается и, что хуже, поет, задействованные в главных ролях Метелкин и Трейсер кажутся самым слабым звеном актерского ансамбля. Без них все как бы подрасцветает: Козловский и Уколова упоительно кривляются, Гармаш смешно тоскует, Ярмольник и Добронравов очаровательно вайбят в парной программе — в идеальной ситуации хотелось бы кино сугубо про последних двоих, вышла бы занятная политсатира.

close 100% Кадр из фильма «Летучий корабль» (2024) Союзмультфильм

Но наша ситуация далека от идеальности — а из «Летучего корабля», несмотря на всю его вырвиглазную пестрость, складывается документ эпохи. Продюсеры подчеркивают, что съемки завершились до 24 февраля 2022 года (по ощущениям — вообще лет десять назад, никак иначе объяснить звуковой эффект «Воздушный горн» при появлении героя Бурковского не получается) и, стало быть, претензии в связи с отдельными актерами не принимаются.

На практике это означает, что имена неузнаваемого Козловского и Ксении Раппопорт, чье лицо постфактум спрятано под маской, просто вычеркнуты из ленты (такой вот кинематограф Шредингера), а Бурковский лишь каким-то чудом присутствует в первозданном виде на экране и в титрах (а ведь могли бы просто написать «Донал Глисон», никто бы не заподозрил).

Впрочем, тут все в равной степени вот так вот тяп-ляп: летучий, собственно, корабль в принципе упоминается только под конец второго акта — и служит не целью, а средством, в связи с чем смысл названия «Летучий корабль» безвозвратно утрачивается.

С другой стороны, на афишах написано скорее «Летучий корабл» — возможно, мягкий знак тоже впал в немилость, тут сложновато уследить. Как бы то ни было, в образовавшуюся дыру просится другая буква из самого конца алфавита (русского), однако о том, чтобы напечатать такой вариант, пока остается лишь мечтать. Ах, если бы сбылась эта мечта, какая жизнь настала бы тогда!

close 100% Кадр из фильма «Летучий корабль» (2024) Союзмультфильм

Дата выхода в России: 21 марта 2024 года

Продолжительность: 100 минут

Режиссер: Илья Учитель

В ролях: Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Данила Козловский, Ксения Раппопорт, Анна Уколова, Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, Федор Добронравов, Полина Гагарина

Где смотреть: в кино

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