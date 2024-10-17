«Без отрицательной динамики». В УФСИН раскрыли правду о здоровье Ефремова

Что известно об ухудшении здоровья Ефремова
Утром 17 октября в сети появились новости о том, что у заслуженного артиста России Михаила Ефремова ухудшилось состояние здоровья в колонии. Согласно Telegram-каналу SHOT, 60-летний актер «с трудом дышит и почти не может разговаривать» из-за обострения хронической обструктивной болезни легких.
В сообщении говорится, что Ефремову требуется ежедневно посещать врача, поскольку заболевание легких может привести к дыхательной недостаточности, а также повышает риски развития легочной инфекции, ломкости костей и нарушения работы сердца. Отмечается, что на фоне заболевания актер перестал курить.
«В колонии, где Ефремов отбывает срок, есть медчасть №1, где работает 12 сотрудников, в том числе терапевт, инфекционист, фтизиатр, стоматолог, рентгенолог», — добавили в посте.
Информацию об ухудшении состояния здоровья Ефремова подтвердил его адвокат Юрий Падалко. В комментарии RTVI он заявил, что сейчас медики оказывают актеру помощь. Другими подробностями Падалко делиться не стал, поскольку «это будет не совсем этично».
При этом в пресс-службе УФСИН по Белгородской области опровергли сообщение об ухудшении здоровья Ефремова. Цитату ведомства приводит РИА Новости:
«Без отрицательной динамики. Он в полном объеме получает необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным наблюдением врачей».
Выйдет ли Ефремов по УДО?
Адвокат Падалко подтвердил, что работает над прошением об условно-досрочном освобождении (УДО) Ефремова. По словам Падалко, оно может быть направлено на рассмотрение до Нового года. В комментарии «Подъему» он отметил, что постоянно общается с Ефремовым.
«Когда будет все готово, мы решим с Михаилом Олеговичем, когда направлять, и мы направим», — пояснил защитник.
Параллельно член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила «Ленте.ру», что Ефремову «давно полагается» УДО.
«Он приговорен был в 20-м году к 7,5 года. Минимальный срок для подачи УДО в его случае составляет не меньше половины срока наказания. Он их отбыл. От 7,5 половина наказания — это 3 года и 8 месяцев. Он сидит больше 3 лет 8 месяцев», — объяснила Меркачева.
Она также отметила, что при рассмотрении прошения об УДО суд будет учитывать обстоятельства — включая ухудшение состояния здоровья актера.
За что сидит Ефремов?
В июне 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, спровоцировал ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев артиста приговорили к 8 годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7 лет и 6 месяцев колонии.
В сентябре 2020-го Ефремов решил расстаться со своим адвокатом Эльманом Пашаевым — сообщалось, что причиной стали высказывания юриста в СМИ, в связи с которыми его лишили статуса. Он пытался доказать, что в момент ДТП Ефремова не было за рулем автомобиля. По словам актера, адвокат предлагал ему «купить свидетелей» по этому заявлению. В свою очередь Пашаев опроверг его слова и заявил, что трое обвиняемых по делу о лжесвидетельстве написали ему в соцсетях сами.
Сейчас актер отбывает наказание в ИК-4 в поселке Алексеевка (Белгородская область).
Чем Ефремов занимается в колонии?
В декабре 2022 года музыкант Гарик Сукачев рассказал «Известиям», что Ефремов ведет в колонии активную творческую и социальную деятельность. Он отметил, что созванивается с другом и по возможности его навещает.
«Жизнь у Михаила Ефремова довольно наполненная, он победил не в одном конкурсе среди заключенных. Он снял короткометражку «Евангелие от Федора». В начале лета мы с Василием Мищенко и Михаилом Горевым были у Миши. Он показал свои киноработы. Сейчас, насколько я знаю, он делает какие-то театральные инсталляции», — поделился Сукачев.
Свои работы Ефремов представлял на специальных конкурсах для заключенных — картина «Переоценка ценностей», над которой он работал в качестве режиссера, получила спецприз на IX всероссийском кинофестивале «Надежда» в Челябинске.
Кроме того, Ефремов снял автобиографическую документалку «Жизнь после тюрьмы». В кадре он рассказал о своей жизни и признался, что только недавно начал привыкать к неволе. Актер также сообщил, что работает на швейном производстве, а в свободное время читает книги в библиотеке.
Друг Ефремова Иван Охлобыстин рассказал в комментарии NEWS.RU, что на швейном производстве актер делает молнии для защитных костюмов. По словам Охлобыстина, он трудится по восемь часов в день и может получать до пяти тысяч рублей. По словам адвоката Петра Хархорина, артист активно участвует в культурной жизни колонии:
«Участвовал в организации чемпионата по бильярду, по настольному теннису. В характеристике из личного дела сказано: ни единого нарушения, три поощрения».
Ефремов собирался пойти танкистом на СВО?
Утром 29 сентября Telegram-канал SHOT сообщил, что Ефремов якобы хочет отправиться на СВО в качестве танкиста. В своем сообщении канал ссылался на источник в окружении семьи Ефремова. По его данным, актер планировал подать ходатайство об отправке в зону СВО еще в начале спецоперации.
«Он сказал, что готов быть танкистом, ведь умеет водить, а с алкоголем после посадки ему пришлось распрощаться», — утверждал источник.
Тогда, по информации канала, Ефремова «отговорили» от этой затеи родственники, предложившие ему развиваться творчески и работать в швейном цеху. Позже артиста перевели в библиотеку, где он выдает книги и пишет стихи.
Однако адвокат актера Юрий Падалко заявил, что ему об этом ничего не известно. В комментарии RTVI он подчеркнул, что работает с Ефремовым с 2020 года, но о желании артиста поехать в зону СВО слышит в первый раз.
«Извините за черный юмор и сарказм, но место танкиста, насколько мне известно, в итоге было занято. Так что, скорее всего, перепутали Ефремова с тем товарищем, чью фамилию я не буду называть», — сказал Падалко.
В своем заявлении он намекнул на экс-адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, который подписал контракт и приступил к службе в качестве командира танка 5-й отдельной гвардейской танковой бригады. Позднее против юриста было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.