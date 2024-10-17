«Без отрицательной динамики». В УФСИН раскрыли правду о здоровье Ефремова

17 октября в сети появилась информация о том, что у актера Михаила Ефремова якобы обострилось хроническое заболевание легких в колонии. Адвокат Юрий Падалко подтвердил, что медики оказывают ему помощь, а в пресс-службе УФСИН заявили об отсутствии отрицательной динамики в состоянии здоровья актера. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Что известно об ухудшении здоровья Ефремова

Утром 17 октября в сети появились новости о том, что у заслуженного артиста России Михаила Ефремова ухудшилось состояние здоровья в колонии. Согласно Telegram-каналу SHOT, 60-летний актер «с трудом дышит и почти не может разговаривать» из-за обострения хронической обструктивной болезни легких.

В сообщении говорится, что Ефремову требуется ежедневно посещать врача, поскольку заболевание легких может привести к дыхательной недостаточности, а также повышает риски развития легочной инфекции, ломкости костей и нарушения работы сердца. Отмечается, что на фоне заболевания актер перестал курить.

«В колонии, где Ефремов отбывает срок, есть медчасть №1, где работает 12 сотрудников, в том числе терапевт, инфекционист, фтизиатр, стоматолог, рентгенолог», — добавили в посте.

Информацию об ухудшении состояния здоровья Ефремова подтвердил его адвокат Юрий Падалко. В комментарии RTVI он заявил, что сейчас медики оказывают актеру помощь. Другими подробностями Падалко делиться не стал, поскольку «это будет не совсем этично».

При этом в пресс-службе УФСИН по Белгородской области опровергли сообщение об ухудшении здоровья Ефремова. Цитату ведомства приводит РИА Новости:

«Без отрицательной динамики. Он в полном объеме получает необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным наблюдением врачей».

Выйдет ли Ефремов по УДО?

Адвокат Падалко подтвердил, что работает над прошением об условно-досрочном освобождении (УДО) Ефремова. По словам Падалко, оно может быть направлено на рассмотрение до Нового года. В комментарии «Подъему» он отметил, что постоянно общается с Ефремовым.

«Когда будет все готово, мы решим с Михаилом Олеговичем, когда направлять, и мы направим», — пояснил защитник.

Параллельно член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила «Ленте.ру», что Ефремову «давно полагается» УДО.

«Он приговорен был в 20-м году к 7,5 года. Минимальный срок для подачи УДО в его случае составляет не меньше половины срока наказания. Он их отбыл. От 7,5 половина наказания — это 3 года и 8 месяцев. Он сидит больше 3 лет 8 месяцев», — объяснила Меркачева.

Она также отметила, что при рассмотрении прошения об УДО суд будет учитывать обстоятельства — включая ухудшение состояния здоровья актера .

За что сидит Ефремов?

В июне 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, спровоцировал ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев артиста приговорили к 8 годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7 лет и 6 месяцев колонии.

В сентябре 2020-го Ефремов решил расстаться со своим адвокатом Эльманом Пашаевым — сообщалось, что причиной стали высказывания юриста в СМИ, в связи с которыми его лишили статуса. Он пытался доказать, что в момент ДТП Ефремова не было за рулем автомобиля. По словам актера, адвокат предлагал ему «купить свидетелей» по этому заявлению. В свою очередь Пашаев опроверг его слова и заявил, что трое обвиняемых по делу о лжесвидетельстве написали ему в соцсетях сами.

Сейчас актер отбывает наказание в ИК-4 в поселке Алексеевка (Белгородская область).

Чем Ефремов занимается в колонии?

В декабре 2022 года музыкант Гарик Сукачев рассказал «Известиям», что Ефремов ведет в колонии активную творческую и социальную деятельность. Он отметил, что созванивается с другом и по возможности его навещает.

«Жизнь у Михаила Ефремова довольно наполненная, он победил не в одном конкурсе среди заключенных. Он снял короткометражку «Евангелие от Федора». В начале лета мы с Василием Мищенко и Михаилом Горевым были у Миши. Он показал свои киноработы. Сейчас, насколько я знаю, он делает какие-то театральные инсталляции», — поделился Сукачев.

Свои работы Ефремов представлял на специальных конкурсах для заключенных — картина «Переоценка ценностей», над которой он работал в качестве режиссера, получила спецприз на IX всероссийском кинофестивале «Надежда» в Челябинске.

Кроме того, Ефремов снял автобиографическую документалку «Жизнь после тюрьмы». В кадре он рассказал о своей жизни и признался, что только недавно начал привыкать к неволе. Актер также сообщил, что работает на швейном производстве, а в свободное время читает книги в библиотеке.

Друг Ефремова Иван Охлобыстин рассказал в комментарии NEWS.RU, что на швейном производстве актер делает молнии для защитных костюмов. По словам Охлобыстина, он трудится по восемь часов в день и может получать до пяти тысяч рублей. По словам адвоката Петра Хархорина, артист активно участвует в культурной жизни колонии:

«Участвовал в организации чемпионата по бильярду, по настольному теннису. В характеристике из личного дела сказано: ни единого нарушения, три поощрения».

Ефремов собирался пойти танкистом на СВО?

Утром 29 сентября Telegram-канал SHOT сообщил, что Ефремов якобы хочет отправиться на СВО в качестве танкиста. В своем сообщении канал ссылался на источник в окружении семьи Ефремова. По его данным, актер планировал подать ходатайство об отправке в зону СВО еще в начале спецоперации.

«Он сказал, что готов быть танкистом, ведь умеет водить, а с алкоголем после посадки ему пришлось распрощаться», — утверждал источник.

Тогда, по информации канала, Ефремова «отговорили» от этой затеи родственники, предложившие ему развиваться творчески и работать в швейном цеху. Позже артиста перевели в библиотеку, где он выдает книги и пишет стихи.

Однако адвокат актера Юрий Падалко заявил, что ему об этом ничего не известно. В комментарии RTVI он подчеркнул, что работает с Ефремовым с 2020 года, но о желании артиста поехать в зону СВО слышит в первый раз.

«Извините за черный юмор и сарказм, но место танкиста, насколько мне известно, в итоге было занято. Так что, скорее всего, перепутали Ефремова с тем товарищем, чью фамилию я не буду называть», — сказал Падалко.

В своем заявлении он намекнул на экс-адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, который подписал контракт и приступил к службе в качестве командира танка 5-й отдельной гвардейской танковой бригады. Позднее против юриста было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.