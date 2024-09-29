Кадры из фильма «Джокер: Безумие на двоих» (2024), «Анора» (2024), «Время жить»(2024), «Ежик в тумане» (1975)

«Джокер 2», «Анора», «Время жить», «Ежик в тумане» и еще 14 фильмов октября Какие фильмы выходят в кино и в сети в октябре 2024 года

В «сером» прокате — сиквел «Джокера» Тодда Филлипса, а в легальном — победившая в Каннах «Анора» с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым, романтическая лента «Время жить» с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью, а также норштейновские «Ежик в тумане» и «Сказка сказок», байопик Дональда Трампа, новая экранизация «Жребия» Стивена Кинга и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кинотеатрах и онлайн в октябре, и рассказывает о самых интересных.

«Жребий» («Salem's Lot»), реж. Гари Доберман

Где и когда смотреть: на Max — с 3 октября

Новая экранизация романа Стивена Кинга «Жребий», снятая сценаристом дилогии «Оно» и «Проклятия Аннабель» Гари Доберманом. По сюжету писатель Бен Мейерс возвращается в свой родной городок Джерусалемс-Лот за вдохновением, но сталкивается с крайне мрачными событиями.

«Другой человек» («A Different Man»), реж. Аарон Шимберг

Где и когда смотреть: в кино — с 3 октября

Черно-комедийный психотриллер, за роль в котором Себастьян Стэн получил «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале. Фильм рассказывает о мужчине, который переносит операцию на лице, чтобы избавиться от проблем, вызванных его внешностью. Но после этого герой становится одержим спектаклем, основанным на его прежней жизни.

Где и когда смотреть: в кино — с 3 октября

Шпионский триллер от постановщика «13 района» и «Заложницы» Пьера Мореля. Кейт Бекинсейл изображает агентку ЦРУ, чьего мужа похищают террористы, чтобы обменять на секретные данные.

«Агент на уикенд» («Weekend in Taipei»), реж. Джордж Хуан

Где и когда смотреть: в кино — с 3 октября

Первый за 20 с лишним лет фильм режиссера «Среди акул» и «Троянской штучки» Джорджа Хуана — боевик, написанный в соавторстве с Люком Бессоном. В центре истории — агент Управления по борьбе с наркотиками (Люк Эванс), который спустя долгое время воссоединяется со своей бывшей возлюбленной — наемной перевозчицей из Тайбэя (Квай Луньмэй).

«Тихое место: Азраэль» («Azrael»), реж. И. Л. Кац

Где и когда смотреть: в кино — с 3 октября

Постапокалиптический экшн-хоррор про девушку (Самара Уивинг), которая пытается спастись от зловещего культа и не быть принесенной в жертву древнему злу.

Где и когда смотреть: в кино — с 3 октября (перенесен с сентября)

Лучший сценарий Берлинского кинофестиваля — 2024. В центре сюжета — супружеская пара, стоящая на пороге смерти, а также двое их детей, погруженные в собственные проблемы.

«История двух сестер» («Janghwa, Hongryeon»), реж. Ким Чжи Ун

Где и когда смотреть: в кино — с 10 октября

Ранняя картина режиссера Ким Чжи Уна — хоррор «История двух сестер», основанный на популярной корейской сказке. По сюжету девушка, выписанная из психиатрической лечебницы, возвращается домой вместе со своей сестрой. Там героини сталкиваются с тревожными событиями.

«Час тишины» («The Silent Hour»), реж. Брэд Андерсон

Где и когда смотреть: в кино — с 10 октября

Юэль Киннаман, недавно сыгравший у Джона Ву в «Немой ярости» мужчину, который потерял речь, теперь изображает у Брэда Андерсона («Машинист») полицейского, лишившегося слуха (по-английски картины и называются почти одинаково — «Silent Night» и «The Silent Hour»). По сюжету герой Киннамана вместе с напарником (Марк Стронг) должен защитить глухую свидетельницу убийства от команды коррумпированных копов, которые пытаются устранить ее до того, как она даст показания.

Где и когда смотреть: на Netflix — с 11 октября

Мелодрама сценаристки «Эрин Брокович» Сюзанны Грант о женщине (Лора Дерн), которая закручивает судьбоносный роман с мужчиной (Лиам Хемсворт) на отдыхе в Марокко.

«Джокер: Безумие на двоих» («Joker: Folie à Deux»), реж. Тодд Филлипс

Где и когда смотреть: в кино* — с 12 октября

Продолжение криминального триллера Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в роли одного из главных злодеев комиксов DC. В сиквеле речь пойдет об отношениях Джокера с доктором Харлин Квинзел (Леди Гага), которую он встречает в лечебнице Аркхэм.

close Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих» (2024) DC Studios

Где и когда смотреть: в кино — с 17 октября

«Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля 2024 года — комедийная драма Шона Бэйкера про любовь стриптизерши и сына русского олигарха. В картине снялись Майки Мэдисон («Однажды в… Голливуде», «Крик 5»), Марк Эйдельштейн («Сто лет тому вперед»), Юра Борисов («Мир! Дружба! Жвачка!») и Алексей Серебряков («Левиафан»).

«Ежик в тумане» и «Сказка сказок», реж. Юрий Норштейн

Где и когда смотреть: в кино — с 17 октября

Анимационные шедевры Юрия Норштейна, впервые получающие широкий кинотеатральный прокат.

«Братья» («Brothers»), реж. Макс Барбаков

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 17 октября

Второй фильм режиссера «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова — криминальная комедия с Джошем Бролином и Питером Динклэйджем, ностальгирующая по «Близнецам» Айвана Райтмана. Сюжет вращается вокруг близнецов-преступников, которые берутся за очередное дело.

close Кадр из фильма «Братья» (2024) Amazon

«Пришелец», реж. Иван Соснин

Где и когда смотреть: в кино — с 24 октября

Драма Ивана Соснина («Далекие близкие») про чудака из уральской деревушки (Максим Стоянов), который мечтает вступить в контакт с инопланетянами, а те сами его находят — под видом маленькой девочки (Алена Мирошникова). Подробнее о фильме «Газета.Ru» писала во время Московского кинофестиваля.

«Замри» («Don't Move»), реж. Адам Шиндлер и Брайан Нетто

Где и когда смотреть: в кино — с 24 октября

Хоррор-триллер про женщину, которой нужно спастись от опасного убийцы прежде, чем окончательно подействует паралитик, который он ей ввел. Продюсер — Сэм Рейми.

«Время жить» («We Live in Time»), реж. Джон Краули

Где и когда смотреть: в кино — с 31 октября

Романтическая драмеди режиссера «Бруклина» Джона Краули о трогательных отношениях двух молодых людей (Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд), растянувшихся на десятилетие.

«Ученик. Восхождение Трампа» («The Apprentice»), реж. Али Аббаси

Где и когда смотреть: в кино — с 31 октября

Байопик бывшего (и, предположительно, будущего) президента США Дональда Трампа, посвященный его бизнес-карьере в Нью-Йорке 70-х–80-х. В главной роли снялся Себастьян Стэн, также в ленте сыграли Джереми Стронг, Мария Бакалова и Мартин Донован. Режиссером выступил автор «На границе миров» и «Убийцы «Священного паука» Али Аббаси.

«Профессионал» («Absolution»), реж. Ханс Петтер Муланд

Где и когда смотреть: в кино — с 31 октября

Боевик с Лиамом Нисоном в роли стареющего гангстера, который пытается наладить отношения с детьми и исправить ошибки прошлого, однако обнаруживает, что криминальный мир так просто не отпускает.

close Кадр из фильма «Профессионал» (2024) Electromagnetic Productions

Примечание. Даты указаны по московскому времени.

*Фильм планируется демонстрировать в рамках «предсеансового обслуживания».

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