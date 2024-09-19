ТНТ объявил о закрытии Comedy Club. Почему — и что с шоу будет дальше? Гарик Харламов объявил о закрытии Comedy Club после 19 лет в эфире

Телеканал ТНТ сообщил, что 20 сентября в эфир выйдет прощальный выпуск шоу Comedy Club. В нем о закрытии шоу объявит его креативный продюсер и ведущий Гарик Харламов. Программа выходила в эфир 19 лет, в ней начинали свою карьеру такие звезды, как Павел Воля, Александр Ревва, Дмитрий Хрусталев и другие. Что ждет культовый юмористический проект дальше — рассказывает «Газета.Ru».

Пресс-служба ТНТ сообщила «Газете.Ru», что 20 сентября в эфир телеканала выйдет «судьбоносный выпуск» Comedy Club. Начнется он со слов креативного продюсера проекта, его ведущего и главной звезды Гарика Харламова — комик объявит о закрытии шоу.

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — процитировала Харламова пресс-служба.

Прощальный выпуск покажут в эфире телеканала в 21:00 мск. Его гостями станут многие российские звезды: телеведущий Дмитрий Дибров, актриса сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева, участники шоу «Однажды в России» Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Яна Кошкина, бывший участник Comedy Гавриил Гордеев (Гавр) — и телеведущая Юлия Меньшова, которая возьмет у резидентов интервью. Кроме того, участниками выпуска станут звезды «Женского стендапа» — Ольга Малащенко, Белла Малу, Карина Мейханаджян и Варвара Щербакова, которая извинится за то, что «прокляла» культовое шоу.

«Я снималась в шоу «Импровизация», которое закрыли после выпуска со мной. Так что извините, что я сегодня сюда пришла», — приводит ее слова ТНТ.

От дополнительных комментариев относительно причин закрытия Comedy Club и его дальнейшей судьбы представители телеканала отказались. Экс-резидент проекта и актер «Полицейского с Рублевки» Роман Попов в свою очередь заявил «Газете.Ru», что ничего не слышал об окончании юмористической передачи.

«Я впервые об этом [закрытии] слышу. Вынужден вас расстроить, но никак не могу это прокомментировать», — сказал он.

Comedy Club действительно закрывается?

Кажется, однозначно ответить на этот вопрос можно будет только по итогам выпуска от 20 сентября. Не исключено, что сообщения о закрытии Comedy Club — лишь пиар-ход, и сам проект в будущем продолжит выходить (возможно, на том же ТНТ), просто в несколько другом формате либо под иным названием, — так, по крайней мере, считают некоторые поклонники шоу. И на то есть несколько весомых причин.

В частности, Харламов, ставший креативным продюсером шоу в июле, вскоре после назначения в беседе с РБК анонсировал масштабные изменения в передаче.

«Что хотелось бы изменить? Да все, пожалуй. <...> За 20 лет наша передача эволюционировала. И это тот самый период, когда можно попробовать сделать какой-то новый шаг. <...> Изменения будут достаточно глобальные, на мой взгляд. И сами резиденты, и авторы, и вся продюсерская команда передачи согласны, что необходимость в новой истории назрела. Я сейчас максимально интригую, потому что не могу раскрывать все карты.

Но изменения коснутся практически всего — от сцены, декораций, костюмов и до новых резидентов. <...> Будет новая музыка, будет иной визуальный ряд. Мы сейчас попытаемся взять все хорошее, что было вначале, и не растерять все хорошее, что набралось по пути», — заявил он.

На ребрендинг Comedy Club намекала и директор ТНТ Тина Канделаки.

«Дорогие друзья, как вы все уже знаете, Гарик Харламов стал продюсером Comedy Club. В связи с юбилейным сезоном он предложил огромное количество новых идей. <...> Мы всем каналом, всей командой подумали, оценили ситуацию. И я могу сказать только одно: «Прощай, Comedy», — сказала Канделаки подписчикам своего Telegram-канала 3 сентября.

А уже в день анонса прощального выпуска шоу она опубликовала видео с грустным президентом США Джо Байденом, сопроводив его подписью: «Байден узнал о закрытии Comedy. Да, понимаю Джо. Сегодня многие плачут. Завтра будет еще печальнее, когда зрители ТНТ увидят прощальный выпуск». Кроме того, Канделаки обратилась к подписчикам, отметив, что новость о закрытии шоу вызвала «истерику».

«Какая истерика по поводу Comedy Club. Слава богу, армян в стране много. Одни армяне приходят, другие — уходят», — заявила она.

По мнению поклонников Comedy Club, руководство телеканала вряд ли назначало бы одну из своих главных звезд продюсером шоу, чтобы через два месяца заявить об окончательном закрытии проекта. Тем более что ранее в СМИ старт юбилейного сезона в обновленном формате анонсировался как раз на 20 сентября — и едва ли ради одного-единственного выпуска.

19 лет в эфире

К прощальному выпуску, по заявлению пресс-службы ТНТ, Comedy Club подходит, имея за плечами «20 телевизионных сезонов в эфире, более 800 оригинальных выпусков, 2 премии ТЭФИ, 1,5 тыс. стендапов, 4 тыс. миниатюр, 10 тыс. концертов в сотнях городов по всему миру».

На телевидении проект стартовал в апреле 2005-го — спустя два года после того, как его основатели Таш Саркисян, Артак Гаспарян и Артур Джанибекян начали с успехом проводить одноименные юмористические вечеринки. При этом Comedy мог оказаться не на ТНТ — передачей также интересовались MTV и СТС, но не разглядели в ней большого потенциала.

Свою карьеру в Comedy Club начинали — и стали известны на всю страну — многие российские звезды: Павел Воля, Гарик Харламов, Александр Ревва, Марина Кравец, Демис Карибидис, Тимур Родригез, Дмитрий Хрусталев и другие.