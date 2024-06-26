Роскошная свадьба, дети, спад в карьере. Как сложилась личная жизнь Алсу

Развод Алсу: что говорила певица
Заседание по иску о расторжении брака певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова в суде Пресненского района Москвы запланировано на 27 июня — в день рождения артистки. Новость о предстоящем разводе была воспринята публикой неоднозначно: слухи о разладе в семье появились еще в 2023 году, но певица их публично опровергала. От комментариев она продолжает воздерживаться и после подачи иска.
«Все хорошо. Я не комментирую, но у меня все хорошо», — отвечала Алсу журналистам на вопрос о разводе на препати музыкального фестиваля Best Music Fest.
О том, что Алсу подала на развод с Абрамовым, стало известно 27 мая 2024 года из карточки судебного дела, размещенной на портале единого пространства мировых судей. Иск был зарегистрирован 24 мая.
При этом еще в феврале исполнительница делала вид, что ее семейная жизнь идет своим чередом. На шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», говоря о Дне святого Валентина, Алсу рассказывала: «Муж дарит цветы, подарки. Но он больше признает 8 Марта, если честно. Он говорит: «Не знаю, кто придумал этот праздник».
Через два месяца в интервью для YouTube-канала певицы Натальи Подольской «Ваша Наташа» Алсу призвала поклонников не верить слухам.
«Все, что придумывают или обсуждают, не имеет никакого отношения к правде. Вот только когда я это написала, тогда это будет правдой. Все остальное... Закрыли вопрос», — сказала Алсу за месяц до подачи иска.
Певица Алсу с супругом Яном Абрамовымalsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Слухи о разводе Алсу
О возможном расставании Алсу и Яна Абрамова впервые заговорили летом 2023 года, когда из публикаций певицы в соцсетях исчез муж. На протяжении двух месяцев Алсу выкладывала фотографии из Нью-Йорка и Амстердама без супруга, а на одном из снимков певица оказалась в объятиях неизвестного мужчины (на фото, правда, видна только часть его лица). А в одном из постов она написала об изменениях, которые «могут быть стрессовыми, но открывают новые двери».
Вскоре журналисты заметили, что Алсу пришла на концерт Леонида Агутина без обручального кольца.
Певица АлсуAnatoly Lomokhov/Global Look Press
Причины развода
Сама певица никогда не говорила о причинах развода после 18 лет брака. По словам знакомых с ситуацией источников, разлад произошел из-за измен Абрамова.
«Абрамов начал изменять Алсу не вчера, а несколько лет назад. Он всегда умел произвести впечатление, и женщины не могли устоять», — утверждал источник kp.ru.
«Об изменах Абрамова еще три года назад было известно. Он ходил налево чаще, чем на работу», — сказал изданию блогер Антон Суворкин.
Согласно источнику портала StarHit, Алсу инициировала развод, поскольку муж практически не появлялся дома.
«На данный момент они не живут вместе более полугода. Ян давно появлялся в семейном гнездышке только наездами. И Алсу с таким положением дел была несогласна. Постоянные скандалы ничего не меняли, поэтому она решила завершить эти отношения», — сообщил собеседник сайта.
Одной из предполагаемых любовниц Абрамова источники назвали модель и бывшую девушку Тимати Анастасию Решетову. Сама она недавно написала в соцсетях, что в последнее время поняла: в отношения с женатым мужчиной вступать не стоит.
«У меня за последний год сильно поменялось видение всего этого. В том числе благодаря психотерапии. Даже если бы я сейчас была не в отношениях, я бы не стала смотреть на женатого (и даже просто на того, кто в отношениях) как на потенциального партнера. Привлекательность таких мужчин пропадает в глазах», — заявила Решетова. В комментариях многие сочли, что речь идет об Абрамове, — но подтверждения этому, конечно, нет.
К слову, до Решетовой Абрамову приписывали роман с Викторией Лопыревой, но она резко опровергла такие предположения.
Российская телеведущая Виктория ЛопырёваDmitry Golubovich/Global Look Press
Как Алсу познакомилась с мужем
Будущего мужа Алсу встретила в возрасте 22 лет. С Абрамовым ее познакомила подруга, певица Ариана. Позже артистка вспоминала, что их история любви начиналась, как в кино.
«Осенью 2005-го мне позвонила моя давняя подруга, певица Ариана, и предложила познакомиться с «замечательным парнем» по имени Ян. Назначила место встречи, и кто ж знал, что ее выбор падет на одно из самых пафосных заведений столицы!» — рассказала Алсу изданию «7 дней» в 2014 году.
Она призналась, что пришла на встречу в рваных джинсах, футболке и кепке, а потом в роскошном ресторане появился Абрамов — «в шикарном костюме, белоснежной рубашке и галстуке, с идеальной, уложенной гелем волосок к волоску, прической».
По признанию Алсу, Ян не подал виду, что его удивил неформальный внешний вид певицы, вручил ей букет и «очаровал эрудицией и чувством юмора».
Ухаживал Абрамов, по словам Алсу, красиво, — на первом же полноценном свидании сел за фортепиано и сыграл попурри из ее песен.
«До сих пор не могу без восхищения вспоминать о том, как Ян ухаживал за мной. Гостиничные номера, полные цветов, встреча в аэропорту, навеянная его любимым фильмом «Невероятные приключения итальянцев в России»: к лайнеру катится трап, на верхней ступеньке которого стоит Ян с букетом, — такое и в самом деле невозможно забыть!» — говорила Алсу в том же интервью.
Через два месяца после первого свидания Абрамов уже сделал певице предложение.
Певица Алсу с супругом Яном Абрамовымalsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Свадьба Алсу и Абрамова
Масштабная вечеринка по случаю бракосочетания 22-летней Алсу и 28-летнего Абрамова состоялась 18 марта 2006 года в ГЦКЗ «Россия». Сообщалось, что расписались молодые за несколько дней до торжества — в столичном Грибоедовском ЗАГСе в присутствии самых близких людей. А вот на праздник в концертном зале получили приглашение 500 человек — в том числе Алла Пугачева с Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом), Лев Лещенко, Олег Газманов и Владимир Винокур. У центрального входа соорудили шатер, с которого молодоженов посыпали рисом. Приглашения на свадьбу представляли собой диски с песней Алсу «Свадебная».
В день свадьбы концертный зал был окружен пятью кордонами охраны. Были задействованы 300 сотрудников безопасности, на входе установили рамки-металлоискатели.
Сам зал богато задекорировали — ледяная скульптура в виде огромных букв «Я» и «А», стены и колонны, задрапированные золотой органзой, живые орхидеи и лотосы. Свидетельство о браке молодоженам вручил мэр Москвы Юрий Лужков.
Певица Алсу с супругом Яном АбрамовымGlobal Look Press
Семейная жизнь Алсу
В браке карьера певицы пошла на спад — она перестала гастролировать и стала все реже выпускать новые диски. В 2008 году Алсу выпустила сразу два альбома — «Самое главное» и «Тул тан» («Родная речь») на татарском и башкирском языках. Следующий альбом артистки вышел в 2011-м — это был сборник колыбельных песен «Фея добрых снов». В 2014 году состоялся релиз альбома «Ты — это свет», а в 2015-м певица выпустила сборник «Письма, пришедшие с войны», приуроченный к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Еще один альбом Алсу «Я хочу одеться в белое» вышел в 2020 году.
В интервью журналу Bonjour певица заявила, что выбрала семью, а не карьеру: «Снимаю шляпу перед коллегами, у которых получается совмещать, но я сделала такой выбор. Дети повзрослели, но к гастролям так и не вернулась. Раз в пару лет даю большие сольные концерты в нескольких городах, но в масштабное турне по стране не отправлялась уже очень-очень давно. Моя семья в приоритете, я никогда не буду заниматься музыкой в ущерб ей».
Певица Алсуalsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Через десять лет после свадьбы Алсу призналась изданию «7 дней», что в первые два года совместной жизни между супругами шла «притирка».
«Но со временем мы поняли, что ссоримся из-за пустяков, на которые сегодня я даже не обращаю внимания. Такое понимание приходит только со временем, когда супруги становятся абсолютно родными людьми», — говорила она.
Двумя годами ранее Алсу сказала тому же изданию, что женщине в браке нужно проявлять мудрость и терпение: «От женщины зависит, с каким настроением муж просыпается по утрам и с каким настроением ложится спать, и даже то, как у него идут дела».
В браке у Алсу и Абрамова родились трое детей: Сафина (2006), Микелла (2008) и Рафаэль (2016). Старшую дочь певица назвала в честь своей девичьей фамилии — она была Сафиной.
Скандал на «Голосе» с дочерью Алсу
В 2019 году материнская любовь довела Алсу до скандала. После того, как ее дочь Микелла стала победительницей шестого сезона шоу «Голос», певицу обвинили в накрутке голосов. Дело в том, что по итогам зрительского голосования девочка набрала 56% голосов — это дало основание усомниться в честности победы. И действительно, оказалось, что преимущество было создано искусственным образом. Позже певица призналась, что покупала голоса.
«Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала. Все участники всех сезонов покупали голоса, потому что невозможно было отдать свой голос, не заплатив. Каждое СМС стоило денег. Я лично купила 40 СМС, у меня два телефона», — сказала она в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».
Певица Алсу и ее дочь Микелла Абрамова (слева)Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Кто такой Ян Абрамов?
Предприниматель Ян Абрамов — уроженец Баку, выходец из семьи горских евреев, сын банкира Рафаэля Абрамова, кандидат юридических наук и вице-президент Московской баскетбольной ассоциации. Свое детство он провел в Баку, а по окончании средней школы поехал в США — продолжать образование. Вернувшись в Россию, он получил диплом магистра юриспруденции в Европейском учебном Институте при МГИМО. В начале 2000-х Абрамов вошел в Российско-Американский совет делового сотрудничества.
Бизнес Абрамова — это производство оружия нелетального действия — бесствольного пистолета «Оса». Он также входит в совет директоров компании «Новые оружейные технологии», которая выпускает травматические и газовые пистолеты.