Роскошная свадьба, дети, спад в карьере. Как сложилась личная жизнь Алсу Что известно о браке и разводе певицы Алсу

В конце мая певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Слухи о том, что в семейной жизни пары не все благополучно, распространялись с прошлого года, однако артистка их регулярно опровергала. Сейчас она по-прежнему не комментирует бракоразводный процесс. «Газета.Ru» рассказывает о том, как Алсу выходила замуж и как складывалась ее жизнь в браке.

Развод Алсу: что говорила певица

Заседание по иску о расторжении брака певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова в суде Пресненского района Москвы запланировано на 27 июня — в день рождения артистки. Новость о предстоящем разводе была воспринята публикой неоднозначно: слухи о разладе в семье появились еще в 2023 году, но певица их публично опровергала. От комментариев она продолжает воздерживаться и после подачи иска.

«Все хорошо. Я не комментирую, но у меня все хорошо», — отвечала Алсу журналистам на вопрос о разводе на препати музыкального фестиваля Best Music Fest.

О том, что Алсу подала на развод с Абрамовым, стало известно 27 мая 2024 года из карточки судебного дела, размещенной на портале единого пространства мировых судей. Иск был зарегистрирован 24 мая.

При этом еще в феврале исполнительница делала вид, что ее семейная жизнь идет своим чередом. На шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», говоря о Дне святого Валентина, Алсу рассказывала: «Муж дарит цветы, подарки. Но он больше признает 8 Марта, если честно. Он говорит: «Не знаю, кто придумал этот праздник».

Через два месяца в интервью для YouTube-канала певицы Натальи Подольской «Ваша Наташа» Алсу призвала поклонников не верить слухам.

«Все, что придумывают или обсуждают, не имеет никакого отношения к правде. Вот только когда я это написала, тогда это будет правдой. Все остальное... Закрыли вопрос», — сказала Алсу за месяц до подачи иска.

close 100% Певица Алсу с супругом Яном Абрамовым alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Слухи о разводе Алсу

О возможном расставании Алсу и Яна Абрамова впервые заговорили летом 2023 года, когда из публикаций певицы в соцсетях исчез муж. На протяжении двух месяцев Алсу выкладывала фотографии из Нью-Йорка и Амстердама без супруга, а на одном из снимков певица оказалась в объятиях неизвестного мужчины (на фото, правда, видна только часть его лица). А в одном из постов она написала об изменениях, которые «могут быть стрессовыми, но открывают новые двери».

Вскоре журналисты заметили, что Алсу пришла на концерт Леонида Агутина без обручального кольца.

close 100% Певица Алсу Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Причины развода

Сама певица никогда не говорила о причинах развода после 18 лет брака. По словам знакомых с ситуацией источников, разлад произошел из-за измен Абрамова.

«Абрамов начал изменять Алсу не вчера, а несколько лет назад. Он всегда умел произвести впечатление, и женщины не могли устоять», — утверждал источник kp.ru.

«Об изменах Абрамова еще три года назад было известно. Он ходил налево чаще, чем на работу», — сказал изданию блогер Антон Суворкин.

Согласно источнику портала StarHit, Алсу инициировала развод, поскольку муж практически не появлялся дома.

«На данный момент они не живут вместе более полугода. Ян давно появлялся в семейном гнездышке только наездами. И Алсу с таким положением дел была несогласна. Постоянные скандалы ничего не меняли, поэтому она решила завершить эти отношения», — сообщил собеседник сайта.

Одной из предполагаемых любовниц Абрамова источники назвали модель и бывшую девушку Тимати Анастасию Решетову. Сама она недавно написала в соцсетях, что в последнее время поняла: в отношения с женатым мужчиной вступать не стоит.

«У меня за последний год сильно поменялось видение всего этого. В том числе благодаря психотерапии. Даже если бы я сейчас была не в отношениях, я бы не стала смотреть на женатого (и даже просто на того, кто в отношениях) как на потенциального партнера. Привлекательность таких мужчин пропадает в глазах», — заявила Решетова. В комментариях многие сочли, что речь идет об Абрамове, — но подтверждения этому, конечно, нет.

К слову, до Решетовой Абрамову приписывали роман с Викторией Лопыревой, но она резко опровергла такие предположения.

close 100% Российская телеведущая Виктория Лопырёва Dmitry Golubovich/Global Look Press

Как Алсу познакомилась с мужем

Будущего мужа Алсу встретила в возрасте 22 лет. С Абрамовым ее познакомила подруга, певица Ариана. Позже артистка вспоминала, что их история любви начиналась, как в кино.

«Осенью 2005-го мне позвонила моя давняя подруга, певица Ариана, и предложила познакомиться с «замечательным парнем» по имени Ян. Назначила место встречи, и кто ж знал, что ее выбор падет на одно из самых пафосных заведений столицы!» — рассказала Алсу изданию «7 дней» в 2014 году.

Она призналась, что пришла на встречу в рваных джинсах, футболке и кепке, а потом в роскошном ресторане появился Абрамов — «в шикарном костюме, белоснежной рубашке и галстуке, с идеальной, уложенной гелем волосок к волоску, прической».

По признанию Алсу, Ян не подал виду, что его удивил неформальный внешний вид певицы, вручил ей букет и «очаровал эрудицией и чувством юмора».

Ухаживал Абрамов, по словам Алсу, красиво, — на первом же полноценном свидании сел за фортепиано и сыграл попурри из ее песен.

«До сих пор не могу без восхищения вспоминать о том, как Ян ухаживал за мной. Гостиничные номера, полные цветов, встреча в аэропорту, навеянная его любимым фильмом «Невероятные приключения итальянцев в России»: к лайнеру катится трап, на верхней ступеньке которого стоит Ян с букетом, — такое и в самом деле невозможно забыть!» — говорила Алсу в том же интервью.

Через два месяца после первого свидания Абрамов уже сделал певице предложение.

close 100% Певица Алсу с супругом Яном Абрамовым alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Свадьба Алсу и Абрамова

Масштабная вечеринка по случаю бракосочетания 22-летней Алсу и 28-летнего Абрамова состоялась 18 марта 2006 года в ГЦКЗ «Россия». Сообщалось, что расписались молодые за несколько дней до торжества — в столичном Грибоедовском ЗАГСе в присутствии самых близких людей. А вот на праздник в концертном зале получили приглашение 500 человек — в том числе Алла Пугачева с Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом), Лев Лещенко, Олег Газманов и Владимир Винокур. У центрального входа соорудили шатер, с которого молодоженов посыпали рисом. Приглашения на свадьбу представляли собой диски с песней Алсу «Свадебная».

В день свадьбы концертный зал был окружен пятью кордонами охраны. Были задействованы 300 сотрудников безопасности, на входе установили рамки-металлоискатели.

Сам зал богато задекорировали — ледяная скульптура в виде огромных букв «Я» и «А», стены и колонны, задрапированные золотой органзой, живые орхидеи и лотосы. Свидетельство о браке молодоженам вручил мэр Москвы Юрий Лужков.

close 100% Певица Алсу с супругом Яном Абрамовым Global Look Press

Семейная жизнь Алсу

В браке карьера певицы пошла на спад — она перестала гастролировать и стала все реже выпускать новые диски. В 2008 году Алсу выпустила сразу два альбома — «Самое главное» и «Тул тан» («Родная речь») на татарском и башкирском языках. Следующий альбом артистки вышел в 2011-м — это был сборник колыбельных песен «Фея добрых снов». В 2014 году состоялся релиз альбома «Ты — это свет», а в 2015-м певица выпустила сборник «Письма, пришедшие с войны», приуроченный к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Еще один альбом Алсу «Я хочу одеться в белое» вышел в 2020 году.

В интервью журналу Bonjour певица заявила, что выбрала семью, а не карьеру: «Снимаю шляпу перед коллегами, у которых получается совмещать, но я сделала такой выбор. Дети повзрослели, но к гастролям так и не вернулась. Раз в пару лет даю большие сольные концерты в нескольких городах, но в масштабное турне по стране не отправлялась уже очень-очень давно. Моя семья в приоритете, я никогда не буду заниматься музыкой в ущерб ей».

close 100% Певица Алсу alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Через десять лет после свадьбы Алсу призналась изданию «7 дней», что в первые два года совместной жизни между супругами шла «притирка».

«Но со временем мы поняли, что ссоримся из-за пустяков, на которые сегодня я даже не обращаю внимания. Такое понимание приходит только со временем, когда супруги становятся абсолютно родными людьми», — говорила она.

Двумя годами ранее Алсу сказала тому же изданию, что женщине в браке нужно проявлять мудрость и терпение: «От женщины зависит, с каким настроением муж просыпается по утрам и с каким настроением ложится спать, и даже то, как у него идут дела».

В браке у Алсу и Абрамова родились трое детей: Сафина (2006), Микелла (2008) и Рафаэль (2016). Старшую дочь певица назвала в честь своей девичьей фамилии — она была Сафиной.

Скандал на «Голосе» с дочерью Алсу

В 2019 году материнская любовь довела Алсу до скандала. После того, как ее дочь Микелла стала победительницей шестого сезона шоу «Голос», певицу обвинили в накрутке голосов. Дело в том, что по итогам зрительского голосования девочка набрала 56% голосов — это дало основание усомниться в честности победы. И действительно, оказалось, что преимущество было создано искусственным образом. Позже певица призналась, что покупала голоса.

«Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала. Все участники всех сезонов покупали голоса, потому что невозможно было отдать свой голос, не заплатив. Каждое СМС стоило денег. Я лично купила 40 СМС, у меня два телефона», — сказала она в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

close 100% Певица Алсу и ее дочь Микелла Абрамова (слева) Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Кто такой Ян Абрамов?

Предприниматель Ян Абрамов — уроженец Баку, выходец из семьи горских евреев, сын банкира Рафаэля Абрамова, кандидат юридических наук и вице-президент Московской баскетбольной ассоциации. Свое детство он провел в Баку, а по окончании средней школы поехал в США — продолжать образование. Вернувшись в Россию, он получил диплом магистра юриспруденции в Европейском учебном Институте при МГИМО. В начале 2000-х Абрамов вошел в Российско-Американский совет делового сотрудничества.

Бизнес Абрамова — это производство оружия нелетального действия — бесствольного пистолета «Оса». Он также входит в совет директоров компании «Новые оружейные технологии», которая выпускает травматические и газовые пистолеты.