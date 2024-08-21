Овчарку Алена Делона решили не усыплять, как он просил. Актера похоронят в окружении 35 собак Фонд Брижит Бардо: овчарку Лубо не будут усыплять вопреки просьбе Алена Делона

Алена Делона по его желанию похоронят на кладбище в собственном поместье в коммуне Души во Франции. Там же, где покоятся 35 его собак. Актер ранее говорил, что хочет, чтобы его последнего питомца, бельгийскую овчарку Лубо, усыпили и похоронили вместе с ним. Это вызвало беспокойство защитников прав животных. Фонд Брижит Бардо сообщил, что усыплять пса не будут. Прощание с актером пройдет «в условиях строжайшей конфиденциальности». На церемонию не позовут сиделку и последнюю спутницу жизни Делона Хироми Роллен, которую дети кинозвезды в 2023 году обвинили в моральном насилии и жестоком обращении с животными.

Бельгийскую овчарку Алена Делона по кличке Лубо не будут усыплять несмотря на то, что этого хотел сам актер. Об этом сообщил Фонд Брижит Бардо со ссылкой на родственников актера.

«У него (пса. – «Газета.Ru») есть свой дом и семья, подтвердили нам родственники актера, которые позаботятся о нем. Лубо, конечно, не будет усыплен!» — написал фонд на своей странице в соцсети X.

В интервью журналу Paris Match в 2018 году Делон говорил, что если умрет раньше своего пса, то ветеринар должен усыпить животное, чтобы они покоились вместе. Актер объяснял это тем, что не хочет, чтобы его собака скучала по нему. К Лубо Делон относился «как к ребенку».

После смерти актера французское Общество защиты животных (SPA) выразило беспокойство желанием Алена Делона. В соцсети Х представители SPA отметили, что жизнь животного не должна зависеть от жизни человека, и они с радостью помогут найти псу Делона новую семью.

Как пишет The Guardian, во Франции нет закона, который бы запрещал владельцам усыплять своих питомцев. Ветеринары сами решают, исполнять желание хозяев или нет.

Похороны на кладбище с 35 собаками

Ален Делон умер 18 августа в возрасте 88 лет. За всю жизнь у актера, который выступал за защиту прав животных, было более 50 собак.

Как сообщил BFMTV, согласно его завещанию, Делона похоронят в собственном поместье в коммуне Души во Франции. Церемония пройдет в часовне на небольшом кладбище, где актер до этого похоронил 35 своих псов.

Мероприятия будут проводится «в условиях строжайшей конфиденциальности», так как сам Делон при жизни не хотел, чтобы его похороны были публичными. По информации канала, церемония прощания с актером, куда смогут прийти его поклонники и коллеги, состоится позже.

На церемонию не позвали сиделку — последнюю возлюбленную Делона

Однако не все смогут попрощаться с Делоном. BFMTV также узнал, что дети актера не пригласили на мероприятие сиделку и спутницу последних лет жизни Делона Хироми Роллен.

Хироми Роллен тем не менее сообщила BFMTV, что все еще собирается попасть на церемонию и попросила посредников поговорить на этот счет с дочерью актера Анушкой. Однако источники, близкие к семье Делона, отмечают, что его дети не собираются приглашать сиделку на похороны ни при каких обстоятельства.

Ее выгнали из поместья еще в 2023 году. По данным телеканала, родственники артиста написали на женщину заявление в полицию, обвинив ее в том, что она «ведет себя агрессивно по отношению к членам семьи, читает личную переписку артиста и издевается над собакой актера».

«Эта женщина, поселившаяся в его доме, становилась все более агрессивной, клеветала и оскорбляла его и его детей», — заявил адвокат семьи Кристоф Айел.

Старший сын кинозвезды Энтони Делон сообщил, что за два года ситуация достигла «таких масштабов», что актер сам попросил сиделку покинуть его поместье.

Роллен опровергла обвинения в свой адрес. Она также подала против членов семьи кинозвезды и его охранников встречный иск «за применение насилия с отягчающими обстоятельствами, которое подтверждено результатами медицинского обследования».

В интервью газете Le Parisien сиделка сообщила, что в последнее время Ален Делон начал задумываться о свадьбе с ней, чтобы «защитить ее в будущем».

«У нас была мирная жизнь вместе, в окружении наших собак и кошек, которых мы обожаем... Он был счастлив и больше ничего не просил, я тоже. 95% моей жизни было посвящено Алену», — заявила женщина.