«Мог стать звездой Голливуда, но выбрал Францию». Умер Ален Делон

В возрасте 88 лет скончался Ален Делон. Один из самых знаменитых актеров мира ушел из жизни в окружении трех своих детей и любимой собаки, причина смерти пока не разглашается. Последние годы звезда французского кинематографа болел раком и перенес два инсульта, после чего задумывался об эвтаназии.

Французский актер Ален Делон умер на 89-м году жизни. Заявление его уходе из жизни опубликовали его дети.

«Ален-Фабьен, Аннушка, Энтони, а также [его собака] Лубо с огромной печалью сообщают об уходе своего отца. Он безмятежно скончался в своем доме в Души, в окружении своих троих детей.

Мы любезно просим вас уважать его частную жизнь в этот крайне болезненный момент», — сообщила семья актера.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Делон своими актерскими ролями «заставил мир мечтать».

«Он был больше, чем звезда. Он был французским памятником», — добавил политик.

Глава французского минкульта Рашида Дати написала в соцсетях: «Мы верим, что он бессмертен... его талант, его харизма, его аура пророчили голливудскую карьеру, но он выбрал Францию».

Бывший министр культуры Жак Ланг напомнил о доброте Делона и их дружбе, которая длилась более 20 лет. «Он был чрезвычайно скромным, сдержанным, замкнутым, застенчивым одновременно; даже если он время от времени выражался грубо, он делал это с размахом», — подчеркнул Ланг.

«Франция оплакивает священного гиганта, который существовал в повседневной жизни французов на протяжении поколений и который будет продолжать волновать нас еще долгое время», — написал Эрик Сиотти из партии Les Républicains.

«Я намерен умереть красиво»

О завершении карьеры Делон объявил в 2017 году. В последние годы он страдал от рака и болезни Альцгеймера, в 2019-м перенес два инсульта.

«Мне пришлось смириться с тем, что бессмертных людей нет. Поскольку жизнь моя действительно удалась, мне не хотелось бы подпортить ее «неудачной» смертью. Поэтому я намерен умереть красиво», — заявил он в интервью еще в 2006 году.

В 2019 году в беседе с швейцарским изданием Illustre актер говорил, что договорился со своими адвокатами «практически обо всем», что должно произойти в день его смерти. А в 2022-м признался, что поддерживает эватанзию, и отметил, что с возрастом человек «имеет право покинуть этот мир тихо, без больниц и уколов».

Сын актера, Энтони Делон, подтверждал в интервью RTL, что актер рассматривает этот вариант: он заявил, что дал отцу обещание быть с ним в последние минуты жизни, когда тот решит, что настало время эвтаназии.

Скандалы в семье

Последние годы жизни Делон провер в своей французский резиденции Души, где за ним присматривала Хироми Роллин. Однако в 2023 году дети актера подали на женщину в суд: они обвинили ее в причинении «морального насилия, присвоения корреспонденции и жестокого обращения с животными», а также во «вскрытии личной корреспонденции» актера. Роллен, в свою очередь, подала ответную жалобу, обвинив детей Делона в насилии и воровстве. Все обвинения были отклонены судом.

В интервью газете Le Parisien Роллин заявила, что была не просто сиделкой, а возлюбленной Делона. «Мы вели себя как нормальная пара, целовались на глазах у всех и проявляли знаки внимания, дети это видели», — говорила она.

Сам Делон в интервью Paris Match назвыл женщину своим «партнером», подчеркнув, что она была с ним «на протяжении всего выздоровления» после перенесенных инсультов.

По словам Роллин, Делон думал о свадьбе, что «защитить ее» в будущем, однако они так и не поженились.

В январе 2024 года стало известно, что дети актера конфликтуют уже между собой. Один из сыновей звезды, Ален-Фабьен, подал жалобу в суд на сестру Анушку Делон за «злоупотребление неадекватным состоянием или слабостью уязвимого человека». Другой сын Делона — Энтони — также обвинил Анушку в том, что она пытается вернуть отца в Швейцарию.

Энтони сообщил, что Анушка была контактным лицом в клинике и действовала в личных интересах, не проинформировав других членов семьи о проблемах со здоровьем отца.

В апреле суд коммуны Монтаржи во Франции ввел в отношении Делона в режим усиленной опеки. Как сообщал телеканал BFMTV, Делон больше не мог распоряжаться своим имуществом. Вся собственность перешла в ведение опекуна, имя которого неизвестно. Ограничение могло длиться до пяти лет с возможным продлением.

Икона французского кино

Ален Фабьен Морис Марсель Делон родился во французской коммуне Со (пригород Парижа) в 1935 году. Его отец имел французские и корсиканские итальянские корни, а мать — французские и немецкие. Родители рано развелись, детство мальчика было трудным, и мать даже на какое-то время отдала его в детский дом.

Актерскую карьеру Делон начал после службы на флоте. Первым на него обратил внимание американский «ловец талантов» импресарио Гарри Уилсон, который предложил ему семилетний контракт на работу в Голливуде — но актер выбрал работу на родине. Он дебютировал с небольшой ролью в триллере Ива Аллегре 1957 года «Когда вмешивается женщина». Яркая внешность Делона сразу произвела впечатление, и он быстро стал получать главные роли. В 1958 году актер сыграли солдата фильме «Кристина», его коллегой по съемочной площадке стала актриса Роми Шнайдер, сыгравшая дочь музыканта. Киношный роман превратился в реальный, что подтвердило растущую репутацию Делона как секс-символа.

close Ален Делон в своем доме в коммуне Души, 1967 год Ален Делон в фильме «Самурай» (1967) Ален Делон в картине «На ярком солнце» (1960) Анни Жирардо и Ален Делон в картине «Рокко и его братья» (1960) Ален Делон, 1960 год Полную галерею можно посмотреть

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В 1960 году Делон сыграл симпатичного убийцу и таинственного интригана в картине «На ярком солнце». В том же году — получил роль молодого мужчины из бедной семьи, которая переезжает на север в Милан из Южной Италии в поисках больших возможностей, в ленте Лукино Висконти «Рокко и его братья»: по сюжету его довольно пассивный персонаж неохотно становится боксером, чтобы содержать себя и родственников.

Несколько лет спустя Делон снова работал с Висконти: в фильме «Леопард» Берт Ланкастер играл сицилийского принца 19 века, а Делон — его лихого племянника, который присоединяется к революционерам.

В 1962 году Делон снялся вместе с Моникой Витти в фильме Микеланджело Антониони «Затмение». Здесь он идеально вписался в роль биржевого маклера-махинатора, который влюбляется в героиню Витти, но не может удовлетворить ее эмоциональные потребности.

В 1969 году он снова снялся в паре с Роми Шнайдер — в эротическом триллере «Бассейн».

Делон также сыграл в трех фильмах с французской суперзвездой предыдущего поколения Жаном Габеном: криминальных драмах «Выиграет любой номер», «Сицилийский клан» и «Двое в городе». Примечательно, что в «Двое в городе» в небольшой роли также снялся молодой Жерар Депардье, тем самым соединив три кинематографических поколения.

В 1973 году Делон воссоединился со своим коллегой по фильму «Леопард» Бертом Ланкастером для съемок в триллере «Скорпион» режиссера Майкла Уиннера.

Актер удостоен множества престижных наград, включая французский «Сезар» и американский «Золотой глобус», был кавалером ордена Почетного легиона.

В 60-х Делон создал собственную киностудию под названием «Delbeau Productions», он также был продюсером 30 фильмов.

Личная жизнь

Французского секс-символа нередко критиковали за его отношение к женщинам. Сам он в своих интервью признавался, что всегда определял себя через них.

«Именно в них, во взгляде моей первой жены Натали, Роми (актрисы и давней партнерши), Мирей [Дарк] или матери моих детей (Розали ван Бреемен), я черпал мотивацию быть тем, кто я есть», — говорил он.

Двое сыновей актера обвянили его в домашнем насилии, а один из них заявил, что Делон сломал его матери восемь ребер и дважды — нос. Делон отверг эти обвинения, но признался, что давал пощечины женщинам, «которые нападали на него».

У Делона были отношения с немецкой актрисой Шнайдер с 1959 по 1964 год, но он сохранил с ней эмоциональную связь еще долгое время. Она умерла в 1982 году, а на церемонии вручения премии «Сезар» в 2008 году Делон вышел на сцену, чтобы получить от ее имени награду в честь ее 70-летия, и попросил публику стоя почтить актрису овациями.

Однако во время отношений со Шнайдер у Делона также был роман с певицей Нико из группы Velvet Underground, в результате которого родился сын Ари Булонь. Свое отцовство Делон так и не признал.

В 1964 году актер женился на Натали Бартелеми. Пара развелась в 1969 году, в браке у них родился сын Энтони.

Впоследствии у Делона также были 15-летние отношения с французской актрисой Мирей Дарк, а затем — с голландской моделью Розали ван Бреемен, от которой у него двое младших детей.