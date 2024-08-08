«Бордерлендс»: дорога без ярости

Глава могущественной корпорации Атлас (Эдгар Рамирес) нанимает легендарную охотницу за головами Лилит (Кейт Бланшетт) для поиска своей пропавшей дочери Крошки Тины (Ариана Гринблатт) — ее увезли на дикую планету Пандора бывший наемник Роланд (Кевин Харт) и силач-великан Криг (Флориан Мунтяну). Прибыв на ненавистную родину, Лилит обнаруживает, что все несколько сложнее, чем казалось на первый взгляд. Тогда охотница нарушает свой контракт с Атласом — и вместо его выполнения объединяется с Тиной, Роландом и Кригом, а также с болтливым роботом Железякой (в оригинале — голос Джека Блэка, а в русском дубляже — Петра Гланца) и гениальной ученой Тэннис (Джейми Ли Кертис) для спасения вселенной.

Хаос любит компанию, на голубом глазу сообщает слоган фильма «Бордерлендс» и переходит сразу к этапу разоблачения, минуя сеанс черной магии. Киноадаптация серии видеоигр «Borderlands», поставленная автором «Хостелов» Элаем Ротом, правда выдалась на редкость хаотичной — будто сама побывала на безумной Пандоре и еле унесла оттуда ноги, пожертвовав физическим и душевным здоровьем. Нет нужды погружаться в архив новостей о процессе производства, чтобы понять, что все было не слава богу: это ужасно несобранное кино, чья неблагополучность читается в каждом кадре. Съемки «Бордерлендс» завершились еще три года назад, летом 2021-го, после чего картина угодила в постпродакшновый ад. В начале 2023-го лента, мариновавшаяся полтора года, ушла на пересъемки, причем уже под режиссурой постановщика первого «Дэдпула» Тима Миллера (Рот тогда был занят хоррором «День благодарения»). А после этого еще полтора года добиралась до экранов.

До начала съемок дела обстояли не сильно лучше, и, как водится у ветеранов производственного ада, в длинном списке людей, в разное время причастных к проекту (среди них затесался даже создатель «Эйфории» Сэм Левинсон), отыскиваются крайне любопытные комбинации. Больше всего, конечно, хотелось бы взглянуть на «Бордерлендс», снятый режиссером «Апгрейда» и «Человека-невидимки» Ли Уоннеллом по сценарию создателя «Чернобыля» и «Одних из нас» Крейга Мейзина. Однако в случае с Уоннеллом (участником группы хоррормейкеров Splat Pack, куда входит и Рот) дело, похоже, не продвинулось дальше переговоров. А Мейзин, действительно в какой-то момент написавший сценарий, в итоге снял свое имя с титров (есть теория, что дебютант-ноунейм Джо Кромби, указанный соавтором Рота, — его псевдоним, хотя Мейзин это отрицает; в любом случае, подписываться под этой работой он не пожелал).

close 100% Кадр из фильма «Бордерлендс» (2024) Global Film

Словом, «Бордерлендс» — фильм, который всю дорогу спасали, но так и не спасли. Серия Borderlands — наряду с Wasteland, Fallout (тоже недавно адаптированной, но в виде сериала) и Rage — корнями восходит к «Безумному Максу» Джорджа Миллера, и лента Рота пытается посматривать и в эту сторону тоже, но ее мутноватый взгляд за полтора (с хвостиком) часа так ни на чем и не фокусируется. Бюджет «Дороги ярости» был примерно на треть больше суммы, выделенной на производство «Бордерлендс», а ощущения такие, будто втрое: выглядит вся картина примерно так же кринжово, как «максовские» сцены в Цитадели, — те, что за неимением лучшего налегали на сомнительную «зеленку». Интонационно же фильм близок «Дэдпулу» (все-таки финальные штрихи вносил именно Миллер), но с поправкой на возрастной ценз PG-13; надо думать, примерно такой бы вышла третья часть «Дэдпула»,не выбей Райан Рейнольдс у Disney и Marvel рейтинг R (по странному совпадению, фильм «Дэдпул и Росомаха» тоже сейчас идет в кинотеатрах, тоже цитирует «Безумного Макса» — и тоже ужасно неудачный).

Все это, впрочем, получилось бы вынести, обзаведись «Бордерлендс» вменяемым сценарием; в таком случае и жутко невнятные экшн-сцены не производили бы настолько удручающего эффекта. Однако не сложилось: хотя лента пытается спасать положение стеной закадрового текста, в местном нагромождении лора (трогающего разве что поклонников оригинальных игр) и попросту скучном сюжете быстро становится неуютно и душно. Но обиднее всего будет в том случае, если «Бордерлендс» раскопает золотую жилу и соберет приличную кассу — через три месяца после того, как «Фуриоса» Джорджа Миллера с огромным трудом наскребла в прокате немногим больше своего бюджета.

close 100% Кадр из фильма «Бордерлендс» (2024) Global Film

Дата выхода в прокат: 8 августа 2024 года

Продолжительность: 102 минуты

Режиссер: Элай Рот

В ролях: Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джейми Ли Кертис, Ариана Гринблатт, Флориан Мунтяну, Джек Блэк, Эдгар Рамирес